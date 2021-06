Seat afina la estrategia para salir a ganar el partido del coche eléctrico

Wayne Griffiths, presidente de Seat, forma parte de esa generación de europeos a la que deslumbró la Barcelona de 1992. En ese momento, el directivo británico, que optó por el pasaporte alemán tras confirmarse el Brexit, comenzó un idilio con la Ciudad Condal que ha ido intensificándose con el paso de los años. Ahora, desde su puesto como máximo responsable de la firma automovilística tiene entre sus prioridades convertirla en una de las capitales mundiales de la movilidad eléctrica.

Y es que, para Griffiths, la llegada del coche eléctrico no es un simple paso. No estamos ante un simple cambio de motorización. Como desgranó en su paso por Wake Up, Spain! la nueva generación de vehículos abre la puerta a enormes posibilidades en las que la ambición va a desempeñar un papel clave. "Ha llegado la hora de salir a ganar el partido. España no puede conformarse con jugarlo. Tiene disputarlo con la convicción de liderar este mercado".

"Esto es algo de lo que hablo mucho con mi equipo. No nos podemos conformar con el concepto de recuperar. Estamos en un momento de transformación total. Esto hay que encararlo de otra manera. Hay oportunidades enormes. No podemos salir a empatar. Hay que salir a ganar. Tenemos que convencer a la gente de que podemos hacer aquí un modelo de coche urbano eléctrico que democratice la nueva movilidad en España y en Europa", explicó Griffiths.

El presidente de Seat considera que el momento que vive la sociedad marcará los próximos años de su industria. "El automóvil es una industria fundamental para España. Nosotros en Seat, como líderes del mercado, tenemos que aprovechar la oportunidad de la transformación que viene. La crisis que estamos viviendo es una gran oportunidad para acelerar procesos de electrificación pero también para la digitalización".

Future Fast Forward

Por ello, Seat ha puesto en marcha Future Fast Forward. Su estrategia para impulsar la fabricación y conceptualización del coche eléctrico en España que formará parte del primer PERTE que el Gobierno tiene previsto poner en marcha. "Future Fast Forward es un proyecto muy ilusionante. Involucra muchos sectores, no sólo el automóvil. Tiene varias fases ya que no sólo se trata de desarrollar y fabricarlos en España. Es clave crear demanda para ese tipo de vehículos. Estamos en la cola de Europa con un 5% frente al 10% de Europa. En este sentido, el Moves III va a permitir impulsar estas ventas y la infraestructura de carga que necesitan".

Griffiths otorga un papel fundamental a su marca en el proceso de transformación que va a vivir el conjunto de la movilidad. "Seat fue la empresa que puso sobre ruedas a España. Ahora toca electrificarlas. Sin coches eléctricos no podremos llegar a los objetivos del Green Deal. Queremos fabricar 500.000 coches eléctricos al año en Martorell. Para conseguirlo necesitamos tomar las decisiones ahora".

En este camino el talento jugará un papel clave. Algo que está entre las principales prioridades de los planes del máximo mandatario de Seat. "Nuestro objetivo es mantener nuestra plantilla con la transformación. Para hacerlo tenemos que buscar más valor añadido en la cadena de fabricación. Debemos transformar a nuestros actuales empleados pero también buscar nuevos perfiles. Hay una gran oportunidad para la gente joven. Con el nivel tan alto de paro hay que darle la oportunidad a esta generación de formarse para estas nuevas profesiones. Nosotros desde Seat vamos a contratar a 500 jóvenes de cara al proyecto del coche eléctrico en Martorell" .

"Si España quiere ser competitiva con el coche eléctrico ya no va a ser el coste laboral. Hay que poner el foco en el valor añadido. En este sentido, existen grandes oportunidades con el coste de generar energía limpia gracias al sol, necesitamos una fábrica de baterías que de esta ventaja estratégica" explicó Griffiths.

La llegada de las suscripciones

La electrificación no es el único cambio que está viviendo la movilidad. El coche como concepto también está sufriendo un proceso de mutación de producto a servicio. Algo en lo que Seat ya ha lanzado sus primeras iniciativas. "Hay una generación que ya está muy acostumbrada a cubrir sus necesidades con suscripciones. Netflix o Spotify han cambiado muchos patrones lo que nos obliga a compañías como la nuestra a repensar servicios en esa dirección. Nuestra división Seat Mo se ha centrado en la micromovilidad de motos. Tenemos desde el sharing, hasta la suscripción a vehículos"

Todos estos cambios llegan en un momento clave para Seat. Tras años de intenso trabajo la marca ha sabido reposicionarse e incluso lanzar una nueva marca, Cupra. Un proyecto en el que Griffiths ha estado muy involucrado. "En Seat hemos conseguido ser líderes en España y ser la marca que más crece en Europa. Nunca hemos estado mejor. Para afianzar esto montamos Cupra. Era el momento de lanzar una nueva marca. Apoyándonos en el diseño y en el estilo de Barcelona hemos conseguido entrar en otro segmento con más margen y ayudamos atraer clientes de otros segmentos. Cupra nos da la posibilidad de internacionalizar mucho más nuestro mercado".

Así las cosas Seat afronta uno de los momentos más importantes de su historia. Tras 70 años de andadura, la marca española se juega el todo por el todo en la actual reubicación de marcas del sector de la automoción. Del resultado del partido del coche eléctrico dependerán multitud de cuestiones tanto sociales como económicas. Desde el banquillo, la consigna del máximo responsable es clara: "Ha llegado la hora de salir a ganar".