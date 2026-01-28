Los servicios para cubrir tus necesidades del día a día a golpe de clic

Reale Blue Service, la nueva compañía de Reale Group, reinventa el sector de los servicios con soluciones prácticas de salud, tecnología y cuidado de mascotas, diseñadas para facilitar tu día a día y bienestar.

Las claves nuevo Generado con IA Reale Blue Service ofrece servicios digitales y personalizados de salud, asistencia tecnológica y cuidado de mascotas para facilitar el día a día de personas mayores, familias y expatriados. Entre los servicios destacan la telemedicina 24/7, atención domiciliaria personalizada, soporte tecnológico ilimitado y consultas veterinarias online para mascotas. La compañía colabora con partners líderes como Depencare, Ever Health, MeetingVets y Animalia, garantizando calidad y cobertura nacional. La gestión y contratación de servicios se realiza de manera sencilla y digital a través de su portal, permitiendo configurar paquetes personalizados según las necesidades del cliente.

Estamos en un momento donde nuestras prioridades diarias están cambiando. La longevidad, la digitalización o las nuevas necesidades familiares están provocando que necesitemos utilizar servicios prácticos de salud, tecnología y cuidado de mascotas diseñados para facilitarnos el día a día y el bienestar.

Por eso, el mercado se está acercando a estas nuevas realidades con modelos de negocio que intentan combinar servicios prácticos, ágiles y humanos cuyo objetivo sea facilitar la vida de las personas. Uno de los nuevos actores de este mercado es Reale Blue Service, la primera compañía de servicios de Reale Group en España, que cuenta con aseguradoras como Reale Seguros o Reale Vida.

Reale Blue Service (compañía independiente participada al 100% por Reale Seguros) inició sus operaciones en el segundo semestre de 2025. En apenas unos meses ha posicionado su propuesta como una de las más disruptivas del mercado, buscando establecer un contacto mucho más frecuente, tangible y positivo a través de la provisión de servicios de valor y adaptados a las últimas tendencias del mercado.

Estar cada día (y no solo cuando pasa algo)

El ecosistema que propone Reale Blue Service se estructura en torno a tres líneas de negocio claramente definidas: Blue Care, Blue Assist y Blue Pets. Cada una de ellas ha sido diseñada meticulosamente para cubrir las necesidades específicas de los nuevos perfiles demográficos: ciudadanos seniors que precisan servicios de atención en casa, personas con dependencia, propietarios de mascotas o expatriados que residen en España y necesitan asistencia de confianza y adaptada a sus circunstancias.

Blue Care gira en torno a la salud y el cuidado de las personas, lo que la coloca como el área más sensible y estratégica de la compañía, enfocada en el bienestar integral de las personas y respondiendo al reto demográfico del envejecimiento. Dentro de Blue Care, destacan servicios transformadores, como:

Mi Telemedicina : Se trata de una plataforma de salud digital que rompe definitivamente con las esperas. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, el servicio permite realizar videoconsultas médicas desde cualquier lugar, eliminando barreras geográficas y de movilidad. Este servicio es ideal tanto para una consulta rápida de urgencia como para un seguimiento rutinario. Además, incluye la gestión de recetas electrónicas, cerrando el círculo de la atención al facilitar el acceso a la medicación sin trámites presenciales.

: Se trata de una plataforma de salud digital que rompe definitivamente con las esperas. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, el servicio permite realizar videoconsultas médicas desde cualquier lugar, eliminando barreras geográficas y de movilidad. Este servicio es ideal tanto para una consulta rápida de urgencia como para un seguimiento rutinario. Además, incluye la gestión de recetas electrónicas, cerrando el círculo de la atención al facilitar el acceso a la medicación sin trámites presenciales. Mi Cuidado en Casa: Pensado para la atención domiciliaria, este servicio es un salvavidas para las familias con personas dependientes o mayores. Va mucho más allá de la asistencia básica; se trata de un servicio integral y completamente personalizado que responde a las necesidades de cada persona. Para garantizar la excelencia en un sector tan delicado, Reale ha forjado una alianza estratégica con Depencare, empresa líder en el sector de cuidados, de la que es el segundo mayor accionista.

