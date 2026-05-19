Expoquimia 2026: el gran 'hub' internacional de la química sostenible llamada a transformar la industria

El Encuentro Internacional de la Química y las Industrias de Proceso celebra su 60º aniversario en Barcelona, reuniendo a más de 400 empresas para liderar la transición hacia una industria más sostenible y competitiva.

Las claves

Las claves Generado con IA Expoquimia 2026 se celebrará del 2 al 5 de junio en Fira de Barcelona, conmemorando su 60º aniversario y creciendo un 34% en superficie expositiva respecto a 2023. El evento reunirá a más de 400 compañías y coincidirá con Equiplast, integrando toda la cadena de valor de la química y el plástico, y atrayendo a más de 21.000 profesionales. La feria dará protagonismo a la innovación sostenible, descarbonización y economía circular, con un Innovation Hub y más de 25 sesiones técnicas sobre digitalización, nuevos materiales y gestión del agua. Expoquimia acogerá foros como Smart Chemistry y el Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, además de la Gala Dinner, donde se premiarán iniciativas destacadas en innovación y sostenibilidad.

La próxima edición de Expoquimia se perfila como una de las más relevantes de los últimos años para el sector químico y las industrias de proceso. El encuentro, que se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, no solo conmemora su 60º aniversario, sino que lo hace en un contexto de expansión significativa y de creciente protagonismo estratégico en la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

La feria, además, volverá a coincidir con Equiplast (Encuentro Internacional del Plástico y el Caucho), reforzando una propuesta conjunta que integra toda la cadena de valor y que pretende atraer a más de 21.000 profesionales. Esta sinergia permitirá ofrecer una visión integral de las soluciones tecnológicas, materiales avanzados y procesos de innovación que están redefiniendo el tejido industrial europeo.

Expoquimia 2026 superará las 400 compañías participantes en su superficie expositiva, que crece un 34% respecto a la última edición, en 2023. Este crecimiento consolida la recuperación del salón y lo posiciona como referente del sector en el sur de Europa.

La oferta abarcará desde la química de base y las materias primas hasta la ingeniería de procesos, la automatización, la tecnología ambiental y pharmaprocess, pasando por maquinaria y bienes de equipo, bombas y válvulas o seguridad industrial. Este ecosistema diverso refleja el papel estructural de la química en ámbitos esenciales como la energía, la movilidad, la salud o la alimentación.

Innovación y conocimiento como ejes estratégicos

Las novedades de esta edición no solo se sustentan en las cifras, sino en la presentación de proyectos disruptivos vinculados a la descarbonización y la economía circular. Un ejemplo es el Innovation Hub, un espacio diseñado para conectar centros tecnológicos, universidades, startups y corporaciones, con la participación de ACCIÓ, Leitat e IQS, entre otras entidades.

Expoquimia 2026 contará con más de 400 expositores.

Soluciones reales para la industria del futuro

El programa de contenidos concede al Industry Showcase un gran protagonismo. La agenda incluye más de 25 sesiones entre ponencias técnicas, debates y casos de aplicación. Las temáticas principales girarán en torno a cuatro ejes: descarbonización, gestión circular del agua, nuevos materiales y digitalización avanzada, con especial atención a la inteligencia artificial.

Entre las empresas participantes destacan referentes como BASF, Ercros, Repsol, CELSA o LC Paper, junto a entidades como la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) o el Catalan Water Partnership (CWP). Estas organizaciones compartirán experiencias reales de transformación ya en marcha, consolidando el evento como un escaparate de soluciones eficientes y alineadas con los objetivos climáticos europeos.

Demostración en uno de los stands de la pasada edición.

Alianzas estratégicas: Smart Chemistry y MeCCE

Expoquimia también será el marco del foro Smart Chemistry, impulsado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). En este espacio se reflexionará sobre el papel del sector como motor de la transición verde en Europa, sin pérdida de competitividad de la industria. Lo hará a través de conferencias y mesas redondas en las que participarán compañías como Air Liquide, Covestro, Carburos Metálicos, Bondalti o Quimidroga.

Por otro lado, el Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química (MeCCE) reunirá a más de 350 profesionales del ámbito académico y empresarial, que abordarán desafíos del sector como la optimización de procesos o la reducción del impacto ambiental. Además, se celebrará el Engineers Day en colaboración con el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, para poner en valor el papel de la ingeniería en los procesos de descarbonización.

La dimensión internacional se reforzará con jornadas dedicadas a mercados estratégicos como Egipto y Japón, y más de veinte eventos invitados organizados por entidades como el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, la consultora del sector farmacéutico ManageArt, Bequinor o el Beauty Cluster.

Panel de expertos durante la última edición de Expoquimia.

Gala Dinner: 60 años de liderazgo industrial

El momento de celebración de Expoquimia y Equiplast será la Gala Dinner, que tendrá lugar el 3 de junio en la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Ante una audiencia de 700 líderes sectoriales y autoridades, la experta Katja Scharpwinkel (BASF) intervendrá como ponente principal.

Gala Dinner en la edición 2023.

Durante la velada se entregarán los premios Best-in-Class, que reconocerán la contribución a la innovación de Moeve, L’Oréal Groupe, Lefance y Almirall en el ámbito de la química, y de SEAT & CUPRA, por sus buenas prácticas en la reutilización del plástico. Este acto no solo conmemora seis décadas de historia de Expoquimia y cuatro de Equiplast, sino que subrayará el liderazgo de Barcelona como hub industrial europeo y referente de la química y el plástico del futuro.

Celebración conjunta con Equiplast

En paralelo a Expoquimia, el recinto de Gran Via también acogerá Equiplast. La principal novedad de esta edición del Encuentro Internacional del Plástico y el Caucho es Rethinking Plastic. Se trata de un congreso que se desarrollará durante los cuatro días del certamen con más de 30 sesiones y cerca de un centenar de ponentes.

El programa abordará cuestiones clave como la economía circular, el reciclaje mecánico y químico, los materiales avanzados y la digitalización, a partir de aplicaciones ya implantadas en la industria.

El espacio se completa con una muestra de productos fabricados con plásticos sostenibles y biodegradables, así como con áreas de networking orientadas a fomentar la colaboración entre empresas y centros tecnológicos. Además, Equiplast reconocerá las mejores prácticas del sector con los premios Rethinking Plastic.