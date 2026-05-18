Los datos como herramientas de gobernanza y progreso: Santander hace balance de los primeros pasos de su CEOD

El Ayuntamiento de la capital cántabra es una de las 12 entidades locales que forman parte de la red de Centros de Excelencia y Oficinas del Dato.

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro de Excelencia y Oficinas del Dato (CEOD) de Santander ha hecho balance de sus primeros meses, destacando el valor de los datos para la gobernanza y el progreso local. El proyecto EDINT, impulsado por la FEMP y financiado por el Plan de Recuperación, ya involucra a 12 entidades locales, ha creado 32 empleos y cuenta con la colaboración de 36 empresas. Durante la jornada se entregaron premios a iniciativas tecnológicas como 'Santander Mueve' y 'Urbentiq', que buscan mejorar la gestión urbana y la eficiencia energética mediante el uso de datos. La próxima fase del proyecto permitirá visualizar y gestionar datos de forma avanzada, reforzando la toma de decisiones y la colaboración público-privada en Santander.

El Centro de Iniciativas Empresariales de Santander acogió en la jornada del pasado martes 12 de mayo un acto dedicado a hacer balance de los primeros meses de su Centro de Excelencia y Oficinas del Dato, que también sirvió de presentación de la nueva fase que abrirá la red de CEOD -creadas en el marco del proyecto EDINT- el próximo junio.

A partir de dicha fecha, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) busca impulsar una red de Oficinas del Dato que acompañe al ya desarrollo de espacios de datos e infraestructuras urbanas inteligentes puestas a disposición de las entidades locales que participan en el proyecto.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz, fue la encargada de inaugurar la jornada. Lo hizo junto a Jaime Carnicero de la Cámara, Director General de Organización y Recursos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y a Jesús Herrero Poza, Director General de Red.es.

El proyecto EDINT es una iniciativa impulsada por la FEMP, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de Red.es.

Las tres personalidades concordaron en el buen rendimiento que el centro había desarrollado en sus primeros meses de existencia e incidieron en el valor que aporta al desarrollo de la ciudad.

Carnicero de la Cámara hizo hincapié en la valentía que requería poner este proyecto en marcha aunque también en la disposición que pusieron entidades e instituciones para llevarlo a cabo. "Sabíamos que con las instituciones como el Ayuntamiento de Santander iba a ser fácil llevarlo", sentenció el Director General de Organización y Recursos de la FEMP

El papel de las instituciones en este tipo de iniciativas fue recalcado por Herrero. "Las instituciones tenemos que ponernos al servicio de lo que la gente necesita", remarcó. Asimismo, quiso agradecer al Ayuntamiento de Santander su predisposición a llevar a cabo el proyecto del CEOD: "Siempre está dispuesto a avanzar en estos proyectos", comentó el Director General de Red.es.

CEOD Santander.

Asimismo, Herrero hizo una reflexión sobre la cercanía de las instituciones públicas con la ciudadanía para tener un efecto real en sus vidas. "La política pública no se diseña desde nuestro sitio sino desde la sociedad. Tenemos que ver qué necesitan los vecinos entendiendo que todo ha cambiado y teniendo cada vez más ganas", sostuvo.

A ambas intervenciones precedieron las declaraciones de Gema Igual Ortiz, la Alcaldesa de Santander. La primera edil agradeció tanto a Red.es como a la FEMP sus iniciativas y medios para que "el país avance y la tecnología se implante en los Ayuntamientos".

Datos a nivel local

Asimismo, incidió en la importancia de que las iniciativas locales se compartan en la red de municipios y de cooperar en la red que abarca los CEODs. "Es muy difícil que los municipios se pongan de acuerdo entre ellos y aquí la FEMP es clave".

Tras la apertura de la jornada y sus primeras reflexiones, se dio paso a conceder en persona los premios del hackathon convocado y celebrado de manera previa, así como realizar la presentación de la idea de negocio ganadora, su desarrollo y demostración.

La primera categoría del certamen era la de "Desarrollo tecnológico software". En ella, la iniciativa ganadora fue 'Santander Mueve', presentada por Karina Sanabria y Moisés Algendones. El proyecto se basa en una aplicación que reúne todos los servicios del Ayuntamiento de Santander en un mismo lugar y que, además, cuenta con un modo sostenible.

El segundo premio fue para el proyecto 'STV Santander', realizado por Rodrigo Castañeda.

En la categoría de Negocio, el proyecto ganador fue 'Urbentiq', de Vanessa Morales. La iniciativa se basa en realizar un análisis de datos para ver dónde se destinan los recursos energéticos y mejorar la eficiencia en este sentido.

Después de este espacio, llegó el turno de presentar los primeros resultados del proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligente), la plataforma impulsada por FEMP que opera a través de la red de Centros de Excelencia y Oficinas del Dato. El Director General de Organización y Recursos de la FEMP fue el encargado de hacer el balance.

Balance de EDINT

Carnicero de la Cámara destacó la capacidad del proyecto para "gestionar los datos y el patrimonio y transformarlos para que tengan un valor". En este sentido, subrayó la importancia de esta transformación para que crear un proyecto basado en la "colaboración, el compromiso y la confianza".

"El ecosistema EDINT supone beneficios para todos y asegura que los municipios y las empresas comparten información. Ser útiles es la mejor manera de preservar la confianza de los vecinos. Ser útiles es no dar la espalda a la vanguardia tecnológica, es un proyecto de compromiso", apuntó el directivo de la FEMP.

Así, y aunque resaltando todo lo que ha progresado y aportado el proyecto en sus primeros meses de vida, Carnicero de la Cámara también ha señalado los retos a los que se enfrenta el proyecto: aportar para mejorar la movilidad sostenible, la gestión de servicios públicos y la actividad económica y comercial en cada uno de los territorios.

El objetivo es claro: convertir el dato humano en un activo para fortalecer el tejido productivo regional. "Queremos que el dato no se quede en un espacio, si no que sea uno de los valores y riquezas estratégicas", sostenía el directivo de la FEMP. Aunque el mismo reconocía el trabajo ya hecho: "Lo estamos consiguiendo".

12 entidades

En este sentido, ha recapitulado los logros del programa, que ahora mismo cuenta con 12 entidades locales -10 ayuntamientos y 2 diputaciones-, ha creado 32 puestos de trabajo, 2.879 personas formadas y 36 empresas colaborando.

También Carnicero de la Cámara ha señalado los próximos pasos en los que se adentrará la iniciativa. A partir de junio la herramienta permitirá visualizar y traccionar datos, así como establecer filtros avanzados adaptando servicios para la gestión inteligente basada en datos.

Esta adaptación de la herramienta busca influenciar de manera real en la toma de decisiones y ayudar a la gobernanza de las instituciones que componen la red CEOD.

Para lograrlo, será indispensable la colaboración público-privada, que en Santander también cuenta con EDP España, Movus y Diario Montañés como empresas colaboradoras y con la Universidad de Cantabria como institución educativa colaboradora.

Mesa redonda

Tras la valoración del proyecto, se ha llevado a cabo una reflexión posterior para ahondar en la mirada local que aportan los espacios de datos. Para ello, se inició una mesa redonda moderada por Verónica Gutiérrez, Directora General de Innovación del Ayto de Santander y en la que participaron María Casares, Directora Stakeholders de EDP España; Carlos Fernández, Director Comercial de Diario Montañés y Juan Ramón Santana, Investigador de la Universidad de Cantabria.

En ella, los ponentes ahondaron en la reflexión que se venía exponiendo a lo largo de la mañana: los datos son claves para ser más eficientes y optimizar los recursos, una función clave para las instituciones más locales.

Dentro de la conversación, Casares enfatizó en la importancia de compartir los datos para aumentar aún más su valor. "Si cada uno tiene sus datos y no se comparten no hay colaboración", sentenciaba. Unos datos que, a su juicio, "son una oportunidad clara para ser más eficientes y optimizar los recursos".

En la misma línea se posicionaba el Director Comercial de Diario Montañés. Exponía que después de superar el piloto inicial "hay que afianzar el proyecto y escalarlo" y apuntaba a que el modelo permite compartir y que los territorios puedan aprovechar los datos.

Para Sánchez, Investigador de la Universidad de Cantabria, el CEOD "consolida el trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo por el Ayuntamiento". Además, iguala a sus participantes con sus homólogos europeos, lo que crea un panorama atractivo y implementa un ecosistema que busca atraer "a nuevos participantes que buscan datos valiosos".