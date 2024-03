Navarro, vicepresidente de la CEOE: "Díaz firmaba acuerdos con empresarios a los que ahora ve como el enemigo"

Salvador Navarro es un hombre fuerte de Antonio Garamendi, y verbaliza con la misma contundencia el abismo existente entre la CEOE y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. "Los empresarios con los que firmaban acuerdos somos ahora el enemigo a batir. Esta es la realidad, lo sentimos así. El Gobierno ha cambiado la actitud", lamenta.

El vicepresidente de la patronal española y presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana cree que esta deriva comenzó en la campaña electoral del 23-J y se ha consolidado con el escenario parlamentario surgido tras estos comicios.

"Podemos ha desaparecido del Gobierno, pero no del ámbito mediático. Le marca más la agenda que antes a Yolanda Díaz", considera. "La ministra tiene problemas internos y necesita mensajes como el de los horarios de la hostelería", interpreta.

Navarro se exhibe como "leal" al presidente de la CEOE, pero no esconde la ambición estatal de su confederación. "Si Garamendi diera un paso atrás, la Comunitat Valenciana está capacitada para presidir la CEOE". "Este mensaje es para Madrid y para Cataluña", apostilla.

¿Qué piensa de la propuesta de Yolanda Díaz de restringir los horarios de los restaurantes?

Es un nuevo mensaje mediático de la ministra, a los que ya nos está acostumbrando, con medidas que después este Gobierno tiene muy complicado sacar adelante. Para nosotros, todo lo que sea coartar las decisiones autónomas de una empresa sobre cuándo abrir y cerrar su negocio es intervenir en el mercado, y no nos parece bien.

Entiendo que lo quiere hacer por los horarios de los trabajadores, para el cumplimiento de las horas de jornada. Pero para eso ya hay establecidos unos controles que ella misma puso en marcha. A mí me parece intervencionismo. Para mí el valor está en lo que se pacte en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos.

Con esto, o con la jornada de 37,5 horas semanales, nos da la sensación de que la ministra tiene problemas internos con su partido y su relación con Podemos y que necesita lanzar mensajes. Pensábamos que iba a parar tras las elecciones gallegas, pero ahora vienen las vascas, las europeas, las catalanas... parece que va a ser permanente el lanzamiento de mensajes mediáticos en busca de su interés particular.

Si pretendiera que salieran realmente adelante estos asuntos los llevaría a la mesa de diálogo social. Si yo fuera sindicalista, estaría preocupado, porque en ocasiones la ministra actúa de sindicalista y le está robando el papel a los sindicatos.

Salvador Navarro, en su despacho de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Ana Escobar

¿Qué otras medidas considera que son un posicionamiento mediático de Yolanda Díaz difícil de llevar a la práctica?

La jornada laboral de 37,5 horas semanales, la rebaja del salario de los directivos... Son cuestiones populistas e intervencionistas que no pueden ir mucho más allá del mensaje mediático, que no parecen más que un litigio mediático entre la vicepresidenta y el presidente del Gobierno.

Por lo que respecta a la reducción de la jornada semanal, se trata de una promesa conjunta de Sánchez y Díaz. El Gobierno ha anunciado que va a encargar informes para valorar su aplicación. ¿No les cree?

Hay muchos convenios sectoriales que están ya por debajo de esas horas en cómputo de horas anuales. Yo insisto: lo recomendable es que las propuestas se aborden con un diálogo sincero en el que participen los sindicatos y los empresarios, sentados en la misma mesa. Algún dirigente sindical ya se ha pronunciado en este sentido. Porque hay sectores y sectores. El sector servicios tiene una situación mucho más complicada, como lo tiene el campo o la atención al cliente.

En Valencia se hizo hace un año una prueba piloto con semanas de cuatro días durante un mes completo. ¿Qué conclusiones sacaron los empresarios de aquel experimento?

Nos pareció una experiencia poco fiable. Eran días festivos de abril, que en Valencia caen todos los años dos lunes consecutivos, mas otros desplazados en el calendario. No eran una organización real de reducir la actividad laboral a sólo cuatro días. Son cosas muy distintas. Algunas conclusiones eran tan obvias como que se benefició a la hostelería porque la gente estaba librando. Para mí fue un bulo como experimento, los resultados son poco fiables.

Se acaba de cumplir un mes de la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se situó en 1.134 euros en 14 pagas. ¿Qué impacto ha tenido esta medida en las empresas?

1.134 euros en 14 pagas más el coste de la Seguridad Social que le sube a la empresa -y también, por cierto, al trabajador-. Llevamos un incremento del 60% desde el año 2018, y los sectores más afectados están siendo el primario y los servicios, en particular, la hostelería.

