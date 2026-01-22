Hallan los últimos dos cuerpos de la tragedia de Adamuz y se confirma que en total ya hay 45 víctimas mortales

Grúas en el zona cero para remolcar los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz. Europa Press

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz ha hallado los dos últimos cuerpos de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Los dos cadáveres han sido hallados, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, en el fondo del talud debajo de los vagones 1 y 2 del Alvia, que cayeron por un terraplén de cuatro metros.

El hallazgo confirma que en total el número de víctimas del accidente asciende a 45, que era el número de denuncias por desaparición que había recibido la Guardia Civil.

Desde este miércoles el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba se centralizó para dar toda la información a los familiares. Mientras tanto, los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) siguen activos para culminar la identificación de todas las víctimas.

En total ya están identificados 43 personas, a excepción de los últimos cadáveres hallados en la jornada de este jueves.

Casi todas han sido identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil través de huellas dactilares y, de forma complementaria, a través de muestras de ADN, un total de 23.

En la zona están trabajado más de 400 efectivos para continuar acondicionando el terreno y culminar con la retirada de los vagones siniestrados.

Esta misma mañana la Guardia Civil mantenía la búsqueda para localizar a estas dos personas que viajaban en los trenes accidentados, unas labores que abarcan desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados hasta las zonas aledañas a las vías.

En la zona han trabajado agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de guías caninos y de otros medios técnicos como drones con el sistema de infografía forense 3D.