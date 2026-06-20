¿Vas a alquilar tu vivienda a turistas? Así es el seguro que protege ante cualquier riesgo

El alquiler a terceros por días o semanas crece en España y obliga a los propietarios a revisar su protección, ya que los riesgos, responsabilidades y coberturas difieren del uso habitual de la vivienda.

Las claves

Las claves Generado con IA Alquilar una vivienda como alojamiento turístico implica riesgos y responsabilidades diferentes a los de una vivienda habitual. Los seguros de hogar tradicionales no siempre cubren los incidentes específicos del alquiler vacacional, como daños por huéspedes, robos o cancelaciones por siniestro. Es fundamental informar a la aseguradora del cambio de uso y revisar que la póliza contemple coberturas como responsabilidad civil ampliada, defensa jurídica y protección frente a ocupación ilegal. El asesoramiento profesional ayuda a adaptar las coberturas a las necesidades reales de cada propietario, según la ubicación y características del inmueble.

Alquilar una vivienda a terceros durante días o semanas implica asumir riesgos y responsabilidades diferentes a los de una vivienda habitual. Sin embargo, muchos propietarios desconocen que este cambio de uso puede tener implicaciones importantes desde el punto de vista asegurador y que las coberturas de un seguro de hogar tradicional no siempre responden a las necesidades específicas de una vivienda destinada al alquiler turístico.

Antes de recibir a los primeros huéspedes, resulta fundamental revisar la protección del inmueble y comprobar que las coberturas contratadas se ajustan realmente a la actividad que se va a desarrollar. De este modo, es posible evitar problemas en caso de siniestro y contar con la tranquilidad de saber que tanto la vivienda como el propietario están adecuadamente protegidos.

Una actividad con necesidades diferentes

Y es que, cuando una vivienda se destina al uso particular de una familia, el perfil de riesgo suele ser relativamente estable. Sin embargo, la situación cambia cuando por ella pasan decenas de huéspedes distintos a lo largo del año.

La rotación constante de ocupantes, el uso intensivo y la presencia de personas ajenas al entorno habitual del propietario generan circunstancias específicas que no siempre están contempladas en los seguros de hogar convencionales. En algunos casos, determinadas coberturas pueden verse limitadas o incluso quedar excluidas si la aseguradora no ha sido informada previamente de que la vivienda se utiliza con fines turísticos.

En este sentido, Occident dispone de Hogar uso turístico, un seguro diseñado específicamente para propietarios que destinan sus inmuebles al alquiler vacacional. La compañía apuesta por un modelo basado en la cercanía y el asesoramiento personalizado, con el objetivo de que cada propietario pueda contar con una protección ajustada a sus necesidades reales.

A ello se suma un contexto regulatorio cada vez más exigente. Durante los últimos años, numerosas administraciones autonómicas y municipales han reforzado la normativa para ordenar la actividad. En muchas comunidades autónomas ya existen registros obligatorios con requisitos administrativos específicos.

Colonia vacacional en primera línea de playa.

Riesgos que van más allá de los daños habituales

Aunque la mayoría de las estancias se desarrollan sin incidentes, existen situaciones que pueden generar importantes costes económicos para el propietario. Uno de los riesgos más conocidos es el de los daños ocasionados por los huéspedes: desde desperfectos en el mobiliario hasta roturas accidentales o actos vandálicos, este tipo de incidencias puede afectar tanto al continente como al contenido de la vivienda.

La posibilidad de que personas diferentes utilicen el inmueble de forma continuada incrementa la exposición a este tipo de problemas frente a una vivienda de uso exclusivamente familiar.

Pero también pueden surgir conflictos relacionados con los bienes de los propios huéspedes. La desaparición de objetos personales, los robos o los daños sufridos durante la estancia pueden dar lugar a reclamaciones que, dependiendo de las circunstancias, acaben afectando al propietario.

Otro escenario que a menudo pasa desapercibido es el de las cancelaciones obligadas por un siniestro. Un incendio, una inundación o una avería grave pueden dejar la vivienda temporalmente inhabitable justo cuando existen reservas confirmadas. En estos casos, además de afrontar la reparación de los daños, el propietario puede verse obligado a devolver importes ya cobrados o asumir pérdidas derivadas de las reservas canceladas.

La responsabilidad civil adquiere una relevancia especial. Pueden surgir reclamaciones económicas de elevada cuantía si, por ejemplo, un huésped sufre una caída debido al mal estado de una instalación o si resulta lesionado por un elemento defectuoso o si se produce accidentalmente un incendio en la propia vivienda asegurada que cause daños a terceros. Este tipo de situaciones constituye uno de los principales riesgos asociados a cualquier actividad de alojamiento turístico.

La importancia de comunicar el cambio de uso

Los expertos coinciden en señalar que uno de los errores más habituales consiste en iniciar la actividad turística sin informar a la compañía aseguradora.

Cuando una póliza se contrata, la entidad calcula el riesgo en función del uso declarado de la vivienda. Si posteriormente el inmueble pasa a destinarse al alquiler vacacional y esta circunstancia no se comunica, pueden surgir problemas en el momento de tramitar un siniestro.

Por ello, es fundamental revisar las condiciones de la póliza, conocer posibles limitaciones o exclusiones y confirmar que la actividad turística está correctamente contemplada. De lo contrario, el propietario podría descubrir demasiado tarde que determinadas garantías no resultan aplicables precisamente cuando más las necesita.

Coberturas pensadas para viviendas turísticas

Ante la creciente profesionalización del sector, Occident ha desarrollado un producto específico que responde a las necesidades de este tipo de inmuebles y usos. Entre las coberturas más valoradas se encuentra la responsabilidad civil ampliada, diseñada para ofrecer una mayor protección frente a posibles reclamaciones de huéspedes o terceros.

También adquieren importancia las garantías frente a actos vandálicos cometidos por los usuarios de la vivienda, así como la protección de los bienes de los huéspedes y determinadas coberturas relacionadas con robos o pérdidas económicas derivadas de cancelaciones forzosas.

La defensa jurídica es otro de los elementos que incorpora Hogar uso turístico, proporcionando apoyo legal en situaciones conflictivas que pueden surgir durante el desarrollo de la actividad.

Asimismo, la póliza incluye soluciones específicas frente a la ocupación ilegal, contemplando aspectos como los gastos jurídicos necesarios para recuperar el inmueble, la reposición de cerraduras, la limpieza posterior de la vivienda o la reparación de los daños ocasionados durante la ocupación.

Familia descargando el coche al llegar a una vivienda vacacional.

El asesoramiento, una pieza clave

No existe una solución única para todos los propietarios. Las necesidades de una vivienda turística dependen de factores tan diversos como su ubicación, el valor del inmueble, la frecuencia de ocupación o la normativa aplicable en cada territorio.

Por ese motivo, el asesoramiento profesional adquiere una importancia creciente. Contar con el acompañamiento de un mediador permite analizar cada caso de forma individualizada, detectar posibles carencias de protección y adaptar las coberturas a la realidad de cada vivienda.

A medida que se acerca la temporada vacacional y aumenta la demanda de alojamiento turístico, revisar las coberturas del inmueble puede convertirse en una decisión tan importante como preparar la vivienda para recibir a los huéspedes. Al fin y al cabo, disfrutar de la rentabilidad que ofrece esta actividad también pasa por contar con la tranquilidad de saber que los riesgos más relevantes están correctamente cubiertos.