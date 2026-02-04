Deporte amateur, protección profesional: así funcionan los microseguros de ingood

Protege tu equipamiento y tus planes en la nieve con microseguros flexibles de ingood by Reale Seguros: coberturas por robo, daños y cancelaciones, activas solo cuando las necesitas, desde 3 € al mes.

La llegada de los primeros copos de nieve marca el inicio de uno de los momentos más esperados del año para miles de aficionados al deporte blanco. Las estaciones de esquí reciben a esquiadores y snowboarders ansiosos por deslizarse por las laderas, estrenar material o alquilar las últimas novedades del mercado. Sin embargo, junto a la adrenalina y la libertad que ofrece la montaña, existe una realidad que a menudo pasamos por alto hasta que es demasiado tarde: la vulnerabilidad de nuestro equipamiento y los imprevistos que pueden echar por tierra nuestros planes.

En este contexto, ingood by Reale Seguros se ha posicionado como una solución para darle al deportista amateur toda la tranquilidad que necesita para concentrarse solo en disfrutar en las pistas. Los argumentos que pone sobre la mesa esta insurtech configuran una propuesta de valor clara: democratizar la protección a través de los “microseguros”.

¿Qué son los microseguros y por qué son tendencia?

El concepto de 'microseguro' no es solo una cuestión de tamaño o precio, sino de filosofía. Se trata de productos aseguradores diseñados para cubrir riesgos específicos, por periodos concretos y a precios muy reducidos. Es la respuesta del sector asegurador a la economía de la suscripción y del “pago por uso”.

En este caso, lejos de las pólizas tradicionales, rígidas y costosas, ingood ofrece un modelo flexible, digital y adaptado al estilo de vida actual, donde pagar solo por lo que necesitas y cuando lo necesitas se ha convertido en la norma.

Esta fórmula se integra directamente en el proceso de compra o alquiler de estos servicios o material del que hacen uso los deportistas de invierno. Por ejemplo, al contratar un forfait o al alquilar unos esquís en la web de tu estación preferida; en ese mismo flujo puedes contratar tu microseguro para cubrir su protección, sin tener que acudir a la web de un tercero. Es la inmediatez puesta al servicio de la seguridad.

Este enfoque ha permitido a la compañía, lanzada en 2022, superar ya los 2 millones de operaciones contratadas en España. Su éxito radica en entender que el usuario moderno, especialmente el perfil joven y dinámico, no quiere ataduras anuales para actividades que realiza por temporada. Busca una protección que se active y desactive al ritmo de su vida.

Tu equipo de nieve, a salvo desde 3 € al mes

En lo que respecta específicamente al ecosistema de nieve, una de las cosas más evidentes es que el equipamiento de esquí y snowboard representa, generalmente, una inversión significativa si se apuesta por opciones con un mínimo de calidad. Esto multiplica, a su vez, el riesgo de robo o las molestias de un posible daño accidental, que puede darse no solo durante su uso sino en la propia estación e incluso durante el transporte.

Asumir todo este contexto es algo que ensalza la propuesta de ingood para los deportes de invierno. Se trata de una de las más competitivas del mercado por precio y coberturas, un paquete integral pensado por y para esquiadores. Sus principales coberturas son:

Protección contra el robo : es el principal temor al dejar los esquís en el porta esquís de la cafetería o en el coche. ingood cubre la sustracción del material, ya sea propio o alquilado. Y lo más interesante es la amplitud de la cobertura: te protege si el robo ocurre en la propia estación, pero también si sucede en tu hogar o en el interior de tu vehículo.

: es el principal temor al dejar los esquís en el porta esquís de la cafetería o en el coche. ingood cubre la sustracción del material, ya sea propio o alquilado. Y lo más interesante es la amplitud de la cobertura: te protege si el robo ocurre en la propia estación, pero también si sucede en tu hogar o en el interior de tu vehículo. Daños en el equipamiento : una piedra escondida bajo la nieve, una caída aparatosa o un choque fortuito pueden dejar tus tablas inservibles. Si el daño impide el uso del material, el seguro se hace cargo del reembolso de la reparación. En los casos en los que la reparación no sea viable, se contempla la sustitución del equipo, asegurando que tu inversión no se pierda en una mala bajada.

