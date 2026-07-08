Atlantic Copper inicia las pruebas para recuperar metales de móviles tras invertir 550 M€ en CirCular

Las claves

Las claves Generado con IA Atlantic Copper inicia las pruebas de su proyecto CirCular para recuperar metales preciosos de residuos electrónicos tras invertir más de 550 millones de euros. La planta en Huelva procesará unas 60.000 toneladas anuales de RAEE, equivalentes a las necesidades de reciclaje de toda España, y planea importar residuos de otros países. El proyecto CirCular posiciona a España entre los ocho países del mundo con plantas de este tipo, clave para la economía circular y la soberanía estratégica europea. La empresa espera aumentar entre un 20 y un 30% su facturación anual y contribuir a la transición hacia una industria más sostenible y autónoma en Europa.

La compañía Atlantic Copper ha iniciado las pruebas de su proyecto de recuperación de metales preciosos a partir de dispositivos electrónicos desechados (RAEE) tras invertir más de 500 millones de euros en su proyecto CirCular.

En una segunda fase, programada para el tercer trimestre, se encenderá el horno construido para fundir las fracciones obtenidas.

Y también para darle una segunda vida al cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel y zinc de teléfonos móviles, tablets u ordenadores fuera de uso.

CirCular, cuya tramitación comenzó en 2021, es un proyecto estratégico para la UE. Está llamado a jugar un papel clave en la transición económica y en la soberanía estratégica.

Los primeros camiones con la materia prima han llegado ya a la planta construida en el complejo industrial en Huelva del principal productor de cobre y ácido sulfúrico de España y tercero en Europa.

Ahí se están haciendo ya trabajos de clasificación y triturado para obtener fracciones de metales, listas para ir a fundición.

La previsión, según ha explicado la directora de comunicación de la compañía, Marta Cerati, en unas jornadas sobre materias primas críticas organizadas por CTA, es tratar unas 60.000 toneladas anuales de RAEE, aunque ya se piensa en ampliar esa cifra.

Las 60.000 toneladas de RAEE corresponden aproximadamente a las necesidades de reciclaje de toda España. Como no todo se recicla, se va importar materia prima de otros países de la UE y también un pequeño porcentaje de procedencia extracomunitaria.

Con CirCular, la filial española de Freeport espera aumentar entre un 20 y un 30% sus 2.800 millones de facturación y superar el break event del beneficio neto.

"CirCular pone a España en la Champions League de los países que apuestan por la Economía Circular. En todo el mundo sólo hay ocho países con plantas similares a la nuestra", ha explicado Cerati.

Esas plantas están "en países del calibre de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia o Bélgica", ha añadido.

En la misma jornada de CTA se ha expuesto también el caso de éxito de Greening Relive, participada por la empresa granadina miembro de CTA Greening y Tradebe, especializada en la gestión, tratamiento y reciclaje integral de paneles solares.

La tecnología desarrollada junto a la Universidad de Granada permite recuperar el 100% de los minerales usados para fabricar las placas usando sólo energías renovables y sin gasto de agua.

"Nosotros ya no vemos plantas fotovoltaicas en el campo, vemos materia prima y cronogramas de desmontaje y retirada", ha explicado el CEO de Greening Relive, José Manuel Ramírez.

Cerati y Ramírez han participado en El Observatorio de Innovación CTA, donde se ha analizado el papel clave de Andalucía en materias primas críticas y reindustrialización sostenible.

La regulación de Europa

En el foro también ha intervenido el experto José Manuel Torralba, catedrático de la Universidad Carlos III y ex director del Instituto IMDEA Materiales, para abordar el papel estratégico de los materiales críticos en la autonomía industrial europea.

Según Torralba "Europa se ha esmerado mucho en regularlo todo para asegurar un futuro sostenible, pero, en el camino, ha permitido que otras potencias económicas nos superen en innovación y fabricación".

"Los dispositivos modernos requieren una tabla periódica casi completa para funcionar, y las llamadas nuevas energías están incrementando el consumo de metales de forma exponencial, poniéndose en riesgo su implementación por culpa de una enorme falta de previsión acerca del suministro de las materias primas" ha asegurado.

Torralba ha lamentado la ventajosa posición de China, que tiene, por ejemplo, más del 81% de la producción mundial de grafito natural y el 90% de la capacidad global de refinado.

No obstante, ha destacado cómo la UE por fin ha despertado y "está haciendo frente al problema de la escasez de materias primas críticas y la supremacía China".