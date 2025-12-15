El 64% de los españoles ya recoge pedidos online en puntos de conveniencia o taquillas inteligentes

Un empleado de GLS coloca paquetes en una de las taquillas de la empresa. GLS

El auge de las entregas fuera de casa (Out of Home) ha hecho que empresas como GLS Spain hayan reforzado su red de puntos de recogida: la compañía ha activado 11.500 GLS Points en todo el territorio nacional para la campaña de Navidad.

Los hábitos de los consumidores que compran online están cambiando. Según un estudio de GLS Spain, el 64% de la población española que hace sus compras por Internet ya ha utilizado un punto de conveniencia o una taquilla inteligente alguna vez. Un dato que se explica gracias a la flexibilidad y a la adaptación al ritmo de vida de este tipo de servicios.

La frecuencia con la que los españoles hacen uso de estos puntos también juega un papel clave. Casi la mitad de los ciudadanos de nuestro país recibe paquetes varias veces al mes y uno de cada tres utiliza puntos de recogida o taquillas al menos una o dos veces cada 30 días. Esto evidencia una pauta de consumo habitual y normalizada de las entregas fuera de casa (Out of Home).

Las mujeres son el perfil de usuario más extendido, con un 69,1% de uso frente al 59,5% de los hombres. Por edades, los jóvenes de 18 a 34 años lideran la tabla de consumidores más habituales, con un 42,9% en contraposición al 18,5% de los mayores de 65 años.

Por regiones, los ciudadanos de Aragón (40%), la Comunidad de Madrid (37,3%) y el País Vasco (35,2%) son los que más se benefician del uso de puntos de conveniencia para recoger sus paquetes.

¿Por qué se usan tanto?

Las razones que motivan a los usuarios a elegir las entregas fuera de casa se explican por varios factores. La cercanía (70,3%), la amplitud de horarios (69,6%) y la ausencia de colas o esperas (57,4%) son los rasgos que más atraen a los consumidores, según el estudio de GLS Spain.

El informe también remarca que los puntos de conveniencia sobresalen por su atención personalizada (36,6%), la seguridad del comercio físico (32,5%) y unos horarios amplios (32,4%).

Las taquillas inteligentes ganan terreno en las entregas Out of Home gracias a su disponibilidad 24/7 (53,2%), la rapidez en el proceso (44,8%) y la eliminación de esperas (47,2%).

Un empleado de GLS preparando paquetes en un almacén. GLS

“El consumidor español busca cada vez más flexibilidad, comodidad y opciones que se adapten a su vida diaria. La apuesta por los puntos de recogida responde a esa demanda y, además, contribuye a dinamizar el comercio local y a avanzar hacia un modelo logístico más eficiente”, afirma Juan Sandes, Senior Manager Strategy, Out Of Home and Fulfilment de GLS Spain.

De cara a los múltiples beneficios de este servicio para los usuarios y al aumento del uso, GLS, que cuenta con miles de puntos de conveniencia por todo el país, ha reforzado toda su red para dar respuesta al modelo de entrega fuera del hogar.

Para la campaña de Navidad, GLS Spain ha ampliado su red hasta los 11.500 GLS Points activos por todo el territorio nacional, con el objetivo de reforzar su eficiencia operativa y ofrecer una experiencia de entrega más ágil, flexible y conveniente para los usuarios.

Impacto en el comercio local

Otro punto positivo de este tipo de entregas es que muchos comercios locales usan sus establecimientos como puntos de recogida, lo que aporta comodidad al usuario y beneficia a los pequeños comercios. De hecho, el estudio estima que el 86% de los españoles cree que este servicio tiene un impacto favorable en estas tiendas.

Entre los efectos más mencionados por los usuarios se mencionan la mayor visibilidad del comercio local (45,8%), el aumento de las ventas (32,8%) y el tráfico de visitas (29,4%). En este sentido, el 54,4% de los usuarios afirma haber comprado algún producto durante la recogida de un paquete, contribuyendo así a dinamizar estos negocios.

Un futuro Out of Home

Según el estudio de GLS, 4 de cada 10 españoles creen que habrá más puntos de recogida y menos entregas a domicilio. Un 38,5% espera tener mayor capacidad de elección sobre dónde y cuándo recibir un paquete y uno de cada tres anticipa mayor uso de apps, seguimiento en tiempo real e inteligencia artificial.

Así, el auge del comercio electrónico confirma la evolución hacia modelos de entrega más flexibles, ágiles y ajustados a las necesidades de los consumidores, que, con toda seguridad, irán en aumento.