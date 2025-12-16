Ángela Jordana, experta en salud mental adolescente, referente en emprendimiento autónomo

El director de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana; la ganadora del ‘Premio A Profesional Autónoma’ de 2025, Ángela Jordana, y el director comercial segmento Negocios de CaixaBank, Toni Rodríguez

La CEO de WHI-Institute gana el Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank a la mejor emprendedora de España por su proyecto pionero en salutogénesis y tecnología aplicada al bienestar.

El talento de las trabajadoras por cuenta propia ha vuelto a situarse en primer plano con la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank, unos galardones concebidos para reconocer la trayectoria, la innovación y el impacto social de las emprendedoras en España. Este año, el máximo reconocimiento nacional ha recaído en Ángela Jordana, farmacéutica barcelonesa y CEO de WHI-Institute, por un proyecto que combina ciencia, tecnología avanzada y gamificación para ofrecer una nueva mirada a la salud mental.

WHI-Institute, con sede en Barcelona, está especializado en el modelo científico de la salutogénesis, una corriente que se centra no solo en prevenir o tratar la enfermedad, sino en potenciar los factores que generan salud y bienestar. Desde este enfoque, el equipo de Jordana desarrolla herramientas basadas en datos y en el uso de tecnología profunda para reforzar habilidades clave para la vida, con especial atención a adolescentes y entornos educativos.

Un proyecto pionero en salud mental

El instituto ha creado el BrainHealthIndicator (BHI), una herramienta que recoge y analiza métricas de datos integrales para ofrecer una evaluación objetiva del estado de salud mental y del desarrollo de 15 habilidades para la vida. A diferencia de los modelos puramente reactivos, la propuesta de WHI-Institute se centra en detectar fortalezas, factores protectores y áreas de mejora antes de que aparezcan síntomas graves, facilitando intervenciones tempranas y personalizadas.

Durante el actual curso escolar —y también en el anterior— la solución se ha aplicado en una selección de centros educativos de Cataluña asociados al movimiento SHE (Schools for Health in Europe), lo que permite testar su eficacia en contexto real y generar evidencia sobre su impacto. La combinación de salud mental, innovación tecnológica y trabajo directo con la comunidad educativa ha sido uno de los elementos que el jurado ha valorado de forma especialmente positiva.

Trayectoria que une ciencia, empresa e impacto social

La trayectoria de Ángela Jordana muestra un perfil híbrido poco frecuente, que combina formación científica, visión empresarial y vocación social. Licenciada en Farmacia y candidata a doctora en Intervenciones de Salud Mental para adolescentes por la Universitat de Girona, ha completado un Programa de Desarrollo Directivo en IESE, un MBA en ESADE y formación en Programación Neurolingüística, además de una intensa participación en congresos y seminarios.

El premio reconoce tanto la solidez de su proyecto como su recorrido profesional y su capacidad de liderazgo. Jordana ha subrayado que el galardón supone una alegría, pero también una confirmación de que el camino elegido —llevar la salutogénesis y la tecnología avanzada al ámbito de la salud mental— responde a una necesidad real y aporta valor a la sociedad.

Dotación, formación y proyección para la ganadora

Como ganadora nacional del Premio A Profesional Autónoma, Ángela Jordana recibe una dotación económica de 6.000 euros, que se destinarán a acciones de formación empresarial y personal. Además, contará con una campaña de promoción de su marca a través de los canales de la Asociación de Trabajadores Autónomos, lo que refuerza la visibilidad de WHI-Institute en el ecosistema emprendedor y sanitario.

La distinción incluye también acceso a un máster online de Inteligencia Artificial e Innovación en la escuela de negocios digital Founderz, una formación alineada con la propia naturaleza del proyecto, basado en tecnología y análisis avanzado de datos. Este componente formativo es uno de los rasgos diferenciales del premio, al combinar reconocimiento con herramientas para seguir creciendo.

Un jurado que premia excelencia y visión transformadora

El jurado del Premio A Profesional Autónoma ha estado integrado por directivos de CaixaBank y expertos de distintos ámbitos empresariales e institucionales. En su valoración, han destacado la excelencia empresarial de Jordana, su pasión por la profesión, su vocación de ayuda, su amplia experiencia y, especialmente, su visión holística y transformadora de la salud mental.

Junto a la ganadora nacional, la quinta edición ha reconocido a otras finalistas en diferentes territorios: Anastasia Zayats (Strat Play), Cristina Izarra (Consultoría Cotiledón), Lidia Parra (Arenas de Mónsul) y Nausica Pascual (Sol Menor), lo que refleja la diversidad de sectores en los que las mujeres autónomas están liderando proyectos de alto impacto. En años anteriores, nombres como Irache Echevarría, Elena Moreno Senosiain, Milagros Cabral o June Arrieta ya habían sido distinguidos con este mismo galardón.

Foto ganadora y finalistas 'Premio A Profesional Autónoma' de CaixaBank

Premio especial Founderz y compromiso con las autónomas

En paralelo al premio principal, el jurado ha otorgado el premio especial Founderz a la canaria Blanca Rodríguez de Azero por su proyecto Cultiv-arte. Esta iniciativa, que une cultura y sostenibilidad para revitalizar comunidades rurales, también se beneficiará de un máster online de IA e Innovación en la escuela Founderz, reforzando su capacidad para escalar impacto.

Estos reconocimientos se enmarcan en el compromiso de CaixaBank con la igualdad de oportunidades y el apoyo a las trabajadoras por cuenta propia, un colectivo clave en la economía española. Según el ‘Informe Mujer Autónoma 2024’ de la Asociación de Trabajadores Autónomos, en España hay alrededor de 1,2 millones de mujeres autónomas, que representan cerca del 37% del total y tienen una presencia especialmente destacada en sectores como comercio, hostelería, actividades profesionales y científicas, sanidad, educación o actividades inmobiliarias.

Diversidad, emprendimiento y futuro

CaixaBank impulsa estos premios dentro de su programa de diversidad Wengage, que promueve la igualdad y la inclusión en todas sus dimensiones —de género, generacional, cultural, discapacidad o colectivo LGTBIQ+, entre otras— y que se basa en la meritocracia y la promoción en igualdad de oportunidades. La entidad, que cuenta con una cuota de mercado cercana a la mitad del colectivo de autónomos en España, complementa esta iniciativa con otros reconocimientos al liderazgo femenino, a la excelencia académica y al impulso del talento en el entorno rural y deportivo.

En este marco, el reconocimiento a Ángela Jordana trasciende el ámbito individual y se convierte en un símbolo del papel que desempeñan las mujeres autónomas en la innovación, la salud y la transformación social. Proyectos como WHI-Institute o Cultiv-arte muestran cómo el emprendimiento femenino está abriendo nuevas vías para abordar desafíos complejos —desde la salud mental hasta la revitalización rural— con soluciones creativas, tecnológicas y de claro impacto en la comunidad.