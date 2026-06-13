Bilbao celebra el 125 aniversario de Iberdrola con un festival gratuito de seis horas: 40.000 personas y 1.500 drones

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Las claves Generado con IA Bilbao celebró el 125 aniversario de Iberdrola con un festival gratuito al aire libre que reunió a cerca de 40.000 personas en el parque de Doña Casilda. El evento contó con actuaciones de artistas como Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, y se desarrolló durante seis horas con siete pantallas gigantes. El festival culminó con un espectáculo de 1.500 drones alimentados por energía 100% renovable, el mayor realizado hasta la fecha en España. La celebración incluyó un amplio dispositivo de seguridad, servicios para el público, zonas adaptadas y actividades complementarias, y continuará en Madrid y Valencia dentro del programa "125 años luz".

Bilbao vivió una tarde grande, de esas que dejan huella en la memoria colectiva, con la celebración del 125 aniversario de Iberdrola en el parque de Doña Casilda.

Cerca de 40.000 personas se dieron cita en un festival gratuito y de acceso libre que convirtió el corazón de la ciudad en un gran escenario al aire libre, con las actuaciones de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne.

Desde primeras horas de la tarde, el parque fue llenándose de público en un ambiente festivo, casi de romería urbana, en el que la música marcó el pulso de la jornada.

La apertura del festival corrió a cargo de la Electric Band de Iberdrola, y a partir de ahí se sucedieron las actuaciones de Süne, que subió al escenario alrededor de las 16:30; Rigoberta Bandini, que tomó el relevo a las 17:35; Antonio Orozco, que desplegó su repertorio cerca de las 19:10; y Juanes, encargado de cerrar la noche sobre las 20:45.

Durante seis horas, entre las 16:00 y las 22:00, el recinto mantuvo una afluencia constante y una energía creciente, con imágenes de un parque entregado a la música y a la celebración. Las actuaciones pudieron seguirse desde prácticamente cualquier rincón gracias a siete pantallas gigantes repartidas por el recinto.

1.500 drones

La jornada culminó con un espectáculo de 1.500 drones, presentado como el mayor realizado hasta la fecha en España. El despliegue, alimentado por fuentes 100% renovables, dibujó un final de gran impacto visual que pudo contemplarse desde distintos puntos de Bilbao.

Además del componente artístico, el evento contó con un amplio dispositivo de seguridad, movilidad, servicios al público y limpieza.

También hubo asistencia sanitaria, aseos, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, un espacio de atención a menores y un Punto Violeta, en una organización pensada para acompañar una cita de estas dimensiones sin perder de vista el bienestar del público.

Tras el éxito de Bilbao, el calendario musical del 125 aniversario de Iberdrola seguirá con nuevas citas. El próximo será en Madrid, el 27 de junio, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y más adelante llegará Valencia, el 28 de noviembre, con Estopa y Mafalda Cardenal.

Estos conciertos forman parte del programa "125 años luz", con el que Iberdrola conmemora su aniversario a lo largo de 2026 mediante iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general.

A esa agenda se suman exposiciones, eventos sociales e iluminación de edificios emblemáticos, en una celebración que quiere ir más allá de la música y dejar también una huella simbólica en la ciudad.