: una piedra escondida bajo la nieve, una caída aparatosa o un choque fortuito pueden dejar tus tablas inservibles. Si el daño impide el uso del material, el seguro se hace cargo del reembolso de la reparación. En los casos en los que la reparación no sea viable, se contempla la sustitución del equipo, asegurando que tu inversión no se pierda en una mala bajada. Soluciones para no dejar de esquiar: lo que realmente marca la diferencia al hablar de un buen seguro es su capacidad de respuesta inmediata. Si sufres un robo o rotura en mitad de tus vacaciones, ingood incluye una garantía de “Equipo de sustitución”. Esto implica un reembolso de hasta 200 € para que puedas alquilar material de reemplazo y continuar disfrutando de tu forfait sin perder ni un día de nieve.

Además, han pensado en la logística: si tu equipo se pierde o no llega a destino (por ejemplo, en un viaje) en un plazo de más de 6 horas, también se activan compensaciones para el alquiler de material.

Para ofrecer este nivel de servicio, han tejido alianzas con partners de referencia en el sector como el Grupo Aramón, Candanchú, Caranva o Valdesquí. Esto significa que, en muchos casos, la protección ya está integrada en los puntos de venta y alquiler de estas marcas líderes, facilitando aún más el acceso al usuario. La flexibilidad de ingood permite que cada partner o mediador ofrezca la cobertura que mejor se adapta a su modelo de negocio.

Más allá de la nieve: proteger nuestras aficiones

Pero más allá de la nieve, que es más protagonista que nunca dadas las fechas, la vocación de ingood es estar al lado del cliente en cualquier afición “activa”. Desde la plataforma se puede gestionar un seguro para cualquier pasión… y no solo deportiva:

Ciclismo : de un modo análogo a los deportes de nieve, montar en bici es una práctica muy popular en la que el alma, la propia bicicleta, requiere también una inversión importante de partida. Sea la modalidad elegida —de carretera, montaña o eléctrica—, proteger este bien es clave. Eso es algo que ya hacemos con el mantenimiento tras una salida, pero lo que ofrece ingood es todo lo demás: por menos de 4 € al mes, cubren robo, daños accidentales y gastos de transporte, colaborando con gigantes como Mammoth Bikes o Trek.

: de un modo análogo a los deportes de nieve, montar en bici es una práctica muy popular en la que el alma, la propia bicicleta, requiere también una inversión importante de partida. Sea la modalidad elegida —de carretera, montaña o eléctrica—, proteger este bien es clave. Eso es algo que ya hacemos con el mantenimiento tras una salida, pero lo que ofrece ingood es todo lo demás: por menos de 4 € al mes, cubren robo, daños accidentales y gastos de transporte, colaborando con gigantes como Mammoth Bikes o Trek. Experiencias : cada vez con mayor frecuencia estamos obligados a anticipar vacaciones, compras de entradas, viajes, etc. Y aunque de cara a planificarse es algo positivo, puede que, llegado el momento, algún imprevisto nos obligue a modificar o cancelar los planes. Son situaciones sobrevenidas que, además de generarnos desilusión, nos cuestan dinero. Pero es ahí, precisamente, donde ingood ha querido aportar su ayuda, ofreciendo un seguro de reembolso que cubre las principales causas de no asistencia a eventos, actividades, reservas y viajes.

: cada vez con mayor frecuencia estamos obligados a anticipar vacaciones, compras de entradas, viajes, etc. Y aunque de cara a planificarse es algo positivo, puede que, llegado el momento, algún imprevisto nos obligue a modificar o cancelar los planes. Son situaciones sobrevenidas que, además de generarnos desilusión, nos cuestan dinero. Pero es ahí, precisamente, donde ingood ha querido aportar su ayuda, ofreciendo un seguro de reembolso que cubre las principales causas de no asistencia a eventos, actividades, reservas y viajes. Electrónica: en un mundo hiperconectado, nuestros gadgets son extensiones de nosotros mismos. ingood ofrece coberturas para móviles, tabletas, ordenadores y cámaras, con servicios de recogida y entrega gratuitos para reparaciones.

La temporada de nieve 2026 está en pleno apogeo, pero las ganas de moverse, disfrutar y aprovechar todas las opciones a nuestro alcance siempre están ahí, por lo que los microseguros de ingood representan un cambio de paradigma: el usuario ya puede contratar pólizas totalmente personalizadas para su pasión, directamente en la web del proveedor y pagando solo por lo que realmente necesitan.

Proteger lo que nos emociona nunca había sido tan sencillo.