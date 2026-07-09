Moeve y Exolum logran 105 millones de BBVA y Kutxabank para financiar el Muelle Sur del Puerto de Huelva

Las claves

Las claves Generado con IA Moeve y Exolum han conseguido 105 millones de euros de BBVA y Kutxabank para financiar el desarrollo del Muelle Sur en el Puerto de Huelva. El Muelle Sur servirá como punto clave para la entrada de materias primas y salida de productos de la nueva planta de biocombustibles 2G, cuya construcción supera el 50%. La planta de Moeve prevé empezar a producir combustibles renovables en 2027, con una capacidad anual de hasta 500.000 toneladas de HVO y SAF. La financiación, estructurada como Project Finance, permitirá modernizar la logística del Parque Energético La Rábida y desarrollar infraestructuras como el Poliducto, con una inversión total prevista de 300 millones.

Moeve y Exolum, a través de su joint venture Terminal Puerto Tartessos, han cerrado un acuerdo de financiación de 105 millones de euros con BBVA y Kutxabank para respaldar el desarrollo de Muelle Sur en el Puerto de Huelva.

El muelle está ya a más del 50% de su construcción y será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y salida de productos de la nueva planta de biocombustibles 2G de Moeve.

La previsión de Moeve es comenzar a producir combustibles renovables en Huelva en 2027 para escalar progresivamente la fabricación hasta entre 400.000 y 500.000 toneladas anuales.

Será la mayor planta de biocombustibles 2G del sur de Europa. Producirá principalmente HVO (aceite vegetal hidrotratado) para transporte por carretera y marítimo, y combustible sostenible para aviación (SAF).

La financiación de 105 millones de euros, se ha estructurado como Project Finance, liderada por BBVA, actuando como Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA y Hedge Coordinator. Kutxabank que ha actuado como Lead Arranger.

Esta fórmula permite financiar proyectos a largo plazo garantizando la operación con los flujos de caja generados por el propio activo.

En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto de Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal de las entidades financieras.

Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia, Sostenibilidad y M&A de Moeve, ha señalado que Muelle Sur "es una pieza esencial para impulsar la transición energética y reforzar la autonomía de Europa".

La ejecutiva apunta que el proyecto "permitirá mejorar la eficiencia y disponer en nuestras instalaciones de Huelva de la capacidad logística necesaria para impulsar nuestros proyectos de moléculas verdes".

David Folgado, CFO de Exolum, precisa, por su parte, que" la logística es un elemento esencial para hacer posible la transición energética".

"Muelle Sur nos permitirá disponer de una infraestructura más moderna, flexible y preparada para gestionar nuevos vectores energéticos", remarca.

El proyecto Muelle Sur contempla la construcción de un nuevo atraque de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum.

La alianza entre Moeve y Exolum en Huelva comprende, además del Muelle Sur, el proyecto Poliducto, con una inversión total prevista de 300 millones.

Con Poliducto se sustituirá el actual sistema de tuberías que conecta el Parque Energético con el muelle Torre Arenillas por una red más eficiente y de mayor capacidad.

La nueva red tendrá una extensión de cinco kilómetros para mejorar la seguridad y versatilidad operativa del puerto, garantizando un transporte más eficiente de biocombustibles hacia los mercados.