Sube a 7 la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

El accidente ocurrió a las 19.39 horas, cuando un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también ha descarrilado.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz “por razones desconocidas”.

En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas en el tren de Iryo. El descarrilamiento afectó a los coches del 6 al 8.

De momento, Renfe no da más información sobre el estado del Alvia que ha sufrido la colisión con el tren de Iryo. Pero diversas fuentes confirman a este periódico que uno de los fallecidos sería el maquinista del tren de la compañía ferroviaria pública.

En este momento, la Guardia Civil y los bomberos están trabajando intensamente en el lugar para evacuar a todos los pasajeros y han instalado un puesto de campaña conjunto.

Desde Iryo lamentan profundamente lo ocurrido. La compañía ferroviaria ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible.

Además, “la circulación se encuentra suspendida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a causa de este incidente. La circulación en el resto de la red ferroviaria se desarrolla con normalidad”, según confirman fuentes de Adif a EL ESPAÑOL-Invertia.

En la red social X el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 siguiendo la información del accidente ferroviario.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado estar “muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad”.

Adif ha facilitado el siguiente teléfono de atención a familiares y afectados: 900101020.

Testimonios de viajeros

Los pasajeros y afectados por el accidente han difundido vídeos e imágenes a través de redes sociales.

En estos se puede ver como el personal de la ferroviaria trata de tranquilizarlos y requieren la colaboración de todo aquel que sea personal sanitario o de emergencia.

"Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor que esa persona este pendiente de las demás personas del coche", anunciaba el trabajador.

