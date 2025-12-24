De la dana a la resiliencia: cómo gestionar millones de toneladas de residuos tras inundaciones

La adecuada gestión de residuos tras episodios de lluvia extrema es clave para proteger la salud pública, evitar daños ambientales, reducir costes económicos y reforzar la resiliencia de las comunidades ante futuras catástrofes climáticas.

Las claves nuevo Generado con IA Las inundaciones generan entre cinco y quince veces más residuos que un año normal, saturando los sistemas de recogida y tratamiento existentes. La dana de 2024 en Valencia produjo 1,5 millones de toneladas de residuos, con un coste de gestión de 230 millones de euros y una compleja tarea de reconstrucción de infraestructuras. El informe recomienda planificar, predecir y formar antes de los desastres, integrando la gestión de residuos como pilar estratégico para la resiliencia climática. Expertos subrayan la importancia de la tecnología, la coordinación y la educación ambiental para mejorar la respuesta y minimizar los impactos ambientales y sociales de los residuos tras inundaciones.

La gestión de los residuos tras grandes inundaciones se ha convertido en uno de los principales retos para proteger la salud pública, el medio ambiente y la recuperación económica de las zonas afectadas. El nuevo estudio impulsado por Fundación Naturgy en el marco del programa Sumando Energías por Valencia pone el foco precisamente en este eslabón, a menudo invisible, pero decisivo para la resiliencia frente a desastres climáticos como la dana que golpeó la Comunitat Valenciana en 2024.​

Las inundaciones son hoy el desastre natural más frecuente y el que afecta a más personas en todo el mundo, con 1.700 millones de afectados desde el año 2000 y previsiones de duplicar su frecuencia en el 40% de las regiones de aquí a 2050. Cada episodio extremo multiplica entre cinco y quince veces el volumen de residuos respecto a un año normal, saturando unos sistemas de recogida y tratamiento que no están diseñados para absorber semejante presión en tan poco tiempo.​

El informe ‘Gestión de residuos tras inundaciones: tratamientos, riesgos y retos futuros’, elaborado por Miguel Ángel Artacho (Universitat Politècnica de València y Centro PRINS), advierte de la enorme heterogeneidad de estos residuos, una mezcla de escombros, lodos, materiales peligrosos y restos orgánicos que bloquean infraestructuras críticas, carreteras y sistemas de drenaje. Esta combinación complica la respuesta inmediata y aumenta tanto los riesgos sanitarios como los impactos ambientales, prolongando la vuelta a la normalidad de las comunidades afectadas.​

La lección de la dana en Valencia

La dana de 2024 en Valencia es un ejemplo ilustrativo del alcance de este problema: solo este episodio generó hasta 1,5 millones de toneladas de residuos, un volumen equiparable a todos los residuos producidos en un año en la Comunitat.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la presentación del informe, recordó que el coste asociado a la gestión de estos residuos alcanzó los 230 millones de euros.​ Además, subrayó la “tarea descomunal” de reconstrucción de carreteras, metro, depuradoras y entornos naturales, y cómo la experiencia valenciana ha despertado el interés de otros países que buscan aprender de este proceso.

Débora Domingo-Calabuig, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los Campus de la Universitat Politècnica de Valencia.

Planificar, predecir y formar

El estudio impulsado por la Fundación Naturgy insiste en que la gestión de residuos debe considerarse una parte indisoluble de la recuperación tras un desastre. Entre sus recomendaciones clave figura la planificación previa obligatoria en las zonas vulnerables, incluyendo la predicción del volumen y tipología de residuos, y la designación de áreas seguras para su almacenamiento temporal.​

El informe propone, además, protocolos que faciliten la reutilización y el reciclaje, la integración de expertos en residuos en los equipos de emergencia y la simplificación de marcos jurídicos para agilizar la respuesta. Artacho resume este enfoque en la necesidad de completar el círculo de la resiliencia —predecir, prevenir, responder y recuperar— incorporando la gestión de residuos como pilar estratégico, no solo desde la ingeniería hidráulica, sino también desde la organización, la tecnología y la dimensión social.​

La dimensión emocional del problema

El documento también destaca el papel de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas o los gemelos digitales para monitorizar en tiempo real, anticipar problemas y tomar decisiones basadas en datos. Estas herramientas permiten optimizar rutas, localizar puntos críticos de acumulación y evaluar impactos a largo plazo, algo especialmente relevante cuando los residuos peligrosos pueden contaminar suelos y aguas.​

Durante la jornada de presentación, diversas voces coincidieron en la necesidad de mejorar la percepción del riesgo y la educación ambiental. Miguel Ángel Artacho alertó de que “dejar de ver” los residuos impide comprender su impacto real, mientras que Eugenio Cámara (EMTRE) recordó que la gestión de residuos tiene también una dimensión emocional, ligada a la pérdida de objetos y espacios cotidianos, que condiciona la reacción social tras una catástrofe.​

Cooperación y compromiso a largo plazo

Desarrollo de la mesa redonda sobre gestión de residuos organizada por Fundación Naturgy y UPV.

Expertas como Eveline Lemke, con experiencia en la gestión de desastres en Alemania, insistieron en que la gestión de residuos tras un desastre es extremadamente compleja y exige comprender los procesos naturales para evitar que materiales peligrosos entren en los ciclos de agua y suelo. Defendió incorporar obligaciones específicas en la legislación de economía circular y reforzar la coordinación entre administraciones, organizaciones y empresas, junto con una formación sólida en colegios y universidades.​

Desde el ámbito empresarial, Luis Palomino (ASEGRE) subrayó que la gestión de residuos sigue siendo un servicio crítico poco visible para la ciudadanía, pero cuya importancia quedó demostrada durante la dana, y reclamó un plan nacional que permita anticipar riesgos por territorio. La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ligó estas lecciones a la necesidad de acelerar la adaptación climática y encuadró el estudio en el programa “Sumando Energías por Valencia”, un plan de actuación destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA, que beneficiará a más de 40.000 personas y que impulsa soluciones energéticas sostenibles, formación y apoyo a los territorios afectados para construir una sociedad más resiliente.