Nosotros hicimos una propuesta de subida del 3%, que considerábamos que era la media de subida de los convenios sectoriales del año pasado. La ministra planteó un 4%, y los sindicatos, un 5%. Al final se ha subido un 5%. También propusimos que los sectores más afectados, sobre todo el sector primario, pudieran disponer de una bonificación social de la Seguridad Social del 20%.

Lo que está haciendo con este incremento el Gobierno es intervenir los salarios. El salario mínimo está alcanzando el salario más bajo de algunos convenios sectoriales y está obligando a las empresas a subir estos umbrales.

Usted ha aplaudido, tanto esta legislatura como la anterior, el diálogo social con la Generalitat Valenciana. ¿Tiene el Gobierno de España algo que aprender de esta autonomía?

He de decir que el Gobierno firmó acuerdos importantes la pasada legislatura. En la Comunitat Valenciana se ha llegado a acuerdos muy importantes, sobre todo durante la pandemia, en cuestiones como el apoyo a desempleados por ERTE, a autónomos, a pymes, a la hostelería, que luego se vieron reflejados a nivel nacional, que se reprodujeron después en el ámbito estatal.

Con el Gobierno anterior de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se alcanzaron acuerdos importantes, existía un compromiso de diálogo, y la CEOE participó en esos acuerdos de interés general. Pero cuando llegó la campaña electoral empezaron los ataques directos de ministros, de ministras, concretamente, a empresarios. También ocurrió con el exvicepresidente valenciano de Podemos.

Salvador Navarro, presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE. Ana Escobar

De pronto, los empresarios con los que firmaban acuerdos somos ahora el enemigo a batir. Esta es la realidad, lo sentimos así. El Gobierno ha cambiado la actitud. No la ha cambiado la CEOE, la ha cambiado el Gobierno y, especialmente, la ministra Yolanda Díaz con su poca capacidad de negociar.

Hace dos años los sindicatos anunciaron una manifestación contra la CEOE y la ministra fue la primera en anunciar que estaría tras esa pancarta. Este es su talante sindical, esta es su aversión a la CEOE.

¿A qué atribuye ese cambio de actitud una vez pasadas las elecciones? Se supone que es un Gobierno más moderado al no ostentar Podemos ninguna cartera...

Podemos ha desaparecido del Gobierno, pero no en el ámbito mediático. Yolanda Díaz tiene ahora mensajes mediáticos en su contra dentro de su masa crítica y necesita contrarrestarlos. El cambio es sustancial. Ha sido una ministra dialogante. La reforma laboral que ella pretendía inicialmente se fue difuminando hasta alcanzar un pacto que ahora el Gobierno está intentando romper con los acuerdos autonómicos firmados con el PNV.

¿Cree que Podemos le marca más la agenda que antes a Yolanda Díaz?

Claramente. Y no sólo a nivel discursivo. Hay que recordar que le tumbaron en el congreso la reforma de los subsidios de desempleo y las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Salvador Navarro, presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE. Ana Escobar

¿No han vuelto a tener noticias de la iniciativa de Yolanda Díaz de reducir el sueldo de los altos directivos? ¿Se quedó en aquel pronunciamiento público?

Antonio Garamendi calificó muy bien aquella propuesta. Lo dijo en Valencia, donde subrayó que era "de república bananera". Era absurda. El Gobierno no puede decidir cuánto puede pagar una empresa el talento de sus trabajadores.

¿Detecta que el PSOE ha frenado el afán por encarecer el llamado 'impuesto a la banca'?

En campaña electoral se nos cuentan muchas cosas y después la realidad es otra. También nos dijo Sumar que iba a oponerse a la ampliación del Puerto de Valencia y parece que votó a favor en el Consejo de Ministros. Hay que tener también en cuenta que la fuerza de Sumar no es la misma después de las elecciones gallegas.

¿Avanza a buen ritmo la burocracia para que la ampliación del Puerto de Valencia sea cuanto antes una realidad?

Hay un compromiso claro del Ministerio de Transportes y de las administraciones autonómica y local. Yo tengo total seguridad en que el Gobierno va a agilizar los trámites, y me consta que la empresa adjudicataria está en la misma línea. Debemos reconocerle al ministro Óscar Puente esta apuesta, pero también recordarle la necesidad de completar el corredor mediterráneo o la ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante.

La decisión para la ampliación del Puerto de Valencia contó con una colaboración PP-PSOE que parecía muy difícil ¿Cree que es un buen ejemplo para encontrar también una solución a la infrafinanciación autonómica?

