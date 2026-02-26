Un salto al pasado para impulsar el futuro: el hito turístico de Puy du Fou

Con un récord absoluto de asistencia en 2025, el parque demuestra que la excelencia cultural y el respeto por las raíces son la clave para el crecimiento sostenible de la zona.

Viajar a través de 1.500 años de historia puede parecer algo imposible. Sin embargo, basta con poner un paso en Puy du Fou para lograrlo. Este parque, situado a 10 minutos de Toledo, es toda una experiencia inmersiva en la que el visitante puede sentirse como un auténtico caballero medieval, un villano o una cortesana del Siglo de Oro.

Enmarcado en un entorno natural único, cada esquina de Puy du Fou está pensada para dejar una huella imborrable en la memoria de todo aquel que se acerque a sus inmediaciones. Cada detalle –desde los decorados hasta los vestuarios– está cuidadosamente pensado para transportar al visitante al pasado.

Inaugurado en 2019 con el espectáculo nocturno ‘El Sueño de Toledo’, se ha consolidado como un concepto único del ocio cultural. No es un parque de atracciones ni un parque temático al uso; es un espacio con siete espectáculos diurnos y uno nocturno que permite recorrer los acontecimientos históricos, costumbres y raíces de los tiempos pasados de nuestro país.

La finalidad es clara: conmover. “La gente que viene sale con una emoción enorme porque ha visto algo que no se esperaba”, explica José Ramón Molinero, director adjunto de Puy du Fou España.

Gran Corral de Comedias

Pero el impacto de Puy du Fou no se limita solo a la emoción, también alcanza términos más económicos. La temporada de 2025 ha sido la mejor desde su apertura. 1.720.000 personas se acercaron a conocer el parque, alcanzando un récord absoluto y batiendo todas las previsiones. Además, su facturación fue superior a los 70 millones de euros.

Una influencia que impacta en la región

La influencia de Puy du Fou se extiende mucho más allá de sus instalaciones: repercute en Toledo y en las localidades contiguas. Durante este mismo año, los turistas generaron más de 670.000 pernoctaciones, el 90% de ellas en la ciudad y alrededores, reforzando la actividad turística durante todo el año.

Y es que la capital de Castilla-La Mancha, tal y como explica Tomás Palencia, presidente de la Asociación Hostelera y Turismo de Toledo, ha dejado atrás la temporada baja; ahora solo existe la temporada alta o media.

Asegura que con Puy du Fou “el tablero de juego ha cambiado” y en esta nueva partida, se han visto beneficiados sectores como el de la noche, el hospedaje o el de la restauración.

Una influencia que, sin duda, la presidenta de la Asociación de Guías Turísticos, Almudena Cencerrado, también ha notado. Recuerda que antes el nivel de pernoctaciones en Toledo quizás era “un poco bajo”. Sin embargo, esa situación ya suena algo lejana. Explica que ahora “la gente ya viene a dormir una o dos noches”; una la emplean para ver el parque y otra para visitar la ciudad.

“Ha afectado de forma muy positiva porque la gente viene a ver el parque, pero también viene a ver Toledo. Mucha gente no conocía Toledo y gracias al parque lo está conociendo”, subraya.

Los guías mantienen “un acuerdo de colaboración” con el parque y han diseñado rutas adaptadas a su contenido. “Si sabemos que van a venir, no les hacemos spoilers, pero sí les damos pequeñas pistas para que luego, cuando vean el espectáculo, todo les suene más”, señala Cencerrado.

Pero más allá del turismo o los beneficios económicos, uno de los puntos que más valora la presidenta de la asociación es que, gracias al parque, muchos jóvenes se están empezando a acercar a la historia. “Ayuda a que no lo vean como un rollo”, señala.

A Pluma y Espada

El impacto de Puy du Fou también se deja notar en municipios cercanos, entre ellos, Guadamur. Su alcaldesa, Sagrario Fernández, sabía que la aparición de este parque iba a ser “un motor de desarrollo” y no se equivocó. Asegura que ha ayudado a visibilizar la localidad, ya que, aunque cuente con una oferta turística propia –un castillo y un yacimiento–, es un destino al que hay que acercarse porque “no está en la carretera principal”.

De hecho, antes del nacimiento del parque no contaban “ni con hoteles ni casas rurales”, fue el propio consistorio el que desarrolló cinco cabañas de alojamiento para poder hacer frente al turismo. Asimismo, creó una oficina de turismo. Hoy el municipio dispone de 31 casas de hospedaje.

La influencia de Puy du Fou ha sido, en palabras de la primera edil, “muy beneficiosa”, hasta el punto que reconoce que nunca va a ser capaz "de agradecer lo suficiente”.

“Un compromiso con la sociedad castellano-manchega”

Pero para Puy du Fou no tiene sentido crecer si no lo hace de la mano de la región. Desde su apertura, según define el director adjunto, tuvieron “un compromiso con la sociedad castellano-manchega”. Por ello, apuestan por proveedores locales –a quienes definen como “socios estratégicos– y ofrecen “mucho trabajo”, sobre todo a la gente joven, “que es un poco quizás la que más la necesita”.

“Vemos cómo hay pueblos cercanos a Toledo que tienen una tasa de paro juvenil alta; nuestra misión también es contribuir un poco a ese descenso de empleo y dar empleo de calidad”, hace hincapié Molinero.

La cultura como motor de crecimiento

El Misterio de Sorbaces

Desde el parque defienden que uno de los grandes hitos alcanzados ha sido demostrar que la cultura puede convertirse en un auténtico motor de crecimiento.

Además, el director adjunto pone en valor el récord de cifras alcanzadas que asegura se deben a que son “muy críticos a la hora de gestionar y poner en escena todos los espectáculos”. “Nosotros lo mimamos todo mucho”, añade.

Cada año instauran más contenido en el parque, más espectáculos y más entretenimiento para el visitante. Van acomodando las instalaciones y adecuando la ubicación. “Cada día para nosotros es un aprendizaje nuevo”, apunta.

Con resultados históricos, reconocimiento y un modelo basado en la excelencia, Puy du Fou mantiene clara su hoja de ruta: continuar emocionando y “seguir creciendo a buen ritmo”. No sin olvidar a los castellano-manchegos y la promesa que tienen con ellos.