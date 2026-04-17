El renacimiento del talento en Castilla-La Mancha: de la emigración al ecosistema digital

La comunidad autónoma lanza un plan estratégico basado en centros de innovación y digitalización para evitar el éxodo juvenil y atraer nuevos talentos.

Las claves

Las claves Generado con IA Durante años, Castilla-La Mancha sufrió la fuga de talento joven hacia otras regiones en busca de mejores oportunidades profesionales. El Centro Regional de Innovación Digital (CRID) en Talavera de la Reina impulsa el emprendimiento tecnológico con el apoyo de Telefónica y la Junta. Se abrirá un Centro de Talento de Telefónica en Toledo para formar y conectar a jóvenes con empresas tecnológicas, fomentando el desarrollo digital regional. Iniciativas como encuentros STEM en Cuenca y la colaboración público-privada buscan retener y potenciar el talento local en Castilla-La Mancha.

Durante muchos años, el éxodo del talento juvenil en Castilla-La Mancha ha sido una constante marcada por la búsqueda de horizontes profesionales más ambiciosos. Ingenieros, emprendedores y perfiles digitales con potencial asumían que para crecer tenían que marcharse de su región.

Este fenómeno ha condicionado el tejido social y económico de la comunidad. Los datos de la Agencia Tributaria, basados en cambios de residencia fiscal por motivos laborales, son reveladores: solo en 2019, 15.860 personas abandonaron Castilla-La Mancha y pusieron rumbo a otros destinos; Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía fueron los principales.

Sin embargo, esta situación se está revirtiendo gracias a la puesta en marcha de proyectos en lugares que, aunque alejados de los grandes focos mediáticos, están empezando a marcar tendencia. Un ejemplo de ello es Talavera de la Reina, que hoy se posiciona como una ciudad que está aprendiendo a emprender.

El gran motor de este cambio es el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), creado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este espacio se ha convertido en el punto de encuentro favorito para los apasionados de la tecnología. En este centro talaverano, Telefónica impulsa un modelo de innovación basado en el emprendimiento gracias a su programa Open Future.

El objetivo es muy claro: que las pequeñas startups tengan un sitio donde trabajar juntas, aprovechando los recursos y el conocimiento tanto de Telefónica como de la Junta. Gracias a este modelo, se ha tejido una comunidad que acompaña a emprendedores tecnológicos desde la fase más inicial –cuando el proyecto es una mera idea– hasta su consolidación en el mercado.

Pero el centro no solo sirve para el lanzamiento de empresas. También es un lugar para aprender. De manera constante, se organizan cursos y talleres para emprendedores, pymes y profesionales que quieren adquirir competencias clave en tecnología, digitalización y nuevos modelos de negocio.

Nuevas oportunidades en Toledo y Cuenca

Esa combinación de conocimiento, consejos de profesionales y buen ambiente es lo que convence a muchos jóvenes para quedarse. Ahora saben que en su comunidad autónoma existe una buena conexión, ayuda profesional y una red de contactos que llega a todas partes.

Con esa misma meta –crear oportunidades donde antes solo había potencial—, se prepara la próxima apertura del Centro de Talento de Telefónica en Toledo. Un espacio que busca ayudar a transformar la región a través de lo digital. Un lugar pensado para orientar a la gente joven, formarla y conectarla con empresas que busquen perfiles tecnológicos.

Una de las cosas más interesantes de este centro de talento será el desarrollo de soluciones para grandes proyectos, como el uso de la tecnología 5G en situaciones de emergencia. Invertir en el talento de casa no solo hace que las empresas de aquí sean más fuertes, sino que ayuda a que los pueblos y ciudades no se vacíen.

Esta apuesta quiere llegar a todos los rincones. Por eso, a finales de abril, Cuenca celebrará un encuentro para jóvenes interesados en el mundo de la ciencia y la tecnología (STEM). Allí, estudiantes y recién graduados podrán descubrir cómo la tecnología puede ser su mejor aliada para tener una carrera profesional brillante sin tener que abandonar su ciudad natal.

Una visión compartida

Detrás de todos estos nombres y centros hay algo mucho más importante: un trabajo en equipo. La Junta de Comunidades, grandes empresas tecnológicas y los negocios de la región están alineados en sus esfuerzos. Quieren que la digitalización se convierta en una herramienta real para que la industria, el campo, el turismo y los servicios públicos funcionen mejor.

Porque apostar por una región es apostar por sus habitantes. Es darles oportunidades de verdad y un futuro claro. Es demostrar que la tecnología puede servir para que las familias se queden, para que llegue inversión y para que nadie tenga que marcharse lejos por obligación.

Castilla-La Mancha ya no es solo ese lugar que se ve por la ventanilla mientras te vas. Ahora quiere ser —y cada vez tiene más motivos para serlo— el lugar donde echar raíces y ver crecer los proyectos.