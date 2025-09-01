Abertis cierra con éxito su primer Plan ESG 2022-2024 reduciendo un 25% sus emisiones

Implantar un Plan ESG en cualquier empresa representa un acto de compromiso real con la sostenibilidad, la gobernanza corporativa y la transformación operativa. Este tipo de estrategias incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno como parte estructural del negocio, acompañados de objetivos cuantificables que permiten medir su impacto. En este contexto, Abertis, grupo líder en la gestión de infraestructuras de transporte y movilidad, celebra el cierre exitoso de su primer Plan ESG 2022–2024, en el que no solo ha cumplido sus metas, sino que ha reforzado su hoja de ruta hacia una empresa sostenible a largo plazo.

Entre los principales logros medioambientales destaca la reducción del 25% en emisiones de alcance 1 y 2, es decir, aquellas generadas de forma directa e indirecta por el consumo de energía comprada. Este hito marca un punto de inflexión en la estrategia de descarbonización de Abertis, que ahora se plantea duplicar ese porcentaje y alcanzar una reducción del 50% de aquí a 2030. Asimismo, otro de los grandes desafíos en sostenibilidad es la reducción de emisiones de alcance 3, que Abertis aspira a disminuir un 22% en los próximos cinco años, contribuyendo de forma más integral al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El progreso en la reducción de la huella de carbono también se refleja en los datos globales: en 2024, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) fueron un 8,9% inferiores a las registradas en el año anterior. La credibilidad de estos objetivos ha sido respaldada por la Science Based Targets Initiative (SBTi), que ha validado su alineación con los estándares científicos y climáticos del Acuerdo de París.

Energía limpia: hacia un modelo 100% renovable

Uno de los pilares del Plan ESG de Abertis ha sido el fomento del uso de energías renovables en infraestructuras. En 2024, el 72,8 de la energía directa consumida por el grupo procedía de fuentes limpias, una cifra superior al 67,6% alcanzado en 2023. En países como España, Francia, Italia, Brasil o Chile, el 100% de la electricidad ya proviene de energía verde.

Este avance se ha complementado con la instalación de 776 puntos de recarga eléctrica y la puesta en marcha de 62 plantas solares en ocho unidades de negocio. Abertis tiene como objetivo lograr el 100% de consumo eléctrico renovable en todos sus mercados antes de finalizar la década, en línea con su Estrategia de Sostenibilidad 2022–2030 y su compromiso con una movilidad descarbonizada.

Además de la transformación energética, Abertis reafirma su papel como referente en el sector de infraestructuras sostenibles. Según Georgina Flamme, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad, “avanzar en el uso de energía verde es una de nuestras principales metas, y estamos trabajando para que en los próximos años el 100% de nuestro consumo eléctrico provenga de energías limpias”.

Economía circular e infraestructuras sostenibles

La apuesta por la economía circular es otro eje central del Plan ESG. Abertis logró valorizar el 86% de los residuos generados en el periodo 2022–2024, muy por encima del objetivo inicial del 50%. De cara al nuevo Plan ESG 2025–2027, la compañía aspira a mantener este porcentaje por encima del 80%, consolidando así sus procesos de reciclaje y gestión eficiente de residuos en la operación y mantenimiento de autopistas.

Este compromiso también se extiende al uso de materiales reciclados en infraestructuras viales. En 2024, el 11% de los materiales utilizados en pavimentación fueron de origen reciclado. En Francia, el uso de asfalto reciclado (RAP, por sus siglas en inglés) alcanza ya el 43%, mientras que en Italia ronda el 30%. En Chile y Brasil, se están desarrollando pruebas técnicas para incrementar su uso en futuras repavimentaciones.

Estas acciones demuestran el enfoque integral de Abertis para transformar sus operaciones bajo un modelo de infraestructura baja en carbono, resiliente y respetuosa con el entorno.