Regala la mejor tecnología LED esta Navidad: descubre las nuevas smart TV LG QNED ¡con un 52% de descuento!

New Mall Media

¿Estás pensando en renovar la televisión de tu casa? No importa si ya no funciona como debería, si tus necesidades han cambiado o simplemente te apetece darte un capricho. La Navidad es el momento perfecto para hacerlo y una de las mejores opciones es comprar una Smart TV de LG. Pero si ya que inviertes te apetece apostar por la mejor calidad de imagen y sonido del mercado, tienes que descubrir la familia de televisiones QNED de LG. Es una de las gamas de televisiones inteligentes más populares del momento por tener tecnología de vanguardia, prestaciones alucinantes y tecnología LED.

Si eres cinéfilo, probablemente te apetezca disfrutar de tus películas favoritas como si estuvieras en una sala de cine. Y si lo tuyo son los videojuegos, necesitas una TV con parámetros que mejoren la experiencia de juego. Las TV LG QNED MiniLED están diseñadas para ofrecer los colores más fieles y nítidos, el mejor contraste y una experiencia de escucha híper realista. ¡Y lo mejor es su precio! Ahora, puedes aprovechar la Navidad para hacerte con un nuevo dispositivo con grandes ofertas y, por supuesto, con las ventajas que siempre ofrece la tienda online LG.

La Smart TV LG 4K QNED MiniLED ahora está rebajada en 1.200€, porque el precio nunca debería ser un impedimento para disfrutar de la calidad. Además, con el código LGBIENVENIDO5 podrás conseguir un 5% de descuento adicional. Hay muchos motivos para llevarte a casa esta tele, pero la tecnología LED es uno de ellos. ¿Te apetece descubrirla?

1200x800-qned-lg-1

La Smart TV LG 4K QNED MiniLED tiene tantos puntos fuertes que probablemente no sepas por dónde empezar. Este dispositivo es la máxima expresión de todo lo que la familia QNED MiniLED de LG puede hacer. Tiene la mejor tecnología LED del mercado, imágenes que superan los límites de la perfección y, además, ofrece más de 1.000 millones de colores para llevar la experiencia audiovisual a otro nivel.

¿Y cómo lo consigue? Con las tecnologías Quantum Dot y Nanocell Plus. Esta combinación ofrece un mayor rango de color, imágenes mucho más profesionales y una calidad digna de las mejores salas de cine. Y todo eso sin moverte de tu casa.

Otra de las claves está en los 29.000 MiniLed que se reparten en 2.400 bloques en los modelos 8K y hasta 17.300 miniLED en 1.440 bloques para los modelos 4K. Además de ofrecer una imagen mucho más nítida y brillante, esta Smart TV LG 4K QNED MiniLED tiene contrastes y colores únicos. LG ha trabajado para que los negros sean mucho más profundos y también ha conseguido eliminar para siempre el efecto halo. De esta manera, este TV tiene el mejor volumen y una consistencia de color óptima desde todos los ángulos.

TV-LG-03-1

La tecnología, por supuesto, no se queda atrás. Las QNED MiniLED de LG son totalmente compatibles con HDR Dolby Vision, HDR HLG y HDR10 Pro, a lo que se suma un modo Filmmaker que ofrece las imágenes más profesionales. El procesador 4K a7 Gen6 es otro de los puntos fuertes de esta Smart TV de LG, con Inteligencia Artificial integrada para ajustar la intensidad de todos los parámetros. No te preocupes por nada que no sea disfrutar.

El sistema operativo webOS23 amplia las ya increíbles posibilidades de esta televisión con los asistentes de voz Alexa, Google y Apple Hommekit. Podrás conectar la Smart TV a otros dispositivos inteligentes en tu hogar y, por supuesto, descargar tus aplicaciones de streaming favoritas para disfrutar de todos los contenidos a la carta. Sus puertos HDMI permiten conectar cualquier consola y diferentes sistemas de sonido.

Comprar en LG tiene ventajas

TV-LG-02-1

Seguro que ya estás pensando cómo quedaría la nueva Smart TV de LG en el salón de tu casa. Pues lo mejor no son solo sus características, también los precios competitivos y las ventajas que ofrece la tienda online de LG. La más evidente son sus descuentos, pues además de la rebaja de la televisión, también puedes conseguir un 5% extra en tu primera compra con el código LGBIENVENIDO5 y un 10% adicional comprando dos o más productos. ¡Ideal para la Navidad!

Te envían la televisión a casa en un plazo de entre 24 y 72 horas. Y si no quedas satisfecho o no cumple tus expectativas, ¡te devuelven el dinero! Para eso, tienes un plazo de prueba de 14 días. Y para echarte una mano, ofrecen diferentes opciones de financiación hasta en 48 meses.

Lo mejor es que si tienes dudas sobre el modelo que mejor encaja contigo o con tus necesidades, LG tiene un servicio de asistencia totalmente gratuito que te ayuda a buscar la TV perfecta. Y todo con el sello de calidad de la garantía LG, todas las facilidades del mercado y un programa de fidelidad con infinitas ventajas. Lo mejor de la tecnología se une con un equipo humano excepcional para ofrecerte la experiencia de imagen y sonido que mereces. ¡Y a precios increíblemente bajos!

Sigue los temas que te interesan