Borja Carabante: "Madrid será la capital de Europa donde más vivienda asequible se construya en los próximos años”

Las principales capitales del mundo afrontan el reto de diseñar el futuro cumpliendo tres premisas: la sostenibilidad, la inteligencia y la innovación. La vida urbana, sujeta a cambios estructurales en nuestra forma de vida en el último medio siglo, se ha convertido en un reto para los gobernantes de todo el mundo.

En el capítulo de hoy hablamos sobre diseño y los desafíos de las ciudades del futuro. ¿Cómo se regirá el transporte público sin conductor? ¿Cómo y qué viviendas habitarán los urbanitas dentro de 50 años? ¿Cómo se puede favorecer la entrada de nuevo suelo cuando para intentar paliar el problema de la oferta en las grandes ciudades del mundo?

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, visita la sala Octavio Paz de Casa de América en el marco de la quinta edición de ‘Wake Up, Spain!’, un foro de referencia para el encuentro y el diálogo. “No hay ningún metro en el mundo que se esté construyendo con conductor, por eso Madrid tiene que ser una referencia en ese sentido”. En 2027, la línea 6 de Metro, una de las más transitadas a diario, se convertirá en la primera automatizada.



La vivienda es otro de los grandes retos que afronta la ciudad. "Madrid se convertirá en la capital de Europa, donde se construirá la mayor cantidad de viviendas asequibles en los próximos años", sostiene. Para ello, destaca "desarrollos del sureste, que suponen 210.000 viviendas" y el Nuevo Norte, donde también habrá un importante porcentaje de oferta asequible. El segundo teniente de alcalde cree que estas medidas ayudarán a "que no se incrementen los precios como se ha hecho hasta ahora".



En cuanto a las viviendas turísticas, Carabante parte de una realidad. "Uno de cada tres turistas que duerme hoy en Madrid lo hará en un piso turístico". No es partidario de prohibirlos y afirma: "No podemos prescindir de los pisos turísticos, hay que ordenar toda esa oferta", promoviendo incentivos y evitando "las viviendas de uso turístico dispersas", que generan problemas de convivencia. "Yo creo que tiene sentido la vivienda turística en un edificio completo", explica. "Uno de los principales atractivos del centro de Madrid es que todavía vecinos es que todavía tienes una tasca donde el vecino se toma una cerveza o una cocacola o un aperitivo", subraya.



Borja Carabante es el quinto y último invitado de una serie de invitados del pódcast 'En la Sabana' para conversar sobre los retos y desafíos del futuro.