La consejera de Empleo de Murcia: "El Gobierno nacional desincentiva la creación de empresas y autónomos"

En España hay casi 3,4 millones de autónomos, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Esta cifra demuestra la importancia de este colectivo en el país. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia afrontan una serie de retos que a veces dificultan la supervivencia de sus negocios. La consejera de Empleo de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, señala que esos desafíos son, principalmente, "la digitalización, la sostenibilidad, y también el relevo generacional".

Estos desafíos han sido el hilo conductor de un debate organizado por EL ESPAÑOL para estudiar los retos de los autónomos en la Región de Murcia. En este encuentro, la consejera ha participado junto con la directora de Proyectos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Elena Melgar; el presidente de ATA Murcia, Francisco Luis Casado; y el gerente de la Unidad de Apoyo a Empresas de Cano Inversores, Antonio Miguel Cano.

La titular autonómica de Empleo ha comenzado el debate exponiendo que en la Región de Murcia hay "104.00 autónomos, que suponen el 15,9% de los afiliados a la Seguridad Social". Sin embargo, señala que este colectivo, a nivel regional, representa "el 3,09% del total de autónomos que hay en España: todos ellos aportan al PIB nacional entre un 15 y un 18%".

Los grandes retos de los autónomos en la Región de Murcia.

Sobre el papel de Moncloa a la hora de adoptar medidas para ayudar a los emprendedores, Aragón no duda en asegurar con contundencia que "el Gobierno nacional inventa cosas para perjudicar y gravar a nuestros autónomos: desincentivan la creación de empresas".

Así, la titular regional de Empleo asegura que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 50 euros aprobado por el Consejo de Ministros el pasado febrero se ha dado "sin un acuerdo con la patronal".

"Quiero poner de manifiesto que es la primera vez que en España se sube el salario mínimo interprofesional y el Ministerio de Hacienda no hace un ajuste en el umbral para que el SMI esté exento del IRPF", explica Aragón.

Según la consejera, el aumento de las cotizaciones que se da de la mano con este último incremento del SMI "supone una carga mayor para los autónomos". Aquí, lanza otro dardo al Ejecutivo nacional citando el último estudio macro del Banco Central Europeo: "Este informe pone de manifiesto que España crece a costa de la inversión y el empleo públicos. Hay una atonía en la inversión privada y también en la creación de empleo".

Burocracia y crisis

Por otro lado, sobre los desafíos concretos de los trabajadores por cuenta propia, la directora de Proyectos de ATA, Elena Melgar, recalca que "los autónomos son los primeros que notan las crisis, desde el Covid hasta las guerras o las subidas de la energía". En esta línea, Francisco Casado subraya que "el reto de este colectivo es no bajarse del tren de la digitalización".

(I-D) El presidente de ATA Murcia, Francisco Luis Casado; la consejera de Empleo, Marisa López, el redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia, Eduardo Ortega; la directora de Proyectos de ATA, Elena Melgar; y el gerente de la Unidad de Apoyo a Empresas de Cano Inversores, Antonio Miguel Cano. E. E.

"El motor de los autónomos murcianos está aguantando el tirón", amplía Casado. "Pero tenemos sectores en los que preocupa sobremanera su situación, como el comercio, la industria o el campo. Estos últimos están abrumados por la cantidad de problemas que tienen y se está viendo un descenso tremendo en su número".

El presidente de ATA Murcia no duda en achacar los problemas de los autónomos del sector agroalimentario a "la burocracia a la que están sometidos desde la Unión Europea". Así, indica que "los agricultores no solo necesitan un buen asesor, sino casi un gabinete jurídico-laboral para adaptarse a toda esta corriente que viene de normativas que no les dejan vivir".

Por su parte, Antonio Cano vuelve a poner el acento en la digitalización: "A los autónomos más mayores les cuesta mucho entrar la digitalización en sus negocios para poder vender y poner su producto de calidad en esas redes que al final es donde se va a centrar".

Además, señala la importancia de apostar por "la simplificación administrativa": "Cuando alguien me solicita asesoramiento para poner un negocio, le tengo que exponer las cosas que tiene que cumplir con dosis. Porque si se lo digo todo de golpe, a lo mejor lo desincentivo. Por eso también pediría que cuando se trabaje en leyes de simplificación, se segmente".

Perfil del autónomo

Respecto al perfil de los autónomos en la Región de Murcia, la consejera de Empleo, Marisa López Aragón, detalla que "el 63,1% son hombres, el 32% son mayores de 45 años, el 70% del sector servicios y el 60% tiene una antigüedad superior a 5 años. Además, el 85% no tienen a ningún asalariado".

En general, subraya que este colectivo "se concentra en el sector servicios tradicional". En esta línea, Elena Melgar, insiste en que "hay que destacar el perfil de la mujer autónoma, que en estos últimos años ha crecido: el 37% son mujeres".

Sin embargo, la directora de Proyectos de ATA señala que "el problema que hemos detectado es que un porcentaje amplio de ellas son autónomas colaboradoras, que siempre están asignadas a otro titular, que puede ser su marido, su hermano, su padre…"