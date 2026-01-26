Aire, Icon y Zenit: así es la nueva familia de productos de Iberia Cards para volar más y mejor

Iberia Cards redefine la experiencia de pago con el lanzamiento de Aire, Icon y Zenit, tres tarjetas diseñadas para personalizar cada viaje y maximizar el valor real para el cliente.

Viajar es mucho más que desplazarse de un lugar a otro: es descubrir, conectar y vivir experiencias que nos transforman. Con esta filosofía, Iberia Cards, la entidad financiera responsable de las tarjetas de crédito vinculadas con Iberia, acaba de presentar su nueva familia de productos: Aire, Icon y Zenit. Se trata de tres opciones diseñadas para que cada pago se convierta en una oportunidad de volar más alto y cada cliente encuentre en su tarjeta el compañero perfecto para hacer del viaje una parte esencial de su estilo de vida.​

Este lanzamiento marca una nueva etapa para la entidad financiera que, tras más de veinte años convirtiendo sueños en billetes de avión, evoluciona para ofrecer soluciones más personalizadas, emocionantes y adaptadas a cada tipo de viajero.

Tres tarjetas, tres formas de viajar

La nueva gama de tarjetas de Iberia Cards responde a un principio claro: que cada cliente encuentre una propuesta de valor a su medida e independientemente de su perfil viajero, desde las necesidades de viajeros ocasionales hasta las expectativas de los más frecuentes y exigentes.​

Iberia Aire nace con la vocación de democratizar la experiencia del viaje, permitiendo que cualquier persona que disfrute viajando pueda beneficiarse de ventajas exclusivas sin necesidad de ser un viajero frecuente. Esta tarjeta está pensada especialmente para un público que valora la calidad y la flexibilidad, ofreciendo acumulación de Avios en cada compra —con bonificación extra en Iberia y partners de Iberia Club—, seguros de viaje y compra gratuitos, acceso a eSIM internacional para estar conectado en cualquier destino, y descuentos en servicios clave como carburantes, alquiler de coches y reservas de hoteles con partners como Repsol, Avis, Booking, Barceló y Civitatis.​

Iberia Icon es la tarjeta insignia de la compañía evoluciona con el nuevo programa Icon+, diseñado para quienes le piden más a sus viajes y buscan una tarjeta versátil que aporte valor real en el día a día. Esta opción incluye una acumulación extra de Avios por cada euro gastado, eliminación de comisiones en compras internacionales (hasta 6.000 euros) y acceso al programa Icon. Este último incorpora beneficios premium como fast track en aeropuertos españoles, acceso a las salas VIP de Iberia y coberturas ampliadas de seguros de viaje y compra.​

Iberia Zenit es el nivel superior: se trata de una tarjeta exclusiva, metálica y disponible solo por invitación, orientada a viajeros frecuentes que buscan el máximo nivel. Zenit es la única tarjeta del mercado español que permite alcanzar directamente el estatus Oro de Iberia Club, ofreciendo además seguros premium y ventajas exclusivas tanto en Iberia como en el ecosistema de partners del programa de fidelización y del sector viaje.​

Cada producto responde a una necesidad distinta, pero todos comparten una misma idea: ayudar al cliente a viajar más y mejor, ofreciendo una experiencia integral que va mucho más allá de la simple acumulación de Avios.​

Una propuesta centrada en el valor real

El desarrollo de estos productos parte de un análisis profundo de las expectativas de los clientes y de un principio rector: que el valor percibido sea muy superior al coste. Según explica Francisco Javier Cobo Velasco, director general de Iberia Cards, cada tarjeta se ha diseñado para que el valor recibido sea, como mínimo, cuatro veces superior a la cuota que paga el cliente.​

“Queríamos evolucionar nuestra propuesta manteniendo lo que nos ha hecho fuertes hasta el momento. Escuchamos a nuestros clientes y vimos la oportunidad de ofrecer soluciones adaptadas a diferentes tipos de viajeros, manteniendo un denominador común: que cada tarjeta ayude a viajar más y mejor”, explica Cobo.​

