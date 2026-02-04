Indra Group y CAF: Un pacto tecnológico para el futuro digital de América Latina

La compañía y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe sellan una alianza estratégica para modernizar los servicios públicos en la región, respaldada por la capacidad tecnológica española y el récord histórico de inversión del CAF.

La innovación es el motor que mueve el cambio en todos los planos de la sociedad en los que la transformación digital ha cambiado las reglas del juego. El potencial que ofrece la tecnología es una garantía para establecer mecanismos más eficientes y redefinir la actividad en sectores que, tradicionalmente, tenían margen de mejora. Esto, aplicado a toda una región, es lo que le da relevancia al acuerdo suscrito recientemente entre Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Esta alianza es más que un mero formalismo. Se trata de una declaración de intenciones entre dos actores clave para impulsar la digitalización en sectores críticos en los más de 20 países que agrupa la CAF.

Además, este acuerdo llega en un momento de inflexión para el organismo multilateral que, tras cerrar un 2025 "histórico" con aprobaciones récord de 18.560 millones de dólares para el desarrollo sostenible —la cifra más alta en sus 56 años de vida—, busca ahora socios capaces de materializar esos recursos en proyectos tangibles.

Por eso, la elección de Indra Group no es casual. La compañía española, con una presencia consolidada de más de dos décadas en la zona y más de 20.000 profesionales desplegados en el continente, se perfila como el socio tecnológico ideal para los ambiciosos planes de la banca de desarrollo.

Un acuerdo, múltiples frentes

El convenio establece un marco de colaboración para identificar, estructurar y desarrollar iniciativas en sectores críticos. No se trata solo de ‘poner ordenadores’, sino de desplegar infraestructuras que sostienen el funcionamiento de un Estado moderno. Las áreas prioritarias definidas en el acuerdo incluyen el gobierno digital, la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, la movilidad inteligente y la gestión del tráfico aéreo, así como el uso intensivo de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Se da la circunstancia de que este acuerdo llega en un momento en el que CAF está consolidando su red de colaboraciones con entidades en muy diversos ámbitos. Pero, como señaló su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, la alianza con Indra Group es la primera y una de las más significativas dado el peso específico de la tecnológica española: "Nos complace mucho que la primera sea con ellos por la importancia y el peso que tiene esta empresa en toda la región... y por la sensibilidad que tienen los temas de tecnología para el futuro de nuestra región", afirmó Díaz-Granados.

La visión de CAF es clara: la tecnología es el gran habilitador. Por eso, su presidente ejecutivo destacó que el memorando abarca "áreas tan relevantes como gobierno digital, seguridad y ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas, movilidad, transporte y logística aeronáutica, gestión del tráfico aéreo, inteligencia artificial y analítica, estructuración de proyectos de inversión en transformación digital y, por supuesto, acceso a financiación privada". "Son áreas sensibles para Indra Group, sensibles para CAF y sobre las cuales pendular el desarrollo de la región", resumió.

La respuesta tecnológica: experiencia y pragmatismo

Desde la perspectiva de la empresa española, este acuerdo también es importante porque ayuda a "consolidar nuestra posición como socio tecnológico de referencia en América Latina y el Caribe", como expresó en el acto de la firma el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos.

Además de la contribución a la estrategia global de la compañía, el alcance del acuerdo pone en primer plano la capacidad conjunta entre ambas entidades. Según explicó el CEO de Indra Group, el objetivo es "priorizar, ordenar y, en función de las diferentes necesidades a través de este comité conjunto, estudiar las prioridades para una rápida implementación de diferentes proyectos, en base también a las demandas de cada país".

Se trata, por tanto, de aprovechar el bagaje acumulado por la corporación tecnológica en otros escenarios para identificar oportunidades en América Latina y el Caribe: "Es pronto para enumerar", explicó De los Mozos, "pero los procesos están claros, la forma de trabajar está clara y ahora lo que hay que hacer es trabajar y, sobre todo, lo que podemos aportar es nuestra experiencia internacional. Son proyectos que ya están hechos en otras partes del mundo y eso puede acelerar la implementación en esta región. Ese es el objetivo", sentenció.

"Indra Group puede aportar nuestra experiencia internacional. Son proyectos que ya están hechos en otras partes del mundo y eso puede acelerar la implementación en esta región. Ese es el objetivo" José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, también enfatizó el compromiso de la compañía con la región, calificando la alianza como una "apuesta estratégica de largo plazo" para "ayudar a transformar prioridades públicas en programas sostenibles y de alto impacto, fortaleciendo la competencia, la competitividad y el bienestar en las comunidades".

La colaboración también contempla la exploración de iniciativas de inversión, tal como señaló Díaz-Granados. Se trata de un punto crítico del que depende, en muchos casos, la puesta en marcha de las iniciativas técnicas. Por eso, la alianza entre Indra Group y CAF también concede a la tecnológica un rol de catalizador de estos fondos, ayudando a diseñar estos proyectos con los estándares técnicos necesarios para recibir luz verde financiera.

"La alianza es una apuesta estratégica de largo plazo para ayudar a transformar prioridades públicas en programas sostenibles y de alto impacto" Ángel Escribano, Presidente ejecutivo de Indra Group

Se trata de sumar mayor participación, si cabe, para marcar la diferencia y otorgar a estos países nuevas oportunidades y unas infraestructuras más innovadoras, sostenibles y resilientes. Con una apuesta también muy sólida hacia la ciberseguridad, área en la que Indra es un referente mundial y que es clave en este contexto para proporcionar todas las garantías a administraciones, empresas y, por supuesto, a los ciudadanos de estas naciones.

Asimismo, la movilidad y la gestión del tráfico aéreo son sectores donde la sinergia es evidente. Indra es un líder global en gestión de tráfico aéreo (ATM) y sistemas de transporte, mientras que CAF ha destinado históricamente grandes partidas a la infraestructura física. La digitalización de esta infraestructura (haciéndola ‘inteligente’) es el siguiente paso lógico para maximizar el retorno de esas inversiones.

En conclusión, el acuerdo entre ambas es el punto de partida de un ecosistema conjunto de desarrollo en el que el potencial y el capital de uno, y la experiencia, el conocimiento y la tecnología de otro, permiten mirar al futuro "con la responsabilidad y la ambición de trabajar para mejorar, innovar y que todo ello se convierta en el progreso de la región", como apuntó Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.