La Cartuja de Sevilla resucita con envíos internacionales en ventas 'online' y 800 piezas diarias de producción

Las claves

Las claves Generado con IA La Cartuja de Sevilla ha reanudado su actividad tras ser adquirida por la familia Luksic y socios españoles, produciendo 800 piezas diarias. La empresa ha iniciado envíos internacionales y ampliado su mercado a países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia y países del Golfo. Desde su reactivación, la plantilla ha aumentado un 56% y se han invertido 2 millones de euros, con previsión de facturar 12 millones en dos años. La Cartuja ha recuperado colecciones clásicas y lanzado nuevas propuestas, recibiendo premios por su contribución a la reindustrialización andaluza.

La Cartuja de Sevilla confirma su resurrección tres meses después de reanudar su actividad con un ritmo de producción de 800 piezas al día y el inicio de los envíos internacionales a través de su tienda online.

La centenaria empresa de vajillas y loza volvió a encender los hornos el 6 de abril tras ser adquirida por Gabriela Luksic y Paola Luksic, propietarias del 80 %, y Javier Targhetta y Mar Madrid, con el 20 % restante.

Un flechazo surgido cuando una de las Luksic almorzaba con Mar Madrid en un hotel de Sevilla, y quedó prendada de la vajilla.

La Cartuja estaba en ese momento en concurso de acreedores, ya en fase de liquidación. Las empresarias chilenas montaron una oferta con la ayuda de Tharguetta y se la quedaron por 225.000 euros.

El consejo de administración de La Cartuja de Sevilla se completa con Óscar Lería Luksic y José Antonio Weiffenbach.

En junio se comenzaron a atender los pedidos en toda la Península, y ahora la capacidad logística se amplía a Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Chile.

A estos mercados se suman Australia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico.

La Cartuja de Sevilla fabrica actualmente más de 800 piezas diarias y ha aumentado su plantilla en un 56 % desde la reactivación.

La previsión es alcanzar en dos años una facturación de 12 millones de euros (el doble que en 2006, el último con datos fiables antes de entrar en barrena).

Además del precio de compra en el concurso, se han invertido 2 millones para arrancar. En el medio plazo, además de inversiones de más calado, está un traslado a unas nuevas instalaciones.

El presidente de La Cartuja de Sevilla, Javier Targhetta, explica que el impulso a la internacionalización permite que “una marca con casi dos siglos de historia vuelva a estar presente en hogares de todo el mundo, llevando consigo la calidad, el saber hacer artesanal y el prestigio que siempre han distinguido a La Cartuja de Sevilla”.

La firma ha apostado inicialmente por recuperar algunas de las colecciones clásicas: 202 Rosa, Negro Vistas, Ceilán, Aurora Blanca, Bellavista, Ochavada Blanca, Viejo Molino, Flor de Lis Azul y Flor de Lis Rosa.

La propuesta se completa con colecciones contemporáneas que reinterpretan algunos de los diseños más icónicos de la firma, como Negro Vistas by Aaron Stewart Home, y Oaxaca de Gastón y Daniela.

Además de vajillas, la tienda online ofrece una amplia selección de piezas para la mesa y la decoración, entre ellas juegos de té y café, cubiteras, floreros, vaciabolsillos o tazas.

La recuperación de La Cartuja de Sevilla ha sido reconocida recientemente por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que ha concedido a la compañía el Premio a la Reindustrialización 2026, en reconocimiento a su contribución a la recuperación del tejido industrial andaluz.

Asimismo, el pasado mes de mayo, la familia Luksic recibió de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI el Premio Enrique V. Iglesias.