¡Ofertón en PcComponentes!: esta báscula inteligente de Xiaomi ahora cuesta menos de 20 euros

New Mall Media

Si quieres adelantar la operación bikini este año, si no quieres que los turrones te pasen factura o si, simplemente, te gusta cuidar tu línea habitualmente, necesitas una buena báscula en casa. Es raro el hogar en el que no hay una, aunque lo verdaderamente raro es contar con una que no solo mida el peso, sino también la composición de tu cuerpo. Xiaomi, marca asiática líder en telefonía móvil y gadgets, ha decidido que eso se debe acabar. Por eso, cuenta con algunas de las básculas inteligentes más sorprendentes del mercado tanto por prestaciones como por precio.

¿Quieres una? Pues es el momento perfecto porque, solo por tiempo limitado, vas a poder disfrutar de un descuento del 33% en la Báscula Xiaomi Mi Body Composition si la compras en PcComponentes. Esta tienda online ha rebajado 10 € el precio de esta báscula para que te la puedas llevar a casa por menos de 20 €. ¿Te parece una rebaja atractiva? Pues sigue leyendo porque, cuando descubras todo lo que puede hacer, se va a volver irresistible.

Bascula-01

Diseño sencillo y elegante con un interior sorprendente. No hay mejor forma de describir a la Báscula Xiaomi Mi Body Composition, que puede convertirse ya en la mejor aliada de tu rutina alimenticia y deportiva diaria. Cuenta con 13 funciones de medición de lo más precisas que no solo te indican el peso que tienes, sino que también te ofrecen toda clase de datos sobre la salud de tu cuerpo. Te podrás conocer mejor que nunca gracias a ella.

Es capaz de hacerte pruebas de equilibrio, ver el índice de grasa corporal, la calidad de tu postura y mucho más. Además, su sensor en forma de G puede percibir hasta 50 gramos con precisión. Es muy simple en un primer vistazo, pero sus prestaciones son amplísimas. De hecho, cuenta con Bluetooth 5.0 para conectarse con tu smartphone y permitirte así tener un registro e historial completo de la progresión de tu peso y del resto de características de tu cuerpo.

La tasa metabólica, el IMC, la edad física, la grasa visceral, tu peso ideal, tu tamaño, tu masa muscular, tus niveles de agua... Mide todo eso y mucho más, soportando una carga máxima de hasta 150 kilogramos. Solo necesita 4 pilas para ofrecer más de un año de funcionamiento, y solo necesitas 19,99 € para hacerte ya con ella. ¿Vas a dejar escapar esta genial oferta?

Sigue los temas que te interesan