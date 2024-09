La combinación perfecta para tu hogar: luz, gas, fibra y/o móvil en una misma cuota cada mes

Las familias españolas se enfrentan a múltiples retos en su día a día. La inestabilidad económica, la subida de los precios y la excesiva oferta de servicios y productos que genera confusión en los hogares. Si a esto le sumamos que el 60% de los consumidores no entiende su factura de la luz ni sabe si está pagando un precio justo por ella, podemos concluir que los suministros de energía se han convertido en una fuente de estrés constante… y muchas personas sienten que cada mes trae nuevas sorpresas, sin saber realmente cuánto pagarán ni por qué.

Una solución que no es normal

Ante este panorama, Visalia ha llegado para acabar con el estrés añadido de los hogares y simplificar al máximo los suministros. Visalia no es un proveedor de energía común. Mientras el mercado se llena de promesas de ahorro y tarifas variables, Visalia da un paso adelante y presenta un producto revolucionario: una tarifa plana como nunca la has visto que une los principales suministros de tu casa y con la que puedes combinar la energía (luz y gas) y la fibra y/o el móvil— en un solo recibo mensual. Esto significa que no solo simplificas los pagos en uno solo, sino que también te aseguras de que no haya sorpresas al final de cada mes porque en cada cuota mensual pagarás siempre lo mismo, sin regularizaciones a final de año. Es la tranquilidad de saber cuánto vas a pagar y tenerlo todo en un solo lugar, con una sola llamada o en un proceso digital que no te llevará más de 5 minutos; y un solo recibo bancario. La unión de estos suministros en la Tarifa Plana puede suponer más de 400 euros al año para un hogar medio.

Este concepto, “no es normal, es mejor”, es la esencia de Visalia. Un producto único, pensado desde el cliente para el cliente. Diseñado para adaptarse a la vida de las personas y eliminar las complicaciones que, hasta ahora, parecían inevitables. Por eso, Visalia busca romper con lo establecido, y lo hace de una manera llamativa: anunciándose en la ciudad de Visalia, en California, una ciudad en Estados Unidos que lleva su mismo nombre. Allí los visalianos han alucinado con el producto y muchos quieren mudarse a España. ¿Qué mejor manera de demostrar que no es una empresa convencional que anunciarse a más de 9.500 kilómetros de distancia de sus clientes? Puedes ver el documental de ‘Visalia en Visalia’ para saber más de la tarifa Plana y de empresa aquí. Una muestra de que no son normales, son mejores.

Una tarifa innovadora para hogares modernos

Lo que diferencia a Visalia de otras compañías no es solo la oferta de una tarifa plana, sino el enfoque que ha adoptado para crear un servicio integral a la medida de cada hogar. Mientras que el mercado energético tradicional tiende a tarifas variables y subidas impredecibles, Visalia ofrece al cliente diseñar su propia tarifa plana en base a las necesidades energéticas y de conexión de su hogar. Es decir, personalizar los suministros del hogar combinando la luz o el gas (o ambos) con la fibra y/o el móvil. De esta manera, permite saber lo que se pagará por ellos y tener la tranquilidad de que ese importe sea el mismo cada mes, independientemente de las fluctuaciones del mercado energético. Si quieres conocer cuál sería tu tarifa plana puedes saberlo en apenas 3 minutos visitando el simulador en la página web de Visalia.

Este nuevo modelo de facturación está diseñado para responder a una necesidad básica: la tranquilidad de saber cuánto vas a pagar, sin sorpresas, sin olvidar aportar ahorro a las familias por la unión de los suministros. Se acabaron los cálculos complejos, mirar en internet el precio de la luz cada hora o las facturas confusas que no explican el porqué de cada coste. Con Visalia, todo está unificado en una única cuota mensual que cubre los suministros de luz, gas, fibra y/o móvil, que el cliente haya elegido con condiciones claras, cercanas y transparentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Visalia (@visalia_es)

Además, este servicio no solo simplifica el pago, sino que también está alineado con las preocupaciones actuales de sostenibilidad y de salud financiera. Como operador energético, Visalia mantiene un compromiso firme con el medio ambiente y con la electrificación de las ciudades a través de fuentes renovables. Y, en un momento en que la sostenibilidad es más importante que nunca, ofrece a los consumidores la posibilidad de reducir su impacto ambiental mientras disfrutan de un servicio fiable y accesible. Además de la facilidad para cuidar de tu bolsillo ya que puedes llegar a ahorrar desde 400€ al año.

Pero, quizás, lo más interesante es que este servicio trata de acabar con la sobrecarga de proveedores de suministros, en línea con lo que ya sucede en otros sectores como las plataformas de contenidos. Al unificar la luz, el gas, la fibra y/o el móvil en un solo recibo, la compañía no solo ofrece una solución más simple, sino que también responde a las necesidades de los hogares modernos, que dependen cada vez más de una conexión estable, rápida y de calidad.

Y tú, ¿no quieres gestionar los suministros del hogar de otra manera? La tarifa plana de Visalia tiene todo lo que necesitas para olvidarte de los precios de la energía y darte la tranquilidad energética y la salud financiera tan buscada.