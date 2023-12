Así es la smart TV LG OLED con el único negro puro en su imagen ¡y ahora con 900€ de descuento!

New Mall Media

Con el frío ya en las calles, hemos estrenado la temporada de peli y manta, el plan que más repetimos durante los meses de invierno y mucho más cuando queda poco para la Navidad. Y, hablando de Navidad, si estás ya buscando el regalo perfecto para algún ser querido o si tienes ganas de hacerte un autorregalo navideño para el salón de tu hogar, la smart TV LG OLED evo es una opción ideal. Esta smart TV es uno de los últimos modelos de televisores inteligentes LG de venta en el mercado y que, de entre todas sus características, destaca principalmente por tener el único negro puro y con una calidad de imagen excelente.

Si quieres hacer maratón de tu serie favorita, ver películas clásicas navideñas durante este mes de diciembre o, incluso, si te gustan los videojuegos disfrutar de competiciones con amigos en casa, este es tu momento: LG ha rebajado este televisor OLED evo C3 un 36%, lo que significa también que te ahorrarás 850 euros en su compra. Además, en la tienda online de LG también disfrutarás de las mejores condiciones de compra entre las que se incluyen entregas en un plazo de entre 24 y 72 horas, probar sin compromiso tu nueva televisión LG durante 14 días, financiación en hasta 48 meses y garantía LG para proteger tu dispositivo.

En cuanto descubras lo que la nueva smart TV LG OLED evo C3 puede ofrecerte, se convertirá en la estrella de tu hogar y en la protagonista de todos tus planes en casa durante los meses más fríos del invierno. Gracias a que cuenta con la mejor calidad de imagen y sonido del mercado, podrás disfrutar de increíbles competiciones deportivas y de tus series y películas favoritas en las mejores plataformas de streaming. Sigue leyendo para saber qué tienes que hacer para llevarte a casa uno de los mejores televisores LG por menos de 1.449 euros.

LG-OLED-EVO-C3

La nueva TV LG OLED evo 4K de 55" C3 está llena de puntos fuertes, siendo el que más destaca, por encima de todos, su increíble calidad de imagen. Se trata del único negro puro existente en el mercado, gracias al cual puede ofrecer un contraste infinito y una imagen de hasta un 20% más brillante si la comparamos con su modelo anterior LG OLLED B3. Gracias a esta característica, podrás disfrutar de todos los detalles mientras te sumerges, con el máximo realismo, en tus escenas favoritas.

Este realismo también podrás disfrutarlo gracias a que esta TV LG OLED evo incorpora más de 33 millones de píxeles autoluminiscentes, los cuales se van apagando y encendiendo de forma independiente. A todo esto, también hay que sumarle su sonido envolvente, el cual es compatible con Dolby Vision y Dolby ATMOS.

El procesador que trae incorporado la OLED evo de LG también hará que te decidas por la compra de este avanzado televisor LG. Se trata de un procesador de máxima potencia 4K Alpha 9 Gen6, un procesador capaz de maximizar la calidad de la imagen y del sonido con Inteligencia Artificial. El procesador es igual de importante que la resolución de la pantalla, la gestión de contenido HDR, la precisión de los colores o los movimientos en las escenas.

No importa cuáles sean tus gustos o el uso que le des a tu televisión, la TV LG OLED evo C3 se adapta, a la perfección, a tus necesidades y usos. Cuenta con una buena velocidad de respuesta y baja latencia, características idóneas para el universo gaming y, además, también ofrece muy buenas prestaciones para disfrutar de una película como si estuvieras sentado en una butaca en el cine o para ver tus competiciones deportivas preferidas desde el sofá de casa sintiendo las mismas emociones que estando en el estadio.

LG-OLED-EVO-C3-2

Como era de esperar, esta televisión inteligente LG trae también incorporada la mejor tecnología del mercado para que siempre estés a la vanguardia de la innovación. Para que te sea más fácil utilizar tu televisión, y de forma más intuitiva, esta gama de LG tiene Smart TV webOS 23. Destacar también que es totalmente compatible con Google, Alexa, Apple HomeKit y Matter, facilitando este último la conexión con otros dispositivos inteligentes.

También es compatible con las principales plataformas en streaming y ofrece conexión a internet. Incluso, trae incorporados sistemas inteligentes como el Magic Remote, accesos directos y funciones como mirroring o para compartir pantalla para que puedas emparejar tu TV LG OLED con otros dispositivos. Además, LG es una empresa muy comprometida con la sostenibilidad, por eso, la tecnología que ofrece es mucho más eficiente, para cuidar de ti y del planeta.

¿Te apetece añadir otros complementos a tu nueva televisión? ¡Tus deseos son órdenes! LG te permite combinar tu OLED C3 con la barra de sonido SC9S, es decir, podrás integrar ambos productos para disfrutar del mejor sonido y montarlo donde más te guste, en una pared o sobre un mueble, y sin tener cables por medio. Si quieres encontrar la mejor opción para tu hogar, puedes buscarla en el catálogo de barras de LG. Aprovecha la oferta esta Navidad para disfrutar en casa de la mejor combinación de imagen y sonido con tu nueva TV LG OLED evo C3 y a un precio muy competitivo.

Para terminar, nos gustaría destacar otra de las características más innovadoras incluidas en los televisores LG OLED M3 y es que si buscas una smart TV OLED que puedas mover e instalar en cualquier sitio de tu hogar, la has encontrado: los televisores LG OLED M3 son los únicos televisores OLED inalámbricos. Esto quiere decir que cuentan con un módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect el cual conecta todos los dispositivos externos sin cables, permitiéndote tener la zona donde coloques tu televisión totalmente despejada. Su funcionamiento sin cables es el siguiente: la señal inalámbrica transmite contenido a la pantalla mientras que su diseño ultrafino y su soporte "Zero Gap" permiten su integración en la pared. Estas características minimalistas del televisor LG OLED evo M3 vienen muy bien para redecorar tu hogar cada vez que te apetezca ya que solo tendrás que mover su módulo inalámbrico. Estas ventajas y muchas más son las que podrás disfrutar con el único televisor OLED inalámbrico del momento.

