La importancia del saneamiento seguro: una necesidad básica que protege a las personas

Veolia trabaja con tecnología avanzada y alianzas estratégicas para hacer frente a los grandes retos del agua

Aunque nos pueda resultar algo inimaginable, hoy en día 3.400 millones de personas –casi la mitad del planeta– no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros, según revela la Organización Mundial de la Salud.

El saneamiento cumple una función vital: evitar enfermedades y mantener limpio nuestro entorno. Sin él, las aguas residuales contaminan el ambiente, especialmente en zonas muy pobladas.

A esto se le suma un escenario climático cada vez más extremo: largos periodos de sequía combinados con lluvias torrenciales como la DANA. Estos fenómenos ponen a prueba las infraestructuras que garantizan el ciclo del agua y con ello, la disponibilidad y la calidad de un recurso imprescindible.

Cada 19 de noviembre, desde 2013, Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Saneamiento para recordarnos la importancia de algo tan básico como disponer de sistemas de saneamientos seguros. Un reto que crece con el aumento de la población, la expansión de las ciudades y el impacto del cambio climático en las infraestructuras.

Los retos que aún afronta España

A pesar de que en España contamos con unos servicios de aguas urbanas de calidad, aún existen algunos retos que no podemos ignorar: la recogida y tratamiento de aguas residuales, la regeneración y reutilización del agua y la inversión necesaria para renovar las infraestructuras y hacerlas más resistentes ante la emergencia climática.

Para afrontar estos retos, Veolia dispone del conocimiento, la capacidad y la tecnología necesaria para gestionar de forma eficiente el agua y las redes de saneamiento.

En nuestro país, la firma gestiona el suministro de agua para 13,5 millones de personas en más de 1.100 municipios. Además, lidera la depuración de aguas residuales, tratando más del 25% del total nacional. Cerca del 14% del agua tratada por el grupo ya se reutiliza.

Este avance se consolida gracias a las ecofactorías, el modelo que convierte las depuradoras en centros que generan recursos. ¿Cómo lo consigue? Se fundamenta en cuatro pilares:

Regenerar y reutilizar el agua para usos urbanos, agrícolas o industriales.

Convertir residuos en recursos, como biogás o biofertilizantes.

Reducir el consumo de energía y aumentar la producción de energía verde.

Proteger el entorno natural y cuidar la biodiversidad.

Un ejemplo destacado es la Ecofactoría BioSur de Granada que es autosuficiente energéticamente –produce hasta un 140% de la energía que necesita–, reutiliza toda el agua que depura y valoriza casi todos sus residuos. O la Ecofactoria del Baix Llobregat en Barcelona, que envía hasta 1.500 litros por segundo de agua regenerada al río Llobregat para reforzar el ciclo del agua y se usa además para riego o para proteger los acuíferos frente a la intrusión salina.

Una herramienta esencial para detectar riesgos sanitarios

Analizar las aguas residuales se ha convertido en una herramienta clave para detectar riesgos sanitarios y activar medidas preventivas antes de que los problemas se extiendan.

Por eso, este 2025 la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA) ha firmado contratos dentro del programa EU4Health para mejorar la monitorización de patógenos y contaminantes en aguas residuales en toda Europa. El objetivo: crear un sistema de alerta temprana ante futuras pandemias.

Veolia será la encargada de la monitorización de contaminantes en aguas residuales sin tratar durante los tres años que dura el programa. En sus laboratorios en España analizará 500 muestras procedentes de ciudades europeas, realizando más de 500 pruebas por muestra para detectar virus, bacterias, residuos de medicamentos y otros contaminantes emergentes.

Este proyecto, desarrollado junto al CSIC, Cetaqua y la Universidad de Santiago de Compostela, se basa en más de diez años de experiencia analizando aguas residuales en Madrid, Barcelona y Sevilla.

En un mundo de cambios constantes, el compromiso de Veolia con el medioambiente y la salud pública se refleja en proyectos reales y efectivos que protegen tanto a las personas como al planeta.