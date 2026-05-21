¿Es obligatorio asegurar mi patinete eléctrico? Qué cambia con la nueva normativa de 2026

Una mujer montando en patinete eléctrico por el centro de la ciudad.

Desde principios de 2026, la normativa sobre vehículos de movilidad personal, obliga a que los patinetes eléctricos cuenten con un seguro de responsabilidad civil para poder circular.

Las claves

Las claves Generado con IA Desde el 28 de enero de 2026, los patinetes eléctricos deben estar registrados en la DGT y contar con seguro de responsabilidad civil para circular legalmente. La normativa diferencia entre Vehículos Personales Ligeros (VPL) y Vehículos a Motor (VM), según el peso y la velocidad del patinete, lo que determina el tipo de seguro y coberturas exigidas. Circular sin seguro puede acarrear sanciones superiores a 1.000 euros, además de asumir personalmente los costes en caso de accidente. Para cumplir la ley, es necesario comprobar las características del patinete, verificar su homologación, registrarlo en la DGT y contratar el seguro adecuado.

Los nuevos medios de transporte llevan años transformando la movilidad urbana, y el patinete eléctrico es uno de los grandes protagonistas de ese cambio. Estos vehículos se han consolidado como una alternativa accesible y práctica para desplazarse por la ciudad, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

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Pero desde este 2026 hay una novedad importante que muchos usuarios todavía desconocen: determinados modelos deberán contar obligatoriamente con seguro y estar registrados para poder circular legalmente.

La nueva regulación busca poner orden a un tipo de movilidad que ha crecido de forma exponencial en los últimos años y que hasta ahora generaba muchas dudas legales, especialmente en caso de accidente.

Qué cambia con la nueva normativa

El 28 de enero de 2026 entró en vigor el Real Decreto 52/2026, que regula los vehículos de movilidad personal e introduce dos grandes cambios:

La obligación de registrar en la DGT todos los vehículos de movilidad personal para poder circular legalmente.

para poder circular legalmente. La obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.

Es decir, ya no bastará con comprar un patinete y utilizarlo. Dependiendo del modelo, habrá que cumplir una serie de requisitos para circular legalmente.

Primero: registrar el patinete

Uno de los principales cambios en la nueva normativa es la creación de un registro oficial gestionado por la DGT. En este registro es necesario aportar tanto las características técnicas del vehículo como los datos de la persona titular.

Ejemplo de la etiqueta para patinetes.

Tras completar la inscripción, se expedirá automáticamente un certificado electrónico con el número de identificación del vehículo: un código alfanumérico compuesto por la letra M, cuatro números y tres letras.

El siguiente paso será solicitar una etiqueta identificativa (a un manipulador de placas de matrícula autorizado), que deberá colocarse bajo la luz trasera del vehículo.

Segundo: contratar un seguro de responsabilidad civil

La segunda gran novedad de la norma es que cualquier patinete eléctrico deberá contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil para poder circular.

Un accidente con un patinete eléctrico puede generar indemnizaciones importantes, especialmente si hay lesiones a peatones u otros usuarios de la vía pública. Por eso la nueva normativa establece coberturas mínimas obligatorias.

¿Está tu patinete obligado a tener seguro?

Uno de los puntos que más dudas genera entre los usuarios es que no todos los patinetes eléctricos se consideran iguales. La nueva normativa diferencia entre distintas categorías en función de aspectos como el peso o la velocidad. Y esa clasificación es clave, porque determina qué tipo de cobertura debe tener el seguro.

En este sentido, el Real Decreto de 2026 diferencia entre los modelos más ligeros y los que pueden implicar mayores riesgos en la vía pública.

Características Vehículos Personales Ligeros (VPL) Vehículos a Motor (VM) Peso Menos de 25 kg Entre 25 kg y 50 kg Velocidad máxima 25 km/h o 14 km/h si pesa más de 25kg 25 km/h Seguro Obligatorio desde 2026 Obligatorio desde 2026 Registro en la DGT Obligatorio Obligatorio

Las siglas VPL o VM son las que determinan qué tipo de seguro necesita el vehículo. Los Vehículos Personales Ligeros (VPL), son los patinetes eléctricos más habituales en ciudad: vehículos de una sola plaza, impulsados exclusivamente por motor eléctrico y pensados para desplazamientos urbanos cortos.

Se consideran VPL aquellos modelos que no pasan de los 25km/h y pesan menos de 25kg. También se considera VPL si el vehículo pesa más de 25kg pero no supera los 14km/h (como algunos patinetes eléctricos de gran tamaño o patinetes con un sillín). Desde 2026, el seguro de responsabilidad civil es siempre obligatorio para esta categoría.

No obstante, en el caso de estos patinetes, la obligación de contratar este seguro solamente aplicaría a los patinetes homologados. Aquellos que no estén homologados, podrán circular hasta el 22 de enero de 2027; a partir de esta fecha, tendrán prohibido circular.

Por otro lado están los Vehículos a Motor (VM), que son los modelos más pesados. Superan los 25kg de peso y pueden circular entre 14 y 25 km/h. La ley considera que estos vehículos tienen un nivel de riesgo superior y, además de la obligatoriedad del seguro, deben estar sujetos a coberturas más amplias.

Qué cubre un seguro de patinete eléctrico

Circular sin seguro puede implicar sanciones económicas que superen los 1.000 euros, además de responsabilidades económicas en caso de accidente.

Por ejemplo, si un usuario provoca daños a un peatón o a otro vehículo, podría tener que asumir personalmente los costes derivados si no dispone de cobertura.

En cuanto a la cobertura del seguro, la ley establece unos mínimos, aunque varían dependiendo del tipo de vehículo. De esta manera, el seguro deja de ser solo un requisito legal y pasa a convertirse también en una herramienta de protección económica para el usuario.

Cobertura Vehículos Personales Ligeros (VPL) Vehículos a Motor (VM) Daños personales Hasta 6,45 millones € Hasta 70 millones € Daños materiales Hasta 1,3 millones € Hasta 15 millones €

Para responder al nuevo marco regulatorio, Occident ha lanzado una póliza específica para patinetes eléctricos. Esta permite identificar automáticamente si el patinete debe asegurarse como vehículo personal ligero (VPL) o vehículo a motor (VM), aplicando en cada caso las coberturas y capitales de responsabilidad civil correspondientes.

“Con este lanzamiento, queremos facilitar que los usuarios de patinete cuenten con una protección clara y adecuada a la tipología de su vehículo, al mismo tiempo que reforzamos la seguridad y el cumplimiento normativo”, señala Rafael Moyano, director de Automóviles de Occident.

En este sentido, continúa, “el objetivo es contribuir a una movilidad urbana más responsable, con garantías para el conductor y para terceros”. El auge del patinete eléctrico está impulsando una regulación más clara y exigente en aras de una mayor seguridad para todos los que comparten la ciudad.

Qué debes hacer ahora si tienes un patinete eléctrico