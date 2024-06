Cómo invertir en la tendencia de la próxima década

¿Te imaginas que, de pronto, no pudieran fabricarse más smartphones? ¿Sabías que existe un material clave no sólo para el funcionamiento de estos dispositivos, sino también de los ordenadores, electrodomésticos, coches o videoconsolas?

Los semiconductores, o también llamados chips, son los que permiten todo ello, convirtiéndose en una parte indispensable de nuestras vidas y generando interesantes rentabilidades para quienes saben aprovechar esta tendencia. Sigue leyendo y te contamos todo lo que necesitas saber y cómo invertir en este sector.

El mayor impulso a la industria en décadas

Cada vez son más quienes definen a los semiconductores como el 'nuevo petróleo', ya que ambos son necesarios para nuestro día a día, pero también son limitados. La pandemia puso de relieve su importancia en el mundo, enfrentando una escasez de chips que interrumpió las cadenas de suministro. La industria de los automóviles, por ejemplo, fue una de las más afectadas, provocando que los plazos de entrega se alargaran más de seis meses. A día de hoy, aunque el ritmo de producción de los chips crece, lo hace más despacio que la demanda, que podría como mínimo duplicarse en los próximos años.

Preocupados por los efectos de dicha escasez, y la dependencia sobre Taiwán, países como Estados Unidos, la UE y otras regiones de Asia han comprometido miles de millones para expandir la fabricación nacional de semiconductores. La Ley CHIPS de EEUU es el mayor ejemplo de ello gracias a una inversión de 53.000 millones de dólares en subvenciones y múltiples ventajas fiscales. La primera potencia mundial espera que aumente exponencialmente el tamaño de la industria de semiconductores del país, triplicando su capacidad de fabricación en 2032. La UE también verá los frutos de su Ley Europea de Chips, con inversiones de hasta 43.000 millones de euros, con el objetivo de producir el 20% de los chips fabricados en el mundo. A medida que las aplicaciones se vuelvan más complejas, aumentará la demanda de semiconductores avanzados, hasta el punto de duplicarse de aquí a 2030.

La inteligencia artificial como nuevo motor de crecimiento

Aunque si hay un área donde los semiconductores se posicionan como indispensables, esa es sin duda la de inteligencia artificial (IA). La IA es en parte la capacidad de una máquina para realizar las funciones normales que asociamos sólo con la mente humana, como razonar, aprender, interactuar, resolver problemas e incluso la creatividad.

Muchos de nosotros hemos interactuado ya con la IA incluso sin darnos cuenta: el reconocimiento facial de nuestros móviles, o los asistentes de voz como Siri y Alexa son sólo algunos ejemplos. ¿Te ha sorprendido alguna vez que al hacer una compra online te aparezca entre las primeras opciones algún artículo que coincida con tus gustos? ¿Te han recomendado las redes sociales un vídeo muy parecido a los que viste unos segundos antes? Esto también se produce gracias a la inteligencia artificial.

Uno de los sectores que más está desarrollando estos avances es el sector automovilístico. Los nuevos vehículos autónomos procesan los datos de las cámaras o radares, que les permiten reaccionar ante la presencia de peatones o de otros coches, facilitando también la interpretación de las señales de tráfico.

Otra área que todavía está en sus primeros pasos y que cuenta con enorme potencial es la medicina. La Inteligencia Artificial ayudará a analizar enfermedades crónicas con datos de laboratorio y otros datos médicos para garantizar un diagnóstico precoz, combinando datos históricos e inteligencia médica para el descubrimiento de nuevos fármacos.

Esta creciente necesidad representa una oportunidad de oro para las empresas de semiconductores, que prometen hacer vivir una auténtica revolución tecnológica.

Una oportunidad de oro para los inversores

Teniendo claro que los semiconductores son críticos en la humanidad y que su demanda irá en aumento en los próximos años, el mayor riesgo al que nos enfrentamos es saber qué empresas son las que van a contar con un mayor crecimiento. Podemos analizar por tanto cada empresa por separado y elegir aquella que nos resulte más interesante.

Sin embargo, si queremos diversificar nuestra elección y no depender del comportamiento de una sola acción, lo ideal es invertir de forma directa en todo el sector a través de fondos cotizados o ETFs. Los ETFs nos permiten comprar de una vez un grupo de empresas y ahorrarnos por tanto el coste y las comisiones de adquirirlas una a una. No obstante, conviene tener en cuenta que, pese a que los ETFs cuentan con una gran diversificación, no están exentos de riesgos, como puedan ser los de mercado o cambio de divisa. Uno de los principales ETFs de semiconductores en Europa es el de la gestora VanEck, denominado VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM). Este fondo cotizado replica un índice ponderado por capitalización de mercado de las empresas de semiconductores más grandes, como es el caso de NVIDIA, que representa más del 20% del fondo.

Sólo desde el inicio del año, este fondo cotizado ha subido más de un 38% y ofrece una rentabilidad anualizada del 24,23% desde su lanzamiento en diciembre de 2020.

Evolución del fondo cotizado VanEck Semiconductor. Fuente: XTB App.

Este fondo cotizado y otros muchos, se pueden comprar a través de XTB, el Bróker líder de inversión presente en España desde el año 2008 y supervisado por la CNMV. Con una tarifa de 0 comisiones de compra-venta para los primeros 100.000 € de inversión cada mes en Acciones y ETFs y una App de inversión para todos los perfiles, la empresa está erigiéndose como el principal distribuidor de fondos cotizados o ETFs en nuestro país. Si quieres conocer más información del Bróker XTB o el catálogo de todos sus productos de inversión y ahorro, puedes hacer click aquí.

