Crecer, innovar y competir: la hoja de ruta de Unicaja para las grandes compañías

Con Unicaja Empresas, la entidad financiera refuerza su apuesta por las grandes compañías mediante asesoramiento especializado, soluciones financieras avanzadas, innovación tecnológica y apoyo a la sostenibilidad y la expansión internacional.

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja refuerza su apuesta por la banca corporativa con el lanzamiento de Unicaja Empresas, dirigida a grandes compañías. La iniciativa se basa en tres ejes: asesoramiento experto, productos especializados e innovación digital para mejorar la gestión y experiencia de las empresas. Unicaja Empresas impulsa la financiación sostenible, con más de 1.000 millones de euros vinculados a criterios ESG en 2025. La entidad busca consolidarse como socio estratégico de grandes empresas, ofreciendo atención personalizada y soluciones adaptadas a cada etapa de crecimiento.

En un entorno económico cada vez más dinámico, competitivo y globalizado, las grandes empresas necesitan mucho más que financiación. Requieren un socio financiero capaz de comprender sus desafíos, anticiparse a sus necesidades y ofrecer soluciones adaptadas a la complejidad de sus operaciones. Con esta visión, Unicaja ha reforzado su apuesta por la banca corporativa mediante el lanzamiento de Unicaja Empresas, una marca que integra y potencia toda su propuesta de valor para corporaciones y compañías de gran tamaño.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, donde el negocio empresarial ocupa un papel destacado como una de las principales palancas de crecimiento. El objetivo es claro: fortalecer las relaciones con las empresas que ya forman parte de su cartera de clientes y ampliar su presencia en un segmento que demanda cada vez más especialización, agilidad y capacidad de adaptación.

Consciente de esta realidad, Unicaja Empresas se posiciona como una plataforma diseñada específicamente para responder a las necesidades de las grandes compañías. Actualmente, más de 10.700 empresas confían en la entidad, que cuenta con una red de más de 30 centros especializados y más de 140 directores de cuentas distribuidos por toda España. Esta estructura permite combinar una atención cercana y personalizada con un elevado nivel de especialización técnica.

Bajo el lema ‘El banco con el que crecer’, la propuesta busca acompañar a las organizaciones en cada etapa de su desarrollo, aportando soluciones adaptadas a sus objetivos estratégicos y a las particularidades de cada negocio.

Tres pilares para acompañar el crecimiento empresarial

La propuesta de valor de Unicaja Empresas se articula sobre tres grandes ejes que responden a las principales demandas del tejido empresarial actual: asesoramiento experto, productos especializados e innovación.

La toma de decisiones financieras en una gran empresa requiere análisis, conocimiento y visión de largo plazo. Por ello, uno de los principales diferenciales de Unicaja Empresas es el acompañamiento especializado que ofrece a través de profesionales con experiencia en banca corporativa.

Este enfoque permite diseñar soluciones ajustadas a cada situación, ya sea para optimizar la estructura financiera, abordar proyectos de inversión, gestionar necesidades de liquidez o impulsar procesos de expansión. El objetivo es que las empresas cuenten con un interlocutor capaz de entender su realidad y aportar valor más allá de la financiación tradicional.

Productos especializados

Unicaja Empresas también pone el foco en áreas estratégicas como la financiación corporativa, las soluciones para circulante, el comercio exterior y el apoyo a procesos de internacionalización, cda vez más demandados.

La financiación de circulante, por ejemplo, sigue siendo una necesidad clave para garantizar la estabilidad operativa y aprovechar oportunidades de negocio. Del mismo modo, el acompañamiento en mercados internacionales resulta fundamental para las empresas que buscan diversificar riesgos y ampliar su presencia global.

Gracias a una oferta especializada, la entidad puede adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer respuestas ágiles en un contexto empresarial marcado por la incertidumbre y la rapidez de los cambios.

Innovación y transformación digital

Para impulsar la eficiencia de esta filosofía, la digitalización se ha convertido en un factor determinante en este planteamiento. Por ello, la innovación ocupa un lugar central dentro de la estrategia de Unicaja Empresas.

La entidad ha desarrollado una banca digital específica para empresas con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, facilitar la gestión financiera y agilizar las operaciones cotidianas. Esta apuesta tecnológica permite a las compañías acceder a servicios más eficientes y disponer de herramientas adaptadas a las exigencias actuales del mercado.

Además, Unicaja está impulsando la optimización de sus procesos internos para acelerar la toma de decisiones y la ejecución de operaciones, un aspecto especialmente relevante para grandes corporaciones que necesitan respuestas rápidas y una elevada capacidad de adaptación.

La sostenibilidad gana protagonismo

Oficina de Unicaja Empresas.

Y en paralelo, Unicaja Empresas también aboga por la sostenibilidad en sus actividades. La incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se ha convertido en una prioridad para numerosas organizaciones, impulsadas tanto por las exigencias regulatorias como por las demandas de inversores, clientes y otros grupos de interés.

En este contexto, la financiación sostenible se ha consolidado como una de las áreas de mayor crecimiento dentro del negocio empresarial de la entidad. Durante 2025, la financiación vinculada a criterios ESG superó los 1.000 millones de euros en nueva producción dentro de este segmento.

Esta evolución refleja el compromiso de Unicaja con el desarrollo de modelos económicos más sostenibles y su voluntad de acompañar a las empresas en sus procesos de transformación. A través de soluciones financieras específicas, la entidad ayuda a sus clientes a avanzar hacia estándares internacionales de sostenibilidad y a afrontar con mayores garantías los desafíos derivados de la transición ecológica.

Con esta propuesta integral, Unicaja reafirma su apuesta por la banca corporativa y por el acompañamiento de las grandes compañías en un entorno marcado por la innovación, la transformación digital y la necesidad de contar con aliados estratégicos sólidos.

Más que una oferta de productos financieros, Unicaja Empresas representa un modelo de relación basado en la especialización, la cercanía y el compromiso con el crecimiento sostenible de las organizaciones. De esta forma, la entidad aspira a consolidarse como un referente para aquellas empresas que buscan impulsar su desarrollo con el respaldo de un socio financiero preparado para afrontar los retos del presente y del futuro.