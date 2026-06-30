Música, descuentos y experiencias VIP: así será el verano de ABANCA live

Las claves

Las claves Generado con IA ABANCA refuerza su apuesta por los festivales en España con la plataforma ABANCA live, ofreciendo experiencias y ventajas exclusivas a sus clientes. La entidad estará presente como banco y medio de pago oficial en ocho grandes festivales, reuniendo a más de 600.000 asistentes durante el verano y otoño. ABANCA incentiva el uso de sus tarjetas de crédito con descuentos, promociones y bonificaciones en sistemas cashless, facilitando pagos digitales en los festivales. La plataforma ABANCA live integra música, deporte y cultura, buscando crear comunidad y fidelizar clientes a través de experiencias y sorteos exclusivos.

La temporada de festivales vuelve a llenar de música los principales escenarios de España y, por tercer año consecutivo, ABANCA refuerza su apuesta por este fenómeno cultural con una estrategia que va mucho más allá del patrocinio tradicional. A través de la plataforma ABANCA live, la entidad financiera se consolida como banco y medio de pago oficial en algunas de las citas musicales más destacadas del calendario, conectando con cientos de miles de asistentes a través de experiencias, ventajas exclusivas y soluciones de pago adaptadas al entorno festivalero.

La iniciativa forma parte de una estrategia de marca que busca acercarse a públicos diversos mediante experiencias de ocio y entretenimiento. Bajo el concepto de ABANCA live, la entidad ha construido un ecosistema que integra música, deporte, cultura y experiencias de ocio, ofreciendo ventajas exclusivas a sus clientes y reforzando el valor de sus tarjetas de crédito como herramienta de acceso a eventos y promociones especiales.

Ocho grandes festivales y más de 600.000 asistentes

Este año, ABANCA estará presente en ocho de las grandes citas musicales del verano y otoño en España. El programa incluye festivales consolidados como O Son do Camiño (Santiago, 18, 19 y 20 de junio), Resurrection Fest (Viveiro, 1, 2, 3 y 4 de julio), Morriña Festival (A Coruña, 24-26 de julio) y Caudal Fest (Lugo, 18 y 19 de septiembre), así como eventos de carácter nostálgico y generacional como Love the 90’s Madrid (13 de junio) y Love the Twenties, que llegará tanto a Sevilla (25 de septiembre) como a Barcelona (18 de octubre). A estas citas se suma además Portamérica (Portas, 9, 10 y 11 de julio), uno de los festivales con mayor personalidad del panorama nacional.

En conjunto, estas convocatorias prevén reunir a más de 600.000 personas, una cifra que refleja el enorme atractivo que tienen actualmente los festivales de música en España y, especialmente, en Galicia, una comunidad que se ha consolidado como uno de los principales territorios festivaleros del país. Allí, eventos como O Son do Camiño o Resurrection Fest figuran entre los más reconocidos del circuito nacional e internacional, atrayendo cada año a miles de asistentes.

La estrategia de ABANCA responde a la búsqueda de conexiones emocionales con los clientes a través de experiencias relevantes en las que, más allá de limitarse a la presencia publicitaria, integra sus productos y servicios dentro de la propia experiencia del festival.

Mucho más que patrocinio

El objetivo es claro: impulsar el negocio de tarjetas de crédito, atraer nuevos clientes y aumentar la vinculación de los actuales usuarios mediante beneficios tangibles. Para ello, ABANCA convierte sus medios de pago en una herramienta que aporta valor añadido a sus clientes.

Esta filosofía encaja plenamente con el planteamiento de ABANCA live, una plataforma concebida para ofrecer ventajas exclusivas a quienes utilizan las tarjetas de crédito de la entidad. Entre esas ventajas destacan descuentos, acceso a promociones especiales, sorteos, experiencias VIP y participación en acciones exclusivas relacionadas con los eventos patrocinados.

La revolución cashless

Uno de los elementos centrales de esta estrategia es el sistema cashless que utilizan la mayoría de los grandes festivales actuales. A través de pulseras electrónicas, los asistentes pueden realizar pagos dentro del recinto sin necesidad de llevar dinero en efectivo.

ABANCA aprovechará este modelo para incentivar el uso de sus tarjetas mediante bonificaciones exclusivas en las pre-recargas de las pulseras cashless. Los usuarios que utilicen medios de pago de la entidad podrán acceder a descuentos y promociones específicas antes de acceder al recinto, generando una ventaja directa y fácilmente percibida por el consumidor.

La digitalización de los pagos se ha convertido en una de las grandes transformaciones del sector de los eventos en directo. Los sistemas cashless permiten agilizar las compras, reducir colas, mejorar la seguridad y ofrecer una experiencia más cómoda para los asistentes. En este contexto, la presencia de un banco como socio tecnológico y financiero adquiere una relevancia estratégica cada vez mayor.

Experiencias que generan comunidad

Algunas de las promociones para clientes a través de la banca móvil.

Además de los descuentos asociados a las pulseras electrónicas, ABANCA mantendrá algunas de las iniciativas que mejor acogida han tenido en ediciones anteriores. Entre ellas destacan los sorteos de entradas, experiencias exclusivas y visitas especiales vinculadas a los festivales participantes.

Para potenciar el alcance de estas iniciativas, la entidad desplegará una estrategia de comunicación con especial protagonismo de los canales digitales y las redes sociales. Instagram, con el perfil @somosabancalive, será uno de los principales puntos de contacto con una audiencia especialmente receptiva a este tipo de propuestas.

Una plataforma de ocio con vocación de crecimiento

La música es uno de los pilares de ABANCA live, pero no el único. La plataforma ha evolucionado hasta convertirse en un espacio que reúne propuestas relacionadas con el deporte, la cultura y el ocio, ofreciendo a los clientes acceso preferente a experiencias diferenciadoras.

Esta diversificación responde a un cambio en la forma de relacionarse con los consumidores. Las entidades financieras ya no compiten únicamente a través de productos y servicios, sino también mediante la capacidad de generar experiencias memorables y construir comunidades en torno a intereses compartidos.

Con una presencia cada vez más sólida en algunos de los festivales más importantes del país, ABANCA live se consolida como un ejemplo de esta nueva forma de entender la relación entre marcas y usuarios. Una estrategia que une entretenimiento, tecnología y servicios financieros para convertir la emoción de la música en una experiencia completa, capaz de generar valor tanto para los asistentes como para la propia entidad.