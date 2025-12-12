Implicados y Solidarios 2025 de Bankinter: 10 proyectos que transforman vidas

El banco celebra la XIV edición de este certamen, que ha recibido 229 iniciativas y ha repartido 734.000 euros en donaciones a lo largo de su historia

En tiempos donde la solidaridad se convierte en motor de cambio, Bankinter quiere mostrar que el compromiso social puede generar un impacto real. La entidad ha celebrado la XIV edición de “Implicados y Solidarios”, un certamen que se ha consolidado como una plataforma para visibilizar y apoyar proyectos que mejoran vidas.

Este año, la participación ha sido récord: 229 iniciativas presentadas por empleados de la entidad. Desde su creación, el banco ha distribuido 734.000 euros en donaciones para impulsar propuestas que abordan retos sociales, sanitarios y educativos en los últimos 14 años.

Más allá de las cifras, lo que distingue a este certamen son las historias que hay detrás de cada proyecto. Historias que hablan de esperanza, innovación y compromiso. En esta edición, diez proyectos han sido seleccionados, con el respaldo de los votos de empleados del banco y usuarios en redes sociales, por su capacidad para transformar realidades y ofrecer soluciones donde más se necesitan.

Un compromiso que se renueva cada año

Implicados y Solidarios nació con la vocación de dar voz a quienes trabajan para que nadie quede atrás. A lo largo de 14 años, Bankinter ha convertido esta iniciativa en un punto de encuentro con las ONG’s, las fundaciones y las asociaciones que trabajan en el campo social. El certamen visibiliza y reconoce el trabajo y el esfuerzo empleados en proyectos que impactan en colectivos habitualmente desfavorecidos.

Este año, las propuestas abarcan acciones tan diversas como la lucha contra el maltrato a mayores con demencia, la inclusión laboral de personas con discapacidad, la investigación contra el cáncer con inteligencia artificial, la educación para adolescentes en riesgo y la compañía para niños hospitalizados. Todas ellas comparten un denominador común: mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Este año, el certamen ha sido conducido por la periodista Olga Viza y ha contado con la participación especial de Desirée Vila, atleta paralímpica gallega con una trayectoria de grandes éxitos a sus espaldas. Su testimonio caló profundamente en el público que asistía al certamen al transmitir una experiencia vital que supone un grandísimo ejemplo de superación personal y deportiva.

De la mano de Lola Bogas, docente a quien sobrevino una ceguera, los asistentes pudieron conocer otra historia de superación que enseña que la felicidad también se puede encontrar ‘a oscuras’.

La presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, clausuró el encuentro, al que acudieron numerosos representantes de ONG’s, asociaciones y fundaciones sociales. En su discurso, destacó el esencial papel social de este Tercer Sector en España, con más de 28.000 entidades que emplean a 610.000 personas y cuenta con 1,4 millones de voluntarios.

Resaltó el duro trabajo que el Tercer Sector realiza “cada día para que nadie se quede atrás” y ensalzó que “vuestra contribución tiene un valor incalculable pues además de ofrecer ayuda proporcionáis algo muy importante: dais esperanza”. “Nos dais ejemplo a todos” porque “la solidaridad no es un acto, es un camino”, afirmó María Dolores Dancausa.

Además, apuntó que, aunque desde la sociedad no siempre se reconozca la labor de las entidades financieras, lo cierto es que “los bancos tenemos una gran conciencia social: ayudamos a emprender, ayudamos a que muchas familias puedan acometer proyectos esenciales”, como, por ejemplo, acceder a una vivienda.

Diez proyectos que inspiran

Una de las iniciativas seleccionadas fue la de la Fundación NIPACE que demuestra que la tecnología puede devolver esperanza. Gracias a exoesqueletos y dispositivos de vanguardia, niños con parálisis cerebral pueden dar sus primeros pasos, levantarse y moverse de una forma que jamás imaginaron. Un proyecto que convierte la ciencia en ilusión.

En los hospitales, la soledad puede ser tan dura como la enfermedad. Mamás en Acción lo sabe y actúa con su proyecto Curasana, que garantiza compañía y cariño a niños que no tienen a nadie esperando a los pies de su cama. Porque ningún niño debería estar solo cuando más lo necesita.

Presentación del proyecto de la ONG Mamás en acción

La conciliación también tiene espacio en esta edición gracias a Fundava, que ofrece fines de semana de respiro familiar para padres de niños con trastornos neurológicos. Mientras los menores viven experiencias enriquecedoras, sus familias pueden descansar. Una propuesta que cuida tanto a los niños como a quienes los acompañan cada día.

