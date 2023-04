Bolaños cierra Wake Up, Spain! dando por hecho que el Gobierno ha ganado la batalla de la economía

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, durante el cierre Wake Up, Spain! Sara Fernández.

El Gobierno considera que la batalla económica está ganada. Así lo indican las declaraciones y opiniones expresadas por sus representantes en el foro Wake Up, Spain!, que terminó este viernes. La cita fue clausurada por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, quien afirmó que "el estado de ánimo de nuestro país es positivo, hay optimismo. A nuestro país ya le va bien y le va a ir mejor".

Bolaños basó estas palabras en los datos que en los últimos meses han venido reflejándose en el cuadro macroeconómico de España. "La capacidad de nuestro país para afrontar la pandemia y la crisis desatada por la guerra en Ucrania es indiscutible. Nuestro PIB ha crecido dos años seguidos un 5%. La reforma laboral ha llevado a que las cifras de empleo sean las mejores de los últimos cinco años" con más de 20,5 millones de afiliados, una cifra de récord.

Este incremento del empleo se ha producido, además, con trabajos "de calidad", indicó el ministro, "con lo que eso supone para la capacidad de consumo de los ciudadanos".

Wake UP Spain! 2023 - Viernes 31 de Marzo

"España se ha convertido en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera", añadió. "Se ha crecido un 14%. Y en los proyectos greenfield [aquellos que se inician desde cero] somos el sexto país del mundo. Por encima de Japón, de China, de Francia".

También presumió de que iniciativas como los proyectos del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y del Hidrógeno Verde "son ejemplo mundial de cómo se deben hacer las cosas para cambiar un tejido económico".

Por otro lado, defendió que el Estado de Bienestar es "un factor que ayuda al desarrollo económico del país. Intentamos su reforzamiento logrando unas buenas cifras económicas que se están consiguiendo".

En este sentido, indicó que "a todas las políticas sociales que hemos puesto en marcha les ha acompañado rigor fiscal" y ha puesto como ejemplos las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el ingreso mínimo vital (IMV) y la reforma de las pensiones.

"Hay otra forma de salir de las crisis", añadió, recordando las recetas que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis financiera de la década pasada. "Nosotros, como Gobierno progresista, creemos que el Estado ha de tener capacidad de acción y debe poder intervenir allí donde se necesita y generar las condiciones económicas que necesiten las empresas.

Félix Bolaños también se acordó de la inflación, aunque lo catalogó como un problema "europeo y mundial" y recordó que se ha moderado al 3,3% en marzo, según la previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), "un tercio de lo que teníamos hace un año".

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, también celebró el último IPC, que es "el dato más bajo desde agosto de 2021. Es una tendencia esperanzadora con una subyacente que cae por primera vez desde septiembre".

En este sentido, Montero indicó que su departamento espera que los precios se sigan normalizando en este año. "Con toda la cautela, creemos que vamos en la dirección adecuada".

[La inflación preocupa al mundo de la empresa pese a que Montero espera que se "normalice"]

También celebró que el cierre del déficit público de 2022 se haya quedado en el 4,8% del PIB. "En apenas dos años hemos logrado reducir a la mitad el déficit del inicio de la pandemia. En sólo 24 meses el saldo fiscal ha mejorado en 49.500 millones de euros. Y esto es un esfuerzo compartido".

Con este elemento, Montero ha destacado la "credibilidad de nuestro país de cara a las instituciones europeas y los inversores". Por tercer año consecutivo "cumplimos la tasa de déficit comprometida con Bruselas", así como en deuda pública.

2. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos

"Se están moviendo las placas tectónicas sobre las que se construyó el orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial, hay quien habla de permacrisis, policrisis", explicó la vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la inauguración de Wake Up, Spain!. Esto debe "hacernos ver que esta es la nueva realidad, no vamos a volver al mundo de ayer, hay que aprovechar ahora los cambios y las oportunidades".

"Lo que hemos hecho hasta ahora es un orgullo colectivo, es fruto del trabajo conjunto con las empresas y los ciudadanos", añadió. "Si seguimos así, remando todos en la misma dirección, seguiremos construyendo una España mejor para las generaciones venideras".

De hecho, Calviño destacó la resilencia de la economía española. "Hace un año dominaban las voces que hablaban de una crisis económica en nuestro país, pero los datos muestran que la senda del PIB ha crecido a muy buen ritmo", subrayó. "Todos los organismos están mejorando sus previsiones para este año; esto se debe a que hemos tomado las decisiones adecuadas".

El mercado de trabajo, añadió, "está acelerando su crecimiento en esta primera parte del año, somos el país de la UE donde más empleo se ha creado". La reforma laboral, afirmó, "es un éxito colectivo".

1. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España

Postura en la que coincidió Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. La también ministra de Trabajo apuntó que "hemos tejido una red de seguridad para trabajadores y empresas".

También remarcó que, durante la pandemia, se activaron los ERTE, lo que permitió que con "dinero público" el Gobierno "asegurara el futuro" para que la crisis económica por la Covid "no terminara con los proyectos vitales de las personas y de las empresas".

[Ribera: "Bruselas presenta una reforma eléctrica que incluye pocas novedades para estabilizar precios"]

La revolución energética también acompaña la buena marcha de la economía. De ello presumió Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica.

La apuesta española por las renovables está dando sus frutos... pero también está la que se está haciendo por el futuro, con el hidrógeno verde como protagonista." Se está anticipando respecto al calendario que inicialmente manejábamos, y ha aparecido con mucha fuerza la necesidad de invertir en su transporte y almacenamiento", indicó Ribera.

El reposicionamiento de España, su autonomía estratégica y sus aspiraciones en el porvenir, también formaron parte del discurso de los agentes institucionales presentes en el foro organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+i en colaboración con EY, Oesía, Microsoft y EMT de Madrid.

Margarita Robles, ministra de Defensa, aseguró que el Gobierno comparte la necesidad de incrementar la inversión en políticas de seguridad y defensa, de ahí su “compromiso claro” de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto público en defensa en 2029.

17. Margarita Robles, ministra de Defensa

Mientras, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reivindicó el potencial del ferrocarril para proporcionar "una alternativa verde a las necesidades de movilidad global". De ahí que el Ejecutivo se haya fijado como prioridad mejorar las interconexiones con Francia y Portugal, impulsar las conexiones con puertos, y potenciar los corredores.

Todo ello sin dejar atrás al 'agro'. Luis Planas, ministro del ramo, recordó los apoyos que el Estado está prestando a este ámbito y recordó que “es un sector tradicional que se reinventa y logra nuevos objetivos como conseguir que todos los ciudadanos tengan alimentos sanos, sabrosos, seguros y a un precio razonable. Estamos bien posicionados y es muy competitivo”.

Volviendo a Bolaños, el ministro de Presidencia opinó que "podemos dar por superada la fase del wake up [despertarse, en inglés]. El país ya está levantado y está en marcha". Por ello, en tono de broma, aconsejó al presidente de EL ESPAÑÓL, Pedro J. Ramírez, que la cita pasara a denominarse "Well done, Spain! [Bien hecho, España]". ¿Es así? Sin duda, las elecciones locales, autonómicas y generales que se tienen que celebrar en los próximos meses suponen la mejor forma de saber si los españoles piensan igual.

Sigue los temas que te interesan