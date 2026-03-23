Cáceres será la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre: impulsará proyectos sociales y culturales en España y Portugal

Firma del protocolo para convertir a Cáceres en la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre. Ayuntamiento de Cáceres

Las claves nuevo Generado con IA Cáceres será la sede nacional de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre a partir de 2028, sumándose a las ya existentes en Madrid y Barcelona. La Red Ibérica impulsará proyectos sociales y culturales, apoyando a fundaciones españolas y portuguesas para su modernización y continuidad. El proyecto contará con una inversión superior a siete millones de euros y tendrá su sede en la Plaza de San Jorge, con subsede en Lisboa. La iniciativa busca fortalecer el tejido fundacional de ambos países y consolidar a Cáceres como referente cultural y social en la península ibérica.

El Ayuntamiento de Cáceres ha sido testigo de la firma del protocolo para que la Red Ibérica de Extremadura de la Fundación Mapfre recale en esta ciudad.

Sobre el papel han estampado su firma el presidente de la Fundación, Antonio Huertas; la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero.

Así, Cáceres se convertirá, a partir de 2028, en sede nacional de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre, tras las ubicadas en Madrid y Barcelona.

Se trata de una iniciativa novedosa destinada a apoyar a fundaciones españolas y portuguesas dedicadas a actuaciones sociales y culturales, reforzando la colaboración entre ambos países.

El proyecto busca "dar respuesta a la crisis que atraviesa el sector fundacional en España y Portugal", según su presidente, Antonio Huertas.

Es decir, su principal cometido será ayudar y apoyar a las pequeñas y medianas fundaciones a modernizarse y garantizar su continuidad.

La particularidad es que actuará tanto en la comunidad como en Portugal. De ahí que su sede radicará en Cáceres, en la Plaza de San Jorge, un espacio emblemático de la ciudad cuya adecuación contará con una inversión superior a siete millones de euros.

Lo hará, en concreto, en tres localizaciones: la iglesia de la Preciosa Sangre, el palacio Luisa de Carvajal, sede de la Escuela Superior de Arte Dramático, ESAD, y del Conservatorio Profesional de Danza.

No obstante, hasta que esa sede entre en funcionamiento, la Red Ibérica de Fundación Mapfre operará de forma provisional en la Casa Torremochada.

Desde la misma se comenzará a coordinar los primeros programas y líneas de apoyo dirigidas a fortalecer el tejido fundacional de España y Portugal. Precisamente, para impulsar los lazos con el vecino país también contará con una subsede en Lisboa.

Huertas ha destacado que solo en el entorno existen más de 2.000 fundaciones con las que colaborar y más de 600 al otro lado de la raya portuguesa.

"En este país ha habido durante un siglo muchas personas, familias o empresas que decidieron dedicar parte de su patrimonio a actividades fundacionales", ha remarcado durante la presentación.

Pero hay que reorganizarlas para su correcto funcionamiento. La fundación ha realizado un estudio y ha detectado muchas carencias en el modelo fundacional. "Falta el armazón y la buena gobernanza".

De ahí que el proyecto sea convertir a Red Ibérica de Extremadura en una fundación matriz que acoja a otras muchas para que formen parte de su modelo.

No obstante, Huertas ha hecho una advertencia. "Será un club selecto". Es decir, solo podrán acceder aquellas entidades con principios en línea con los de la Fundación Mapfre.

"Momento crucial"

Para la presidenta de la comunidad, María Guardiola, la elección de Cáceres no se trata de una decisión técnica, sino "de confianza por su capacidad para ser punto de referencia para apoyar a pequeñas y medianas empresas".

Sobre todo en "un momento crucial" para Cáceres tras ser seleccionada como una de las cuatro ciudades que continúan en el proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

"Extremadura está más que preparada para albergar proyectos de primer nivel", ha subrayado María Guardiola.

De hecho, uno de los objetivos será reforzar la proyección cultural de Cáceres, conectándola con otras sedes y circuitos culturales nacionales e internacionales, y contribuyendo a consolidar su papel como ciudad de referencia en el ámbito cultural.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado convencido de que este proyecto contribuirá a revitalizar el entorno intramuros con propuestas culturales, educativas y sociales, incluyendo exposiciones, conciertos y actividades vinculadas a las fundaciones que integran esta red en España y Portugal.

Más de 50 años

Por último, Antonio Huertas dejó claro que la Red Ibérica de Fundación Mapfre se concibe como un proyecto "absolutamente social, sin ningún objetivo de negocio".

En su caso concreto, la Fundación Mapfre, como organismo intermedio acreditado por la Unión Europea, canaliza fondos sociales europeos hacia asociaciones de zonas rurales de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La Fundación Mapfre se creó en 1975 y desarrolla su actividad en cinco grandes áreas -acción social, cultura, promoción de la salud, prevención y seguridad vial, y seguro y previsión social- y colabora con administraciones públicas, entidades sociales y organizaciones internacionales para impulsar proyectos de inclusión, educación, seguridad y difusión cultural.