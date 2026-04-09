BBVA Seguros refuerza su liderazgo en el ramo de Vida

La compañía cerró el ejercicio con un volumen total de primas en el ramo de Vida de 2.163 millones de euros, un 62,5% más que el año anterior, impulsada especialmente por el dinamismo del segmento de Vida Ahorro Individual.

Las claves nuevo Generado con IA BBVA Seguros cerró 2025 con un volumen de primas en el ramo Vida de 2.163 millones de euros, un 62,5% más que el año anterior. El segmento de Vida Ahorro Individual impulsó el crecimiento, alcanzando 1.574,3 millones de euros en primas y un aumento del 124% respecto a 2024. Las provisiones técnicas del ramo Vida aumentaron un 8,7%, situándose en 11.417 millones de euros, destacando los productos de Vida Ahorro Individual con un alza del 16,4%. El crecimiento se apoya en soluciones garantizadas y adaptadas a distintas fases del ahorro, consolidando el seguro como herramienta clave de planificación financiera a largo plazo.

En un escenario en el que muchas personas buscan fórmulas para proteger su dinero, planificar el futuro con mayor tranquilidad y tomar decisiones financieras con más certidumbre, los seguros de Vida Ahorro están reforzando su papel como herramienta de previsión y estabilidad. La evolución registrada por BBVA Seguros en 2025 refleja precisamente esa tendencia: la compañía cerró el ejercicio con un volumen total de primas en el ramo de Vida de 2.163 millones de euros, un 62,5% más que el año anterior, impulsada especialmente por el dinamismo del segmento de Vida Ahorro Individual, que alcanzó 1.574,3 millones de euros y creció un 124% frente a 2024.

La evolución del negocio también se refleja en el volumen de provisiones técnicas gestionadas. Al cierre de 2025, las provisiones totales del ramo de Vida se situaron en 11.417 millones de euros, un 8,7% más que en el ejercicio anterior. De esa cifra, 6.996 millones de euros correspondieron a productos de Vida Ahorro Individual, que aumentaron un 16,4% en comparación con 2024.

Este crecimiento se ha producido en un entorno marcado por la estabilización de los tipos de interés, un contexto que ha favorecido la consolidación de propuestas centradas en soluciones de ahorro con garantía de tipo.

Para el cliente, esto se traduce en una ventaja clara: conocer desde el inicio el capital asegurado o las rentas futuras que podrá percibir, algo especialmente relevante cuando el objetivo es planificar con una visión de largo plazo.

Como explica Eugenio Yurrita, consejero delegado de BBVA Seguros, “las aseguradoras somos proveedores de certeza. Nuestros productos permiten garantizar un tipo de interés desde el inicio y ofrecer al cliente visibilidad sobre el capital o las rentas que recibirá en el futuro.

"Las aseguradoras somos proveedores de certeza. Esa certidumbre es especialmente valiosa en un contexto de planificación financiera a largo plazo" Eugenio Yurrita, consejero delegado de BBVA Seguros

Dos momentos del ahorro

La propuesta de BBVA Seguros se articula en torno a dos grandes fases dentro del ciclo del ahorro. Por un lado, la etapa de acumulación o formación de capital, pensada para quienes buscan construir patrimonio de forma progresiva. Por otro, la fase de disposición, en la que ese ahorro acumulado se transforma en ingresos periódicos y estables.

En la fase de acumulación se sitúan soluciones como el PPA Acumulación BBVA, el SIALP BBVA Plan de Ahorro 5 Garantizado o el PIAS BBVA, productos que combinan rentabilidad asegurada y ventajas fiscales. A ellos se suma el Plan de Ahorro Garantizado, lanzado a finales de 2024, que ofrece capital protegido al vencimiento en distintos horizontes temporales.

En la fase de disposición, la propuesta se orienta a acompañar al cliente en la conversión del ahorro en una fuente de ingresos recurrente. Aquí se enmarcan productos como las Rentas Aseguradas BBVA o las Rentas Vitalicias Seguridad BBVA, diseñados para transformar un capital en una renta mensual vitalicia.

Impulso por productos

El crecimiento de la actividad también se aprecia en la evolución de las principales soluciones de Vida Ahorro Individual. Las Rentas Aseguradas alcanzaron los 430,6 millones de euros en primas emitidas, con un incremento del 40,9% respecto al año anterior.

El PIAS registró el mayor crecimiento relativo, con una subida del 117,9% hasta situarse en 652,2 millones de euros. También destacó el comportamiento del Plan de Ahorro 5, que creció un 109,7% hasta los 23,7 millones de euros, así como el del Plan de Previsión Asegurado, que sumó 72,9 millones de euros en primas tras aumentar un 25,4%.

Por su parte, el Plan de Ahorro Garantizado, incorporado a la oferta a finales de 2024, acumuló ya 369,5 millones de euros. En conjunto, estos datos muestran el dinamismo de una gama de soluciones orientada a responder a distintas necesidades de ahorro, previsión y generación de rentas futuras.

Propuesta de valor

Más allá de las cifras, la propuesta de BBVA Seguros pone el foco en el papel del seguro como herramienta de planificación financiera. La combinación de garantía, previsión y adaptación a las distintas etapas vitales refuerza el valor de este tipo de productos para quienes buscan ordenar sus decisiones financieras con mayor estabilidad.

Según Eugenio Yurrita, el objetivo es seguir acompañando a los clientes con soluciones adaptadas a cada momento de su vida, combinando garantía, planificación y educación financiera. Desde esa perspectiva, el seguro no solo actúa como garante del ahorro, sino también como un instrumento útil para transformar la planificación a largo plazo en decisiones más concretas y previsibles.