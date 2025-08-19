Indra Space: el nuevo protagonista del espacio europeo

Satélites compactos, claves cuánticas y vuelos más seguros son ejemplos de las capacidades que ya ofrece, mientras avanza en su hoja de ruta para liderar el sector.

El espacio se ha convertido en el último escenario que ha pasado a ser considerado un entorno estratégico vital para la defensa militar de cualquier nación. Lo que hace apenas unas décadas parecía un dominio más cercano a la ciencia ficción, hoy es una realidad plenamente vigente gracias a una expansión tecnológica sin precedentes. Un ámbito fundamental actualmente en numerosos campos, incluido el de la seguridad global.

La mayor fiabilidad de los sistemas espaciales, la reducción significativa de los costes y la creciente facilidad para poner dispositivos en órbita han cambiado para siempre nuestros cielos: actualmente, miles de satélites con todo tipo de funciones nos sobrevuelan. Nuestra vida cotidiana se beneficia de ellos: nos ayudan a ubicarnos, a comunicarnos mejor y más rápido. Desde el punto de vista de la defensa, sus ventajas son evidentes: permiten la vigilancia y monitorización permanente del territorio, así como comunicaciones más seguras.

En este contexto, Indra Group se está posicionando como un actor clave del sector espacial europeo. Bajo la marca Indra Space, aspira a convertirse en una de las principales empresas del continente en este ámbito.

En palabras de Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, “con Indra Space damos un paso más en el cumplimiento de nuestro Plan Estratégico, asegurando nuestro posicionamiento para ser la compañía en Europa más integrada, con capacidades para realizar misiones espaciales end-to-end”.

Su estrategia diferencial abarca toda la cadena de valor de los proyectos espaciales: desde el diseño de la misión y la fabricación del satélite, hasta el despliegue del segmento terrestre y la operación de la misión.

Sus movimientos estratégicos refuerzan esta ambición: además de crear Indra Space, ha integrado Deimos y ha adquirido Hispasat e Hisdesat —operadora de satélites para defensa—, lo que fortalece su posición en comunicaciones seguras y soluciones satelitales con aplicaciones críticas en defensa y seguridad nacional. Con la suma de todas esas capacidades, Indra Space participa activamente en programas internacionales como IRIS², así como en infraestructuras críticas como Copernicus, Galileo y EGNOS.

Satélite IOD-2 de Indra Space.

Comunicaciones avanzadas y salto cuántico

Aunque cada iniciativa tiene enfoques distintos, muchas de ellas confluyen en la importancia de las comunicaciones como pilar funcional. En este aspecto, destaca el compromiso de Indra Space con la incorporación de tecnologías cuánticas a su oferta de productos y servicios. Estas representan un salto cualitativo para usos tanto civiles como militares, y responden —según la compañía— “a la creciente necesidad de soluciones robustas y soberanas para proteger las infraestructuras críticas en toda Europa”.

Lejos de ser una herramienta más, las comunicaciones cuánticas son clave para la estrategia de Indra en ciberseguridad, defensa y tecnologías del futuro. La empresa lidera el desarrollo e integración de tecnologías de Distribución de Claves Cuánticas (QKD), que permiten el intercambio seguro de claves a través de canales cuánticos resistentes a manipulaciones. Estas acciones se enmarcan en proyectos europeos de alto perfil, como DISCRETION, y en ejercicios de la OTAN como REPMUS.

Más allá de proyectos concretos, las comunicaciones cuánticas abren un nuevo paradigma para garantizar aplicaciones tácticas y estratégicas con mayor flexibilidad operativa y resiliencia frente a amenazas.

Mini4EO: inteligencia compacta y versátil para observar la Tierra

Una de las soluciones con más futuro de Indra Space es el satélite Mini4EO, una plataforma de inteligencia diseñada para misiones de observación terrestre de alto rendimiento. Se enfoca en tareas como observación directa y vigilancia de señales electrónicas, destacando por su diseño compacto, modular y flexible, así como por su precisión y alta maniobrabilidad.

Su versatilidad lo hace especialmente útil en misiones diversas, gracias a su capacidad de ser equipado con instrumentos ópticos o multiespectrales. La primera unidad del Mini4EO estará lista en otoño de 2026.

Startical: transformando la aviación desde el espacio

Centro de control de Gran Canaria ENAIRE

La innovación tecnológica de Indra también está revolucionando la aviación. Creada en colaboración con ENAIRE, Startical tiene como objetivo desplegar una constelación de más de 200 satélites en órbita baja para revolucionar globalmente la gestión del tráfico aéreo.

Aunque el proyecto está en sus primeras fases, sus beneficios ya son evidentes.

La primera unidad (IOD-1) protagonizó un hito histórico: la primera comunicación por voz en tiempo real entre un piloto y un controlador aéreo mediante señales VHF vía satélite. Este avance no solo es un logro técnico, sino también un punto de inflexión para el sector aeronáutico. Como señaló el CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos: “Estamos haciendo historia al transformar la manera en la que se vuela, mejorando la seguridad y la capacidad de gestión, especialmente en zonas remotas”.

Startical: primera comunicación con un controlador aéreo con señales VHF vía satélite

Además, la prueba —realizada sobre el Océano Atlántico con Iberia, Air Europa y TAP Air Portugal— demostró que el sistema no requiere nuevos equipos ni formación adicional para pilotos o controladores. También se ha lanzado el segundo satélite, IOD-2, cuya misión completa ha diseñado y desarrollado Indra Group. La compañía ha sido responsable de la ingeniería de la misión, incluyendo el diseño, desarrollo e integración de la carga útil del satélite lanzado por Startical.

Estos avances permitirán vigilancia y comunicaciones de voz y datos en tiempo real en todo el planeta, mejorando la seguridad aérea, optimizando el uso del espacio aéreo y agilizando respuestas ante emergencias. En vuelos sobre océanos o zonas remotas, donde hoy no hay comunicación de voz directa, esta solución permitirá reducir distancias entre aeronaves, optimizando rutas y disminuyendo costes operativos y emisiones de CO₂.