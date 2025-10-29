Movistar vuelve a la cima del ranking de las mejores redes móviles en España y el mejor servicio de 5G, según Ookla

La operadora de Telefónica consiguió en el primer semestre de 2025 una velocidad de descarga media de 102,94 Mbps en todas sus tecnologías móviles y de 191,62 Mbps en su red 5G.

Las claves nuevo Generado con IA Movistar ha sido reconocida por Ookla como la mejor red móvil y de 5G en España, destacando en velocidad de descarga y subida, menor latencia y mejor consistencia de red. El informe de Ookla revela que Movistar proporciona una cobertura de red 5G al 94% de la población española, liderando en el despliegue de 5G de altas prestaciones. Movistar lidera en velocidad de navegación en 11 comunidades autónomas y ofrece el mejor servicio en ciudades como Málaga y Palma de Mallorca.

Movistar ha vuelto a la cima del ranking de las mejores redes móviles de España. La organización independiente Ookla le ha otorgado a esta operadora la mejor nota global por su rendimiento, situándola como la mejor opción de red móvil y red 5G de todo el mercado español.

En el informe 'Speedtest Connectivity Report' sobre el estado de las redes en España durante el primer semestre de 2025, que se realiza con millones de datos de los usuarios, Ookla concluye que Movistar es líder en velocidad de descarga, con una media de casi 102,94 megabits por segundo (Mbps) en todas sus tecnologías móviles y de 191,62 Mbps en su red 5G, convirtiéndose así en la más rápida del país.

El servicio de Movistar también obtuvo el primer puesto en la velocidad de subida —con una media de 14,4 Mbps—, en la menor latencia —con 50 milisegundos (ms)— y en la mejor consistencia de red, ya que cerca del 90% de sus muestras estuvieron por encima del rendimiento aceptable. Además, Ookla también señala que esta operadora otorga la mejor experiencia de vídeo en móvil por velocidad de carga, fluidez y calidad de reproducción.

Asimismo, los usuarios de Movistar son los que más tiempo utilizaron la conexión 5G cuando se conectaron a la red: cerca del 80% de la navegación de los consumidores que usaron esta operadora se realizó mediante la red 5G, tal y como destaca el informe.

Estos resultados se relacionan directamente con la apuesta de Telefónica por la red 5G en España, puesto que ofrece una cobertura de este tipo de red al 94% de la población, lo que la sitúa como la principal empresa que oferta red 5G en todo el país, tanto en el número de nodos como en la cantidad de municipios en los que está disponible este servicio.

Además, la operadora lidera el despliegue del 5G de altas prestaciones (banda 3500 Megahercios), que ofrece altas velocidades y muy baja latencia, tanto a usuarios particulares como empresariales, facilitando así un incremento de la calidad de red para todos ellos.

Movistar lidera en velocidad de navegación en la mayoría de comunidades autónomas

Las conclusiones del informe de Ookla también destacan la relevancia de Movistar en el ámbito autonómico, ya que la operadora logró de nuevo el liderazgo en velocidad de navegación en 11 comunidades autónomas y un empate técnico con sus competidores en el resto de regiones.

Conexiones de internet Unsplash

La Comunidad de Madrid es la que obtiene la velocidad de descarga media más alta (88,85 Mbps) y la menor latencia (37,04 ms). La Rioja, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias son las otras 10 comunidades en las que Movistar consigue la mayor puntuación, todas ellas por encima de los 100 Mbps de velocidad media.

En el ámbito local, Movistar también otorgó el mejor servicio en dos de las 10 ciudades que tienen la conexión de red móvil con más velocidad de toda España.

Los mejores resultados de Movistar fueron en Málaga, la segunda localidad con mejor velocidad de conexión del territorio español. En esta ciudad, los usuarios de la operadora alcanzaron durante el primer semestre del año una media de 150,75 Mbps. La otra urbe fue Palma de Mallorca, que ocupó el sexto puesto dentro del top 10 con una velocidad media a través de la red 5G de Movistar de 103,16 Mbps.