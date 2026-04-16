El camino hacia una economía verde: Hatta Energy, la empresa española que está cambiando el futuro de los hidrocarburos. iStock

La compañía se afianza como una empresa cada vez más relevante en el mercado de hidrocarburos, gracias a su capacidad de adaptación a las nuevas normativas y exigencias medioambientales, así como al impulso y desarrollo de biocombustibles avanzados.

Las claves

Las claves Generado con IA Hatta Energy, empresa española de compraventa de combustibles, ha superado los 1.000 millones de euros en volumen de negocio y destaca en el mercado de hidrocarburos. La compañía apuesta por biocombustibles avanzados como el HVO, fabricados a partir de residuos, y opera bajo estrictas normas internacionales de sostenibilidad y certificación. Hatta Energy ha sido premiada por la Comunidad de Madrid por su compromiso con la economía circular y la transformación de residuos peligrosos en materias primas para biocarburantes. La empresa utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para anticipar la demanda y optimizar operaciones, impulsando la eficiencia y la adaptación en el sector energético.

Las crisis, las guerras o el cambio climático tienen un impacto directo en nuestro bolsillo. Cada vez que se produce un conflicto internacional, el precio del petróleo y el gas sube. Esto provoca que todo se encarezca, desde llenar el depósito del coche hasta el transporte de los alimentos que compramos.

Para evitar estos sustos, Europa quiere cambiar las reglas del juego mediante una transformación de su modelo energético. Busca dejar atrás un sistema basado en los combustibles fósiles y dar paso a otro más electrificado, renovable, eficiente y bajo en carbono.

Esta transición no responde únicamente a cuestiones medioambientales; también persigue abaratar el coste de la energía, fomentar la creación de empleo, reducir la factura de los hogares y disminuir la dependencia de factores externos e inestables.

En este contexto de cambio, Hatta Energy, una empresa española que se dedica a la compraventa de combustible a gran escala, se posiciona como una de las compañías que está ganando protagonismo dentro del mercado de hidrocarburos.

La firma ha demostrado que incluso en un sector tradicionalmente ligado a los combustibles fósiles es posible avanzar hacia un futuro más verde.

Su actividad diaria consiste en la adquisición de productos como gasóleo A y gasolina 95 tanto a proveedores internacionales como nacionales, para luego suministrarlos a otras empresas del sector. Trabajan con nombres como SARAS, AVIA, Kuwait Petroleum, GUNVOR International BV, ORLEN y BB Energy Ltd.

Pero lo que diferencia a Hatta Energy no es lo que vende, sino cómo lo hace. En un sector donde la competencia es feroz, ha logrado superar los 1.000 millones de euros en volumen de negocio. Su consolidación dentro del mercado español se debe a dos factores clave: una sólida capacidad operativa y la adaptación a nuevas exigencias y normas medioambientales.

La apuesta por el combustible verde y la economía circular

El compromiso con la sostenibilidad ocupa un lugar central en su estrategia. A pesar de que el hidrocarburo pueda sonar incompatible con la ecología, Hatta Energy está demostrando que también puede formar parte de la solución.

Su apuesta principal se centra en los biocombustibles avanzados, fabricados a partir de residuos como aceites vegetales usados o desechos orgánicos. El ejemplo más claro es el HVO (aceite vegetal hidrotratado), considerado como una de las alternativas más eficaces para la reducción de emisiones en el transporte.

Además, la empresa opera bajo estrictas normas internacionales de sostenibilidad y certificación, lo que permite garantizar la trazabilidad de sus productos y el control de todas sus operaciones. Está adherida a sistemas de verificación voluntarios que refuerzan su compromiso con la transparencia.

Cada año la firma se somete a auditorías externas realizadas por organismos independientes, que revisan todo el proceso, desde la producción del biocarburante hasta su consumo. Como resultado, obtiene un informe de auditoría y la certificación internacional de sostenibilidad y de reducción de emisiones de carbono (ISCC).

Su compromiso con la economía circular ha sido reconocido por la Comunidad de Madrid, que le ha otorgado un premio por su inversión en estudios, técnicas y procesos destinados al reciclaje de residuos peligrosos. En lugar de dejar que dañen el entorno, los trata y transforma en materia prima para la producción de biodiesel, bioetanol e hidrocarburantes.

Innovación tecnológica e inteligencia artificial

Otro de los pilares que explican el crecimiento de la compañía es su apuesta por la tecnología de vanguardia.

Hatta Energy cuenta con herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para anticipar la evolución del mercado, prever la demanda, optimizar el stock y ajustar los precios. De esta manera, logran mejorar su eficiencia operativa, reducir errores y tomar decisiones más rápidas y acertadas.

En un sector tan estratégico como el energético, la confianza es un factor determinante. Hatta Energy ha cimentado su crecimiento en la construcción de relaciones sólidas con proveedores y clientes, garantizando un suministro seguro, flexible y adaptado a las necesidades del mercado.

Este crecimiento no solo se traduce en números financieros, sino también en un impacto positivo para la sociedad. La inversión en nuevas infraestructuras y en proyectos de biocombustibles ayuda a dinamizar la economía regional y a crear puestos de trabajo especializados en sectores de futuro.

El camino hacia un modelo energético más sostenible no es sencillo; es necesario saber adaptarse e innovar. En este contexto, Hatta Energy se posiciona como un modelo que combina crecimiento, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. Consolida así su relevancia en el sector energético español y fortalece su proyección a medio y largo plazo.