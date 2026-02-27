PreZero sitúa a Tudela de Duero en el mapa europeo del tratamiento avanzado de residuos

El municipio vallisoletano alberga instalaciones punteras para la valorización de residuos industriales y clasificación de residuos de medicamentos.

En el corazón de la Ribera de Duero, abrazada por un meandro que actúa como muralla natural, se alza Tudela de Duero. Una villa de tierras fértiles y tradición agrícola, conocida por el cultivo de tomates, alcachofas y, sobre todo, de espárragos.

Pero más allá de las tierras y las vides, el municipio se está posicionando como un referente en innovación, tecnología y sostenibilidad. Esta localidad de la provincia de Valladolid es ahora un lugar de relevancia para proyectos industriales de alto nivel.

La apuesta de PreZero por Tudela de Duero

PreZero, por ejemplo, ha apostado por este municipio para la construcción de una planta puntera en economía circular y el cuidado del medio ambiente, llamada Tudela III.

En esta instalación, los residuos que ya no se pueden reciclar se transforman en Combustible Sólido Recuperado (CSR) que utilizan otras industrias, como las cementeras, en sustitución de otros combustibles fósiles.

Este proyecto forma parte de la estrategia de dinamización de la economía local del consistorio, que es consciente de que atraer a empresas y fábricas es clave para evitar el éxodo rural y generar oportunidades. Por ello, trabaja activamente en la revitalización del Polígono Industrial Tuduero.

Óscar Rodríguez de las Heras, alcalde de Tudela de Duero

Para el alcalde, Óscar Rodríguez de las Heras, la activación de este polígono es “la punta de lanza para el desarrollo de la localidad”. Por ello, desde el Ayuntamiento han puesto en marcha una serie de medidas para facilitar la llegada de nuevas empresas.

Reducción del 70% en determinados impuestos para proyectos generadores de empleo.

Bonificaciones del 75% en construcciones que incorporen energía solar para autoconsumo.

Agilización administrativa en la concesión de licencias y permisos.

Pero el compromiso con el desarrollo va de la mano de una apuesta firme por la sostenibilidad. En esta villa, la gestión responsable de los residuos se ha convertido en una auténtica seña de identidad.

Entre las iniciativas más destacadas figura el impulso al compostaje comunitario, que tras tres años de buenos resultados permitirá ampliar el programa con nuevos puntos y personal especializado.

Cabe mencionar también la modernización del punto limpio, financiada por fondos Next Generation, para mejorar el reciclaje en los hogares; y la política de tolerancia cero contra los vertidos ilegales, con la instalación de cámaras en zonas sensibles para proteger pinares y espacios verdes.

Rodríguez de las Heras lo tiene claro: el objetivo es “convertir a Tudela de Duero en un municipio mucho más sostenible, que gestione mejor sus residuos y reduzca su impacto ambiental”.

Para lograrlo, el consistorio impulsa también campañas de concienciación y fomenta la colaboración con empresas “comprometidas con la economía circular, como PreZero”

PreZero, más de una década de innovación en Tudela

La relación entre PreZero y Tudela de Duero no es algo reciente. La compañía lleva 14 años implantada en el municipio, consolidando un ecosistema industrial basado en la innovación.

Además de Tudela III, aquí se encuentra la única planta de clasificación de envases y residuos de medicamentos de España, operada bajo la supervisión de la entidad sin ánimo de lucro encargada de garantizar la correcta gestión ambiental de estos residuos, SIGRE. Hoy en día, este complejo es un referente europeo y entre sus principales hitos se encuentran:

Hitos de PreZero y SIGRE en Tudela Impacto y Tecnología Planta SIGRE Gestión de residuos de medicamentos domésticos procedentes de más de 22.200 farmacias españolas. Tecnología IA Uso de inteligencia artificial y robótica capaz de separar hasta ocho materiales distintos. Economía circular Reciclabilidad cercana al 40% en materiales de envase.

Del residuo al futuro: ventajas para todo el pueblo

En una sociedad cada vez más concienciada con la importancia de la economía circular, la construcción de Tudela III refuerza este ecosistema de “residuo cero”. Al tratar residuos de origen industrial local, se fomenta la industrialización del territorio. Materiales valorizables como el cartón o los plásticos encuentran una segunda vida, mientras que el resto se transforma en energía limpia.

Para el vecindario, esto se traduce en empleo estable, dinamización económica y nuevas oportunidades para proveedores y pyme que orbitan alrededor de estos polos tecnológicos.

Tudela de Duero ha demostrado que el futuro verde no es una promesa lejana. Es una realidad que ya se construye, día a día, entre viñedos, huertas, polígonos y calles, con la implicación de toda una comunidad.