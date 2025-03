La tremenda lección del millonario José Elías a uno de sus hijos: “Me niego a pagárselo aunque pueda”

Educar a un hijo no es tarea fácil. Y si metemos por medio cuestiones económicas la cosa se complica. ¿Quién no ha oído la frase de que ‘como yo no lo tuve, se lo doy a mi hijo’? Para unos puede parecer lógico, para que disfrute de aquello que fue imposible para su padre o su madre, o para ambos. Para otros, simplemente, se le está malcriando. En una tesitura similar se ha visto el millonario José Elías.

El presidente y principal accionista de Audax Renovables (empresa dedicada a desarrollar energías limpias) y también dueño de la cadena de congelados La Sirena, ha dado su particular visión al respecto.

Quien más, quien menos, podría pensar que dada su posición económica se podría incluir en aquellos padres que dan de todo a sus hijos. Porque, dinero, no le falta. Sin embargo, el ejemplo que ha puesto en X (antes Twitter) va a sorprender a más de uno.

¿Qué es lo que ha pedido un hijo a José Elías?

Como todo hijo de vecino, el de José Elías tiene sus ‘caprichos’. ¿Cuál es uno de ellos? Correr en karts dos veces al mes. Si lo traducimos a euros, hablamos de 700 euros en total (350 euros cada día).

“¿Puedo pagarlo? Sí. ¿Debería hacerlo? No”. Así de claro es en la red social. Y lo razona de la siguiente manera: “Si hay algo por lo que lucho es porque mis hijos no crezcan creyendo que la vida es pedir y recibir”. Algo con lo que, seguramente, mucha gente estará de acuerdo.

“Son unos karts que tienen telemetría e historias de estas y vale 350 euros cada carrera. Es decir, que me supondría 700 euros al mes. Pero es que eso es la mitad de un sueldo de alguien que trabaja todo el mes. Y me niego a pagárselo aunque pueda”, se muestra rotundo el millonario.

Además, refuerza sus palabras diciendo que “porque si les doy todo sin esfuerzo, les estaré haciendo un flaco favor. No quiero criar a alguien que nunca entienda lo que cuesta ganarse las cosas”.

Por si alguien no lo acaba de entender, José Elías utiliza este otro argumento: “Ellos no han vivido lo que yo. Yo sé lo que es esforzarse para salir adelante. Por eso, quiero que mis hijos aprendan a valorar el esfuerzo, el trabajo, a no dar por hecho lo que tienen”.

Por eso, y como no hay nada mejor que predicar con el ejemplo, “en verano vienen a la oficina y curran para costearse lo que ellos quieran”.

Como colofón, y volviendo a lo dicho en el primer párrafo, remarca que “educar en una familia acomodada es difícil. Y aunque sé que a veces puedo hacerlo mejor, seguiré intentando que mis hijos aprendan que la vida no es abrir la boca y recibir lo que quieren”.