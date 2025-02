Ya es oficial: gafas de ver y lentillas totalmente gratis este 2025 en España si cumples con estos requisitos

En la actualidad, muchas personas se ven en la necesidad de utilizar gafas para corregir diversos problemas de visión, ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. Este fenómeno ha aumentado con el paso de los años debido al creciente uso de dispositivos digitales, la falta de descanso visual y los cambios en el estilo de vida moderno.

A pesar de que las gafas de vista son un producto altamente demandado y juegan un papel fundamental en la calidad de vida de quienes las usan, sorprendentemente no están cubiertas por la Seguridad Social en muchos países, lo que genera un gasto adicional para los usuarios.

Esto se debe a que, aunque la corrección de la visión es esencial para realizar tareas cotidianas, no se considera un gasto médico urgente. Así, quienes necesitan gafas no solo enfrentan el desafío de encontrar el tipo adecuado para su vista, sino también de afrontar un coste económico que muchas personas no pueden asumir.

Ayudas económicas

Por este motivo, son muchas las familias que ven obligadas a renunciar a este servicio por la falta de medios. Desde niños a mayores, cualquier persona puede padecer problemas de este tipo, siendo algunos de los más comunes la miopía, el astigmatismo o la presbicia.

No obstante, los españoles están de enhorabuena; y es que hace unos meses el Gobierno de España anunció una medida histórica para garantizar el acceso gratuito a gafas y lentillas a partir de este 2025.

Aunque por el momento no se han establecido los requisitos, se espera que beneficie especialmente a menores de edad y familias con bajos ingresos, priorizando aquellos en riesgo de exclusión social.

Según confirmó Mónica García, las gafas y las lentillas estarán incluidas en las prestaciones que cubrirá la Seguridad Social a partir de 2025. "Es una cuestión de consenso social y político. No podemos permitir que la salud visual, al igual que la bucodental, siga fuera del Sistema Nacional de Salud. Trabajaremos para que en 2025 sea una realidad", afirmó la ministra.

¿Cómo funciona?

Tal y como corroboró la ministra, la financiación de estas ayudas comenzará de forma progresiva. "Nuestro objetivo es empezar por quienes más lo necesitan, especialmente los niños, quienes a menudo requieren cambios frecuentes en sus gafas o lentillas", declaró la ministra.

No obstante, posteriormente, la ayuda podría extenderse a otros sectores de la población, asegurando que el acceso a gafas y lentillas no dependa del poder adquisitivo de cada persona.

Europa Press Si tienes estos 10 billetes de peseta estás de enhorabuena: son un auténtico tesoro que vale miles de euros

Asimismo, el proceso de implementación de esta ayuda se llevará a cabo mediante una colaboración entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Además, se destinarán recursos específicos para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más lo necesiten.

Aunque la normativa aún está por definir en detalle, se espera que toda la información sobre esta subvención sea publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez que el plan esté completamente aprobado.

Eso sí, todo apunta a que seguirá un proceso similar al de otras prestaciones sanitarias. Lo más probable es que los beneficiarios deban presentar una prescripción médica de un oftalmólogo del Sistema Nacional de Salud y justificar su situación económica para acceder a la subvención.

Otros países

Este tipo de ayudas no es exclusivo de España, ya que varios países han implementado políticas similares para garantizar que las personas con problemas de visión puedan acceder a gafas o lentillas sin que el coste sea un impedimento.

Por ejemplo, en países como Francia y Alemania, el sistema de salud pública cubre los gastos relacionados con la corrección visual, ya sea mediante gafas o lentes de contacto, especialmente para los menores de edad, personas mayores o aquellas en situaciones de vulnerabilidad económica.

Estos países consideran que la salud visual es un aspecto fundamental para el bienestar general de la población, por lo que se asegura el acceso a la corrección visual como parte de su sistema de salud.

En Francia, el sistema de seguro de salud cubre una parte significativa del coste de gafas y lentillas para los ciudadanos, y en algunos casos, los pacientes pueden beneficiarse de la cobertura total si cumplen con los requisitos establecidos. Además, el gobierno francés ha trabajado en políticas para hacer que las gafas sean más accesibles.

Alemania, por su parte, tiene un sistema de seguro de salud público muy avanzado, que incluye la cobertura de gafas para los niños en situación de necesidad, así como lentes de contacto para aquellos que tienen problemas más complejos de visión.

En Reino Unido, el sistema de salud pública (NHS) también proporciona ayudas para las personas que necesitan gafas, especialmente a niños, personas mayores o aquellas con ingresos bajos. Además, existen programas que permiten obtener gafas totalmente gratuitas.