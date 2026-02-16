Trump, la UE, la inflación y la rentabilidad de la IA, las grandes incertidumbres de la economía española para 2026

Ponentes en el foro 'Retos y perspectivas económicas ante el 2026' organizado por EL ESPAÑOL y la Fundación Cajasol. Salvador López Medina

"¿Por qué España va bien, pero yo no me entero, y la gente vive cada vez ahogada económicamente?".

Esa ha sido una de las reflexiones que se analizó en el foro 'Retos y perspectivas económicas ante 2026' que ha organizado EL ESPAÑOL en Sevilla con la colaboración de la Fundación Cajasol.

También se abordaron otras nubes en el horizonte que siembra incertidumbres para empresas, emprendedores y trabajadores.

Tales como el papel de Donald Trump como presidente de EEUU en un mundo cada vez más globalizado; el papel de la Unión Europea, la inflación y la subida de precios, la productividad laboral o la rentabilidad económica de la IA.

Así lo destacaron los ponentes del foro José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, y Gabriel Pérez Alcalá, catedrático de Economía de la Universidad Loyola.

También asistieron Manuel Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y José Manuel Gómez Muñoz, presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Moderados por la periodista de EL ESPAÑOL y responsable de Invertia en Andalucía Cynthia de Benito, los ponentes han coincidido en que, pese a que la economía española -los datos macros- avanzan, el bolsillo de los españoles no lo nota. Más bien al contrario.

Y a esta cuestión José María O'Kean encuentra una explicación. "España va bien, pero yo no me entero y es que estamos repartiendo más PIB entre más personas con una presión fiscal muy alta".

José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

El problema, a su juicio, radica en la productividad. "En España es muy baja, a pesar de que se está creando mucho empleo con la jornada laboral cada vez más corta".

También lo achaca al trabajo de la población inmigrante. "Nueve millones de inmigrantes están haciendo los trabajos que muchos españoles no quieren hacer y están impidiendo que los salarios suban".

En cualquier caso, precisa que el sector tecnológico sí está posibilitando sueldos altos a gente joven y no tanto en otros sectores y puso otro ejemplo: "Si yo quiero que un camarero gane 3.000 euros al mes, la cerveza tiene que estar a 15 euros y así no recibimos a todos esos millones de turistas".

Al producir cosas baratas, continuó, se produce un gap entre lo que ganamos y lo que tenemos que pagar. Además, hay otra cuestión que no es baladí: "en España hay mucha gente que no paga impuestos" y los millennials es la generación de la frustración.

En cuanto a la productividad, su compañero Gabriel Pérez Alcalá, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, asegura que el salario real está vinculado a la productividad y si esta no se aumenta, lo otro tampoco.

Gabriel Pérez Alcalá, catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Sevilla. Salvador López Medina

"Queremos trabajar menos, pero ganar mucho más y no se puede trabajar menos, cobrar más, que las empresas vayan aumentando y que el Estado pague más".

José Manuel Gómez Muñoz, presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, cree también que en términos macro España está mejor, pero no lo nota el ciudadano.

En cuanto al mercado laboral, el presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, asegura que "hay menos conflictividad grave, pero mucha tensión en la negociación". "Lo más difícil del mundo es el diálogo social". De ahí que "en España no lo haya", asegura.

En cualquier caso, cree que el problema más grave es que en España "se está desincentivando el trabajo, es decir, el Estado paga por no trabajar".

José Manuel Gómez Muñoz, presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Salvador López Medina

Muestra de ello es que en un país con 2,4 millones de desempleados, las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha aproximado a los 2,5 millones.

También asegura que tras la reforma laboral, "hay más gente ocupada, pero trabaja menos horas con contratos precarios".

Manuel Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, no quiso parecer alarmista, pero cree que "los españoles estamos anestesiados".

También alertó sobre la rentabilidad económica a las empresas que se dedican a la Inteligencia Artificial (IA).

Cardenete recordó la crisis cuando surgió internet y las empresas .com y, a su juicio, la rentabilidad de este tipo de negocios no está definida. A su juicio, "la IA parece ser que puede ser una burbuja que puede explotar".

Manuel Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Salvador López Medina

Por último, en cuanto a la capacidad de Donald Trump para influir en la economía mundial, Gabriel Pérez Alcalá precisó que "no está loco" y que quizás en la mayoría de las cuestiones su manera de actuar se acentúa en las formas.

O'Kean vaticinó una crisis financiera en 2027 porque Trump está bajando los tipos de interés para que la economía crezca, lo que propiciará que el dólar se debilite, a lo que Pérez Alcalá apostilló que "estamos todos en un barril de deuda".

En cualquier caso, el presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales concluyó que ante el panorama internacional "Europa debe manifestarse como la potencia que es" y eso debe empezar a demostrarlo.