Que las mujeres lleguen a ser CEO o eliminar la brecha salarial: los retos del mercado laboral en materia de igualdad

La nueva Ley de Paridad exige que las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos en órganos de dirección de empresas y administraciones.

El sector público roza la paridad en altos cargos, salvo en Secretarías de Estado, donde sólo un 34% están lideradas por mujeres.

La presencia femenina en cargos de CEO apenas ha crecido en los últimos años y el número de empresas sin mujeres en dirección ha aumentado.

Las mujeres en España cobran de media un 20% menos que los hombres y sólo ocupan el 35% de los puestos directivos.

La desigualdad laboral sigue muy presente en nuestro país. De media, las mujeres en España cobran un 20% menos que los hombres, sufren más el desempleo y sólo ocupan el 35% de los puestos directivos en empresas y administraciones.

Todas las cifras han mejorado con creces en los últimos años. Además, la legislación ha empujado a empresas y administraciones a atajar la desigualdad de género.

En cuanto al desempleo, la tasa de paro en mujeres se ha reducido un 30% desde 2002, aunque ellas siguen siendo las más afectadas en este sentido.

Los retos del mercado laboral en materia de igualdad.

Si se habla de salarios, la brecha también se ha reducido, un 40% desde 2008, aunque la diferencia sigue siendo significativa. De media, ellas ganan un 20% menos que ellos.

La dificultad de acceder a puestos directivos ha tenido mucho que ver con esta brecha. En 2004, solo el 20% de las mujeres lograba alcanzar los cargos de mayor responsabilidad.

Poco a poco, el porcentaje ha ido incrementándose. Hace 10 años, ellas eran un 30% dentro de las cúpulas directivas y ahora representan al 35% de los puestos más altos.

Sin embargo, los últimos balances dejan algunos datos preocupantes. En los últimos dos años, España ha reducido el porcentaje de mujeres que lideran una empresa.

El retroceso le ha sacado del top 10 mundial de países más avanzados en liderazgo femenino. Ahora ocupamos la duodécima posición, según el último estudio Woman in Business de Grant Thornton.



Hay otras tendencias que también son preocupantes y empañan el recorrido realizado en esta materia.

Por ejemplo, el número de empresas españolas en las que no hay ninguna mujer en los equipos directivos también ha aumentado. Estas compañías ya superan la media global y de la Unión Europea.

Otra cuestión en la que poner el foco es qué puestos dentro de la dirección ocupan las mujeres. En 2016, el 18% de las empresas españolas tenían una mujer como CEO y en el último balance el porcentaje apenas aumenta medio punto.

Esto indica que, una vez dentro de los órganos directivos, ellas también lo tienen más difícil para escalar hacia la cúspide.

Sin embargo, los estudios también muestran corrientes que dan esperanza en otros sentidos. El número de mujeres que son directoras financieras sí que ha escalado notablemente.

La cifra se ha incrementado en cinco puntos porcentuales sólo en un año y ya alcanza el 38%. Esto es significativo por una razón: los directores financieros suelen estar bien posicionados para optar a ser CEOs.

Las áreas de recursos humanos son otras de las grandes excepciones. Su dirección es el cargo que mayor presencia de mujeres tiene en España.

Esto, de nuevo, deja otra lectura. A las mujeres les es todavía muy difícil llegar a los cargos que toman las decisiones más trascendentales.

En el sector público, la tendencia mejora. En casi todos los órganos superiores y altos cargos de la Administración el porcentaje de mujeres roza el 50%.

La única excepción son las Secretarías de Estado. Sólo un 34% de ellas están lideradas por una mujer.

Todos estos avances están también fomentados por la legislación. La Ley de Paridad es una de las grandes vértebras de la normativa.

Con ella, empresas españolas cotizadas, órganos institucionales, Parlamentos y Administración tienen que garantizar que las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos en los órganos de dirección.

Las empresas del Ibex 35 serán las primeras que materialicen la norma, ya que deben cumplir con el cupo antes del 30 de junio de este mismo año.