Fuera de nuestras fronteras, la Sauce ONG trabaja en Camboya para mejorar las condiciones de vida de familias en extrema pobreza. Su objetivo es que los niños puedan ir al colegio, sus familias tengan cubiertas las necesidades básicas y no se vean empujados a obligar a trabajar a sus hijos. Les ofrecen una oportunidad de futuro.

La música también se convierte en herramienta de transformación social con Acción por la Música y su proyecto “Mucho más que música”. Desde hace doce años, esta iniciativa ofrece formación musical gratuita en colegios y acompañamiento psicosocial. Sus orquestas han actuado en escenarios emblemáticos como el Auditorio Nacional y el Palau de la Música, demostrando que la música puede abrir puertas y romper el círculo de la pobreza.

En el ámbito laboral y medioambiental, la Fundación Inclusión y Apoyo (Aprocor) impulsa ECOCAR WASH, un centro de lavado de coches gestionado por personas con discapacidad intelectual. Una propuesta que combina inclusión y sostenibilidad: menos agua, menos químicos y más empleo de calidad. Ahora buscan ampliar el servicio para atender la creciente demanda.

La alimentación y la compañía son la base del proyecto “Comida sobre ruedas” de Cáritas Cuenca, que lleva menús completos y equilibrados a personas mayores vulnerables los 365 días del año. El proyecto no solo ofrece alimentación, sino también compañía para combatir la soledad.

La investigación también tiene su espacio con la Fundación Cris contra el cáncer, que ha creado el primer laboratorio de química computacional en España. Esta unidad utiliza inteligencia artificial para diseñar nuevos fármacos, reduciendo hasta un 80% los tiempos y costes de desarrollo y aumentando las probabilidades de éxito.

En el ámbito de los mayores, la Fundación Alzheimer Cataluña, que, con su programa MOTOR, trabaja para prevenir el maltrato hacia personas mayores con demencia. Una realidad que, en muchos casos, se origina en el entorno más cercano. La fundación ofrece formación y apoyo a familias y cuidadores, buscan reconstruir la dignidad y el afecto en torno a quienes más lo necesitan.

Por último, en el campo educativo, la Fundación Balia apuesta por dar una segunda oportunidad a adolescentes expulsados de centros escolares. Su proyecto busca motivarlos académica, emocional y cívicamente para evitar el abandono escolar. Se trabaja la gestión emocional, la confianza y la responsabilidad, con el objetivo de que estos jóvenes regresen al instituto con más recursos y seguridad.

Ganadores

El momento cumbre del certamen fue la entrega de las Tarjetas Solidarias para los proyectos más votados por más de 2.200 empleados del banco y más de 18.900 usuarios en los perfiles de RRSS de Bankinter. La Tarjeta Solidaria Oro, con una donación de 15.000 euros, recayó en la Fundación NIPACE, por su proyecto para ayudar a niños con parálisis cerebral a dar sus primeros pasos. Mientras, la Tarjeta Solidaria Plata (12.000 euros de donación) fue a parar a Mamás en Acción, que proporciona compañía y cariño a los niños hospitalizados. Y la Tarjeta Solidaria Bronce (10.000 euros) fue para Fundava, que ayuda a los niños con trastornos neurológicos y a sus padres a tener una experiencia de respiro y descanso un fin de semana.

Asimismo, recibieron sendos accésits (de 7.500 euros) Sauce ONG, con su iniciativa para ayudar a las familias desfavorecidas en Camboya, y Aprocor, con su proyecto de empleo a personas con discapacidad intelectual en un centro de lavado de coches ecológico. Los otros cinco proyectos no finalistas también recibieron donaciones de 3.000 euros.

Una red de esperanza

Cada uno de estos proyectos es una historia de esfuerzo y compromiso. Historias que merecen ser contadas porque representan lo mejor de la sociedad: la capacidad de unirse para generar mejoras sociales. Implicados y Solidarios quiere ser una red que conecta con ONG’s, asociaciones y fundaciones en torno a un objetivo común: aspirar a un mundo más justo y solidario.

En palabras de los organizadores, “cada edición nos recuerda que la solidaridad no es una palabra, sino una acción que cambia realidades”. Y este año, esas acciones se traducen en diez proyectos que inspiran y que demuestran que, cuando la sociedad se implica, el futuro se llena de oportunidades.