En efecto, es necesario un acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. Ambos han podido y no han llevado a término la reforma del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió en 2019 a reformarlo en el Palau de la Generalitat Valenciana, ante Ximo Puig, la patronal y los sindicatos, con el argumento de que tenían la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados para materializarla.

Es urgente y debe llegar esta solución. Como también una condonación de la deuda valenciana. Los expertos dicen que entre el 70% y el 80% de la deuda la ha causado nuestra infrafinanciación crónica.

Salvador Navarro, presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE. Ana Escobar

Usted siempre ha defendido que tener gobiernos de distinto color en Madrid y Valencia no tiene por qué frenar los avances en la autonomía, que puede ser precisamente una oportunidad para que el Estado se reivindique. ¿Va por ese camino esta legislatura?

Yo, aplicando una lógica política, haría una mayor inversión en los territorios donde no gobierno, porque mi voluntad sería intentar gobernar en ese lugar la siguiente legislatura, y para conseguirlo se debe exhibir gestión.

La apuesta del Ministerio por la ampliación del Puerto de Valencia, aunque hemos presionado mucho y se trata de un asunto que clamaba al cielo, ha sido un ejemplo en este sentido.

En muchas ocasiones, la convivencia de Pedro Sánchez y Ximo Puig en los gobiernos nacional y autonómico no ha sumado. La Comunitat Valenciana se puede beneficiar de que haya Gobiernos de diferente color

¿A qué ritmo están llegando los fondos europeos? ¿Cómo ve los proyectos de Volkswagen, Ford o BP?

El ritmo es muy lento, hay mucha burocracia. Algunas empresas no quieren entrar en el terreno de la burocracia y evitan acudir a estos fondos, que no están llegando al tejido productivo. CEOE ha hecho informes al respecto que constatan este escenario.

El proyecto de Volkswagen va en plazo, hay una muy buena percepción de la gestión por parte de la Generalitat de Ximo Puig, que demostró que la administración, cuando quiere, es capaz de agilizar procesos.

En el caso de Ford sí estamos algo más preocupados, pero la compañía siempre ha apostado por Almussafes para su crecimiento. Yo creo que estamos en un escenario de incertidumbre en el que a Ford le está costando tomar una decisión.

Lleva ya unos años como vicepresidente de la CEOE y más de uno como responsable de las relaciones de la patronal con el Congreso ¿Qué tal esta experiencia en Madrid?

Está siendo muy interesante y gratificante. Nos estamos encargando de que los legisladores tengan pleno conocimiento de las realidades empresariales antes de legislar. Por ejemplo, estamos organizando un viaje a Castellón para que conozcan de primera mano los diputados la situación de las industrias azulejeras. La experiencia es curiosa. Tan pronto te reúnes con Gabriel Rufián como con Aitor Esteban o Miriam Nogueras.

Salvador Navarro, presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE. Ana Escobar

¿Quiere hacer carrera en Madrid? ¿Le gustaría ser en un futuro el sucesor de Garamendi?

Me quedan dos años de presidente en la CEV. Yo creo que se ha hecho un trabajo que aún no ha finalizado. Tenemos una oficina en Bruselas, donde queremos reforzar nuestro papel, y también queremos reforzar nuestro rol en Madrid. Queremos que nuestra opinión, la de la CEV, se escuche a nivel nacional, ser una voz de pleno derecho igual que Cepyme, ATA, el Consejo de Cámaras, CEIM, el Círculo de Empresarios o Foment del Treball.

Queremos participar e influir con nuestra opinión a nivel nacional. Este es un trabajo que se realiza poco a poco y en el que hay que persistir. A mí me quedan dos años y, como ya he anticipado, vamos a reformar los estatutos -ya lo ha aprobado el comité y la junta directiva- para destopar, como ha hecho CEOE, el límite de mandato. Eso me permitirá plantearme dentro de dos años si me presento o no. Y si me presento será porque haya un proyecto que quiera continuar en la confederación.

¿Y si él da en algún momento un paso al lado como presidente de la CEOE?

A la pregunta directa sobre si se me puede considerar sucesor de Garamendi, respondo muy claro: yo estoy en el equipo de Antonio, he estado con él en Cepyme, en los peores momentos, y le soy leal a él. Hemos sido la primera organización en apoyar a Antonio Garamendi con la reforma laboral y en su reelección, y lo que haga Garamendi contará con nuestro apoyo.

Si Antonio Garamendi se presenta, nosotros le apoyaremos. Si él, dentro de ocho años o los que tengan que ser, diera un paso atrás, la Comunitat Valenciana está perfectamente capacitada para presidir la CEOE. Pero siempre desde la lealtad y el compromiso con Antonio Garamendi. Y este mensaje es para Madrid y para Cataluña.