Aire Ancient Baths abrirá en Galería Canalejas de Madrid su undécimo balneario con 21,5 millones de inversión

De izq a derecha: Tomás Heredia (Consejero de AIRE Ancient Baths), Amadeo Serra (CEO de AIRE Ancient Baths), José Miguel Góngora Consejero de Galería Canalejas Madrid), Armando Prados (Presidente de AIRE Ancient Baths) y Lucas Rodríguez de la Rúa (Director de Desarrollo de Negocio Lifestyle de Galería Canalejas Madrid). Aire

Las claves

Las claves Generado con IA Aire Ancient Baths abrirá su undécimo balneario en la Galería Canalejas de Madrid con una inversión de 21,5 millones de euros. El nuevo centro ocupará 2.200 metros cuadrados en la planta inferior de la Galería Canalejas, con acceso por la calle Alcalá. La cadena, originaria de Sevilla, ya factura más de 72 millones de euros y espera alcanzar los 90 millones en 2027, recibiendo a más de 500.000 personas al año. La experiencia de Aire Ancient Baths destaca por su ambientación multisensorial, combinando fragancias, música y piscinas inspiradas en la antigüedad clásica y el oriente.

Galería Canalejas anuncia un acuerdo con la empresa de origen sevillano Aire Ancient Baths Group para abrir en este espacio en pleno centro de Madrid un "centro de relajación de cuerpo y mente", con una inversión de 21,5 millones de euros.

Madrid se suma así a Sevilla, donde nació la firma en 2004, Barcelona, Vallromanes y Almería en España y a otros seis destinos internacionales como Londres, Copenhague, Nueva York (dos), Toronto y Chicago.

La cadena, que surgió como iniciativa de un grupo de inversores granadinos y sevillanos encabezados por Armando Prados (una docena en un principio), incluyó recientemente a Khemia como nuevo accionista minoritario para reforzar su capacidad financiera. Khemia es el 'family office' del empresario Juan de Dios Hernández (Prosur).

En 2024, en plena expansión, facturaba ya por encima de los 72 millones de euros y recibía en sus establecimientos a más de 500.000 personas. Para 2027 la previsión es alcanzar los 90 millones.

En Madrid, su balneario ocupará la planta inferior de Galería Canalejas Madrid, propiedad de OHLA. Una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados, con entrada independiente por la calle Alcalá.

Las localizaciones de Aire siempre son singulares. En Sevilla, un palacio mudéjar precisamente en la calle Aire, de donde toma su nombre. En Londres, la casa donde vivió James Matthew Barrie, autor del clásico Peter Pan. En Copenhague, una antigua fábrica de Carlsberg.

"Madrid siempre ha sido una de nuestras grandes aspiraciones, pero queríamos asegurarnos de llegar con una ubicación verdaderamente excepcional", ha explicado el consejero delegado de Aire Ancient Baths, Amadeo Serra.

Los balnearios de Aire Ancient Baths ofrecen una experiencia para los cinco sentidos, homogénea en sus distintas ubicaciones en el mundo. La primera en entrar en sus baños, una sofisticada fragancia de naranjas frescas que recuerda a Sevilla.

Durante el masaje, una música otomana envuelve el ambiente, con sones de guitarra española. Las piscinas de agua caliente y fría llevan a algún lugar de oriente o de la antigüedad clásica.

Una experiencia que ahora se lleva a Madrid. La directora general de Galería Canalejas Madrid, Karine Titli, ha destacado esta colaboración que les permitirá "seguir ampliando la experiencia de Galería Canalejas Madrid y avanzar desde una propuesta tradicionalmente vinculada al 'retail' de lujo hacia un ecosistema global de lifestyle, servicio y bienestar".

En la misma galería ya se ubican el Hotel Four Seasons Madrid y boutiques de firmas como Louis Vuitton, según explica Aire en un comunicado.