Hacer más sencillo el día a día

El segundo eje es Blue Assist, que nace como un conjunto de servicios para resolver los obstáculos del día a día, poniendo un foco especial en combatir la brecha digital y simplificar la burocracia. Así, por ejemplo, gracias al servicio ‘Mi Tecnología a Punto’ es posible contar con soporte tecnológico ilimitado 24/7 para resolver dudas o incidencias con cualquier dispositivo (ordenadores, tablets, smartphones).

Lo más destacado es su enfoque humano: el equipo está especializado en el trato con personas mayores, utilizando un lenguaje claro y paciente. Si la incidencia no se puede resolver en remoto, el servicio incluye visitas presenciales ilimitadas de un técnico al domicilio, garantizando que nadie se quede desconectado.

En paralelo, Blue Assist también ofrece ‘Mis Alertas’, un servicio proactivo diseñado para la tranquilidad del conductor. Notifica automáticamente al usuario sobre cualquier infracción de tráfico mediante avisos por correo electrónico. El cliente conoce al instante si ha sido sancionado, permitiéndole gestionar el pago con reducción por desconocimiento o falta de notificación postal.

Las mascotas, uno más de la familia para todo

Cualquiera que tenga animales en casa entenderá que las mascotas son una parte más de la familia y, como tales, merecen los mejores cuidados ante cualquier eventualidad. Por eso, Reale Blue Service también ha creado Blue Pets, que ofrece servicios esenciales en este contexto.

El corazón de Blue Pets es ‘Mi Televeterinaria’. Se trata de un servicio que ofrece acceso inmediato e ilimitado a consultas veterinarias por chat o videollamada. Resuelve esa angustia habitual de los propietarios ante un síntoma desconocido: "¿Es grave? ¿Debo ir a urgencias?". Además, cuenta con un servicio de orientación y asesoramiento, 24/ 7 y de forma ilimitada, para resolver consultas como por ejemplo qué tener en cuenta antes de realizar un viaje con la mascota al extranjero, organizar su traslado con un servicio especializado, asesorarte y acompañarte cuando fallece, orientarte en caso de pérdida o robo, entre otros.

iStock

Innovación y partners de primer nivel

La clave del modelo operativo que pone sobre la mesa Reale Blue Service asume que la colaboración de los mejores proveedores en cada sector es clave para ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Por eso, ha establecido una red de alianzas con referentes en cada campo. Es el caso de la mencionada Depencare en el campo de los cuidados a domicilio, por ejemplo.

Pero no es la única. Reale Blue Service también cuenta con Ever Health para los servicios de telemedicina, y MeetingVets y Animalia para la atención veterinaria. Esta estrategia de partnership permite a Reale Blue Service escalar rápidamente y ofrecer una cobertura nacional con estándares de calidad muy elevados, avalados por la experiencia específica de sus socios especialistas. Es un modelo que prioriza la excelencia en la ejecución sobre la propiedad de los recursos.

Una experiencia de cliente 100% digital y sencilla

Por otra parte, este énfasis en facilitar al cliente la accesibilidad y la experiencia de usuario que Reale ha asumido como parte fundamental para este nuevo producto también se extiende al proceso de contratación y gestión extremadamente ágil a través de su portal web, realeblue.es.

El usuario puede configurar su propio paquete de servicios ‘a la carta’, seleccionando únicamente aquello que necesita en cada momento de su vida, con la flexibilidad de las plataformas de suscripción modernas. La contratación se realiza en pocos clics y, una vez activo, el cliente gestiona todos sus servicios desde un Área Privada intuitiva y centralizada.

Esta plataforma digital actúa como un centro de mando integral: desde allí se solicita una video consulta médica, se abre un chat con un veterinario o se pide asistencia tecnológica, todo integrado en una única interfaz sencilla y amigable.

Porque ya no se trata solo de estar ahí ‘si pasa algo’ (la promesa clásica del seguro), sino de estar presente de forma proactiva ‘para que todo vaya bien’. Con una propuesta económica accesible, una fuerte base tecnológica y, sobre todo, un componente humano que pone a las personas y sus necesidades reales en el centro, Reale Blue Service se posiciona como el aliado indispensable para las familias modernas, los mayores y sus cuidadores en el siglo XXI.