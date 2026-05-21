Cómo abrir una cuenta bancaria online para gestionarla de forma segura con el móvil

Claves del funcionamiento de imagin como plataforma de banca digital.

Las claves

Las claves Generado con IA Imagin permite abrir una cuenta bancaria online de forma rápida y segura, sin comisiones de mantenimiento. La gestión de la cuenta se realiza totalmente desde el móvil, incluyendo pagos, transferencias y control de gastos. Los clientes pueden sacar dinero sin comisión en más de 11.000 cajeros de CaixaBank y pagar en cualquier divisa sin cargos adicionales. La app ofrece altos estándares de seguridad con CaixaProtect, y permite bloquear tarjetas o hacer reclamaciones fácilmente.

No por casualidad 4 millones de clientes ya confían en imagin. Quienes opten por abrir cuenta en un banco online tienen en esta compañía una apuesta fiable, que ofrece diferentes ventajas como la ausencia de comisiones de mantenimiento y la gestión de productos y servicios de forma rápida y segura con el teléfono móvil.

Gracias a la app, que se puede descargar en un par de pasos, el cliente puede relacionarse con la entidad sin necesidad de pasar por la oficina.

Así se abre la cuenta

El primer paso es el más obvio: descargarse la aplicación, que puede hacerse si el interesado navega desde el móvil. Si, en cambio, navega desde el ordenador, obtendrá la app en el teléfono en poco tiempo gracias a un código QR.

Cualquiera que desee probar, solo tiene que identificarse, crear un usuario y verificar su identidad. En pocos minutos, tendrá disponible la nueva cuenta online de imagin.

Los clientes de este banco pueden controlar todos sus gastos y movimientos desde cualquier parte con su smartphone y, si viajan, podrán pagar sin comisiones en cualquier divisa del mundo.

Además, por si en algún momento quieren disponer de dinero en efectivo, disponen de más de 11.000 cajeros de CaixaBank donde sacar dinero a débito y sin comisión alguna.

Gestiones online

La banca online está creciendo sobremanera en España. Cada vez más personas, en especial jóvenes, apuestan por esta opción.

En el caso de imagin cualquier cliente puede pagar, enviar o recibir dinero con su cuenta o tarjeta sin coste alguno de emisión o mantenimiento.

El servicio de pago con móvil, sea con el dispositivo que sea, y los envíos seguros por Bizum son dos de las opciones que ofrece cualquier cuenta de esta entidad, que apuesta por productos diferenciados para los más jóvenes.

Además de las operaciones habituales como sacar dinero o pagar, los clientes pueden usar la app de imagin para solicitar préstamos, gestionar sus diferentes seguros, elegir planes de inversiones y hasta pedir una hipoteca.

Todo puede hacerse con el móvil, pero también existe la opción de lograr una tarjeta 'tradicional'. Funciona también sin comisiones y está fabricada con plástico 100% reciclado. Se trata de una tarjeta que aúna el crédito y el débito.

Seguridad y otras ventajas

Los ataques de hackers preocupan a cualquier cliente. La navegación por la app de imagin es completamente segura gracias a CaixaProtect, que cuenta con los sistemas más avanzados de ciberseguridad en el mercado.

Además, si el cliente tiene cualquier problema, es posible hacer reclamaciones o bloquear la tarjeta en un solo clic.