Esta filosofía se traduce en beneficios tangibles que el usuario puede experimentar desde el primer momento, como la acumulación acelerada de Avios, el acceso a servicios exclusivos en aeropuertos, descuentos reales en partners estratégicos y coberturas de seguros que aportan tranquilidad en cada desplazamiento. El objetivo no es solo ofrecer una tarjeta de crédito, sino crear un auténtico compañero de viaje que mejore la experiencia del cliente en cada fase: antes, durante y después del viaje.​

Beneficios directos para el cliente viajero

Para ellos, por tanto, las nuevas tarjetas suponen mucho más que un medio de pago: representan una forma más inteligente y completa de entender la experiencia de viajar. La tarjeta acompaña al usuario en su vida cotidiana, generando ventajas concretas cada vez que la utiliza, y se convierte en un facilitador de experiencias en cada viaje.​

Todo ello, además, se complementa con un ecosistema digital renovado, que incluye una nueva app de Iberia Cards con funcionalidades como el control total sobre los pagos, la gestión simplificada de Avios y el innovador 'Modo Viaje ON', que permite activar ventajas exclusivas en destino. Esta convergencia entre tecnología, seguridad y personalización convierte a las tarjetas en herramientas modernas, emocionales y útiles.​

Un pilar estratégico en la fidelización

Para Iberia Cards, este lanzamiento representa un paso decisivo en su estrategia de crecimiento sostenible y consolidación como líder en medios de pago vinculados al sector de viajes en España. La compañía, que cuenta actualmente con más de 200.000 clientes y una cuota de mercado cercana al 10% en compras con tarjeta de crédito en el sector viajes, se apoya en su pertenencia al grupo IAG, la participación del Banco Santander y la colaboración con BBVA como distribuidor de sus productos.​

La nueva familia de tarjetas también ayuda a reforzar tres pilares estratégicos fundamentales: la personalización, la digitalización avanzada y la expansión de las soluciones de pago. La entidad apuesta por un modelo de negocio basado en alianzas estratégicas con empresas de sectores clave como seguros, carburantes, alojamiento, entretenimiento y movilidad. Esto crea un ecosistema win-win en el que los partners obtienen visibilidad, recurrencia y preferencia de marca, mientras los clientes disfrutan de beneficios tangibles en su día a día.​

Según Víctor Moneo, presidente de Iberia Cards y director de Ventas Globales y Alianzas Estratégicas de Iberia, "Iberia Cards es un pilar clave en nuestra estrategia de fidelización, que nos permite estar presentes en la vida diaria de nuestros clientes, reforzando su vínculo con la marca incluso cuando no están volando". Esta conexión permanente es la que convierte una preferencia en lealtad auténtica y duradera.​

Además, la compañía está aprovechando su experiencia de más de veinte años para expandir sus capacidades tecnológicas y desarrollar nuevas soluciones de pago para otras entidades del sector turístico. Entre estas innovaciones destacan las soluciones BNPL (Buy Now, Pay Later) para operadores de viajes y tarjetas virtuales para agencias, desarrolladas en el marco de su acuerdo estratégico con VISA.​

El vínculo emocional como activo estratégico

Más allá de la tecnología y los productos financieros, la visión de Iberia Cards pone un énfasis especial en el vínculo emocional con el cliente. La compañía busca posicionarse como una marca cercana, aspiracional y que realmente mejora la experiencia de viajar, sustentando su filosofía en los valores de confianza y excelencia asociados a Iberia.​

En palabras del director general de Iberia Cards, “no se trata solo de acumular Avios, sino de ofrecer una experiencia integral”, por lo que “el resultado es un producto moderno, emocional y útil, una tarjeta que no solo acompaña el viaje, sino que lo mejora”.​

Como concluyen desde la empresa, "Iberia Cards es mucho más que una tarjeta de crédito: es un compañero de viaje, porque nuestro compromiso es ofrecer un producto de confianza, con beneficios reales y un servicio de primer nivel, que abra la puerta a nuevas oportunidades y experiencias para cada cliente".