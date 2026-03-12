El Gobierno de Venezuela firma un acuerdo con Repsol para explotar un campo de gas y "garantizar el suministro"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Venezuela ha firmado un acuerdo con Repsol y Eni para garantizar el suministro de gas. El acuerdo permite la explotación del campo Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica. Actualmente, Cardón IV produce 580 millones de pies cúbicos de gas al día, según datos de Repsol. La presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó la importancia de alianzas estratégicas para convertir a Venezuela en una potencia energética.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado este jueves un acuerdo para "garantizar el suministro de gas" con la empresa española Repsol y con la italiana Eni.



"Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo", ha manifestado la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VT).



En este sentido, ha agradecido a las empresas por haber permanecido en Venezuela en los "momentos más duros" y ha resaltado que producto de ese trabajo se firma un acuerdo para la explotación de Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica que "actualmente se cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día", según ha indicado en su página la multinacional española.

“Venezuela está decidida a convertirse en una potencia energética, y para ello es imprescindible establecer acuerdos estratégicos con inversionistas globales, adaptándose a los retos de la geopolítica global en el sector petroquímico y gasífero”, señala el comunicado del gobierno.

