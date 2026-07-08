Aertec hace caja para centrarse en aeropuertos, aviación y su Fox 1, el primer micromisil español

Las claves

Las claves Generado con IA Aertec vende su división de ingeniería de fabricación al grupo francés SII para centrarse en sus áreas estratégicas. La empresa malagueña prioriza ahora los sectores de aeropuertos, aviación y defensa, impulsando proyectos como el micromisil español Fox 1. Aertec participa en programas clave de defensa y aviación con Airbus y en proyectos aeroportuarios en más de 40 países. El objetivo de la compañía es duplicar su facturación para 2031 y reforzar su presencia internacional y capacidades tecnológicas propias.

La tecnológica malagueña Aertec vende su división de ‘manufacturing engineering’ (ingeniería de fabricación) a la francesa Grupo SII.

Se trata de un movimiento que permite a la compañía que preside Antonio Gómez Guillamón hacer caja para "concentrar todos sus recursos" aeropuertos, aviación y en proyectos como el Fox 1, el primer micromisil español.

La operación con el negocio de ingeniería de fabricación para terceros se suma a la venta hace ahora justo un año de su división de drones Tarsis a Indra por más de 25 millones de euros.

Ahora las prioridades están en "consultoría aeroportuaria y tecnología propia para aviación y defensa", sectores que -según ha explicado Gómez Guillamón- Aertec pretende liderar a nivel mundial.

Defensa ya supone más de la mitad del negocio de la compañía, que en 2025 facturó por encima de los 50 millones de euros. El Plan Estratégico prevé llegar a los 100 millones de euros de facturación en 2031.

En ese paquete de Defensa entra el Fox 1, un misil que puede instalarse en drones y que podría entrar en fase de industrialización el año que viene.

Entre las tecnologías propias en Defensa de Aertec está también la bomba planeadora BAT y un kit de guiado por láser para munición que no dispone de esos sistemas de serie.

Además Aertec está involucrada en programas clave para la defensa europea como el avión de combate FCAS o el dron SIRTAP de Airbus.

En tecnologías de aviación, bien civil o militar, Aertec participa en programas de Airbus como el A400M, A350, A330MRTT y el EURODRON, A320, Beluga y el C295, entre otros.

Y tiene presencia además en otros 17 proyectos internacionales en el sector aeroespacial.

En la otra pata en la que se centra la empresa, la aeroportuaria, participa en proyectos de más de 40 países, en 160 aeropuertos.

Con la venta de una parte del negocio a Grupo SII "redirige activos financieros y de gestión hacia esos negocios de mayor valor añadido y alto potencial de crecimiento".

La estrategia pasa por ampliar presencia internacional y consolidar capacidades industriales propias que permitan "aportar más valor, más autonomía tecnológica y mayor competitividad".

Gómez Guillamón también prevé desplegar políticas de captación de talento en todas sus sedes y oficinas: España (Sevilla y Málaga), Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia, Perú, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.