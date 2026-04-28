Vuelve a bajar el número de parados en Andalucía mientras en España se destruyen 170.300 empleos y eleva el paro al 10,8%

Es oficial: para poder cobrar el paro es necesario cotizar al menos 360 días, según la Ley General de la Seguridad Social

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía encadena dos trimestres consecutivos reduciendo el número de parados, con 1.100 desempleados menos en el último trimestre. Mientras el paro baja en Andalucía, en España se destruyeron 170.300 empleos en el primer trimestre y la tasa de paro sube al 10,8%. La diferencia de tasa de paro entre Andalucía y la media nacional se reduce al mínimo histórico de 3,83 puntos, el menor en 50 años. En Andalucía, aumentan los contratos indefinidos (12.900 más) y disminuyen los temporales (28.800 menos) en el primer trimestre de 2026.

La comunidad andaluza lleva dos trimestres seguidos reduciendo sus listas de paro. En concreto, en este último, el número de parados bajó en 1.100 personas hasta los 621.700 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Todo ello mientras el número de ocupados en el primer trimestre del año se ha desplomado en 170.300 personas casi el doble que el año pasado y la mayor caída en ese periodo desde el Covid. Sin contar con el efecto de la pandemia, es el peor año desde 2013.

Esta circunstancia ha propiciado que la comunidad andaluza haya reducido al mínimo histórico su diferencia de tasa de paro con la media de España.

Los 3,83 puntos de distancia son el mejor dato desde que existen datos publicados en los últimos 50 años por el Instituto Nacional de Estadística. La primera cifra publicada en la web del INE es la del tercer trimestre de 1976.

Andalucía cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa de paro del 14,66%, exactamente la misma tasa con la que cerró el año 2025. Como dato llamativo, es también la primera y única vez en la historia que la tasa de paro se mantiene exactamente igual de un trimestre a otro en Andalucía.

Mientras que en la región andaluza el paro se mantuvo igual, en España aumentó 0,9 puntos, lo que permite reducir la brecha con la media nacional al mínimo histórico, que hasta ahora era la diferencia de 3,96 puntos con la que se cerró el año 2006, hace dos décadas.

Sólo otra vez la diferencia estuvo por debajo de cuatro puntos, en el cierre del año 1982, también con 3,96 puntos de diferencia.

La tasa de paro de Andalucía llegó a su máximo histórico en el primer trimestre de 2013, hace ahora 13 años, cuando alcanzó el 36,77%. Actualmente, la tasa está 22,11 puntos por debajo de este máximo.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 12.900 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 28.800 asalariados.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.056.000 personas, de los que 2.482.700 tenían contrato indefinido (el 81,24%) y 573.300, temporal (el 18,76%).

Mientras que el sector público generó 4.300 puestos de trabajo en Andalucía, un 0,65% más, hasta un total de 663.800 ocupados, el sector público destruyó 13.200 puestos de trabajo, un 0,44% menos, hasta un total de 2.954.100 ocupados.