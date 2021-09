CVC prevé un horizonte de inversión en LaLiga con un máximo de diez años

El fondo CVC estima vender su participación en LaLiga Impulse en un plazo de diez años como máximo. Así está establecido en el plan de inversión de la compañía en el futbol español y que implica la toma de entre un 8% y un 10% de la nueva sociedad constituida con LaLiga a cambio de una inversión estimada de entre 2.100 y 2.700 millones de euros.

Un plan que es similar al que ha realizado el fondo de inversión en otras competiciones deportivas como MotoGP o la Fórmula 1. La idea es poder rentabilizar su inversión cuando antes y poder acercarse a múltiplo en el que ha invertido, cercano a 15 veces el Ebitda de LaLiga.

Para ello, el fondo estima que en un plazo que oscila entre los cinco y los diez años podría alcanzar estas rentabilidades que le permitirían poder ganar dinero con la venta de su participación, siempre a un inversor que encaje en el plan de crecimiento de LaLiga y con el plácet de la patronal liderada por Javier Tebas.

En este sentido, las previsiones de LaLiga indican que a partir del año cinco o seis del proyecto la competición ya podría estar valorada en más de 30.000 millones de euros, esto es 5.000 millones más que el precio al que CVC ha entrado en el negocio.

En cualquier caso, en estos momentos LaLiga y CVC cierran flecos para firmar la compra definitiva del porcentaje del fondo en la nueva sociedad, que dependerá de la salida de Real Madrid y Barcelona del acuerdo.

Sin Madrid ni Barça

Estos dos clubes no recibirán dinero y a cambio no cederán sus derechos audiovisuales, algo que no reduce la valoración de la competición, pero sí que recortará los porcentajes del acuerdo inicial. De esta manera, CVC tomará una participación cercana al 8% y a cambio pagará entre 2.000 y 2.100 millones.

¿Cómo se producirá la salida de CVC? La idea es que una vez que se produzca su marcha del proyecto, pueda traer un inversor equivalente y que encaje en el proyecto de LaLiga. Lo que sí está claro es que la fórmula y los acuerdos se mantendrán por 40 años, con CVC o con otro inversor.

El proyecto solo acabaría si LaLiga decide recompra a CVC su 8% en la sociedad, algo que no se descarta en el futuro. ¿Salida a bolsa? Las partes no lo descartan, pero en una etapa mucho más madura del proyecto.

Esta negociación se ha cerrado a pocas semanas de que a finales de año comience la nueva puja por los derechos televisivos de LaLiga en España. En el anterior ciclo se consiguieron 3.450 millones de euros y las previsiones de Tebas para este curso son igualar esta cifra.

No obstante, fuentes del mercado no creen que se esté cerca de conseguir esta cantidad. De hecho, se cree que las ofertas de las operadoras de televisión no superarán los 2.500 millones de euros.

Derechos audiovisuales

En cualquier caso, en LaLiga están convencidos de que al menos se mantendrá el precio del anterior tender ya que se buscarán fórmulas para diversificar las plataformas que emitan los partidos.

A partir de la siguiente subasta -que se estima en cinco años más- el objetivo es comenzar a mejorar los ingresos audiovisuales a un ritmo del 3,5% anual en la